Critics’ Choice Awards 2022: Annunci dal vivo

Londra – “Il potere del caneIl teso western di Jane Campion sullo scontro tra due fratelli in una fattoria del Montana con Benedict Cumberbatch e Jesse Flemens agli EE British Academy Film Awards di Londra domenica sera.

Ha superato l’epopea di fantascienza di Denise Villeneuve ed è stato nominato per il miglior film ai premi comunemente noti come BAFTA.collina“Kenneth Frank”Belfast“Film in bianco e nero basati sulla sua infanzia in Irlanda del Nord e Adam McCain”Non guardare in alto“La divisiva satira sul cambiamento climatico con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep.

Cambian ha anche vinto il premio come miglior regista – la terza donna a ricevere il premio nella storia del premio – accelerando il suo ritmo in vista degli Academy Awards di quest’anno.

Non è venuto a Londra per comprare il suo premio. Sabato è stato ai Directors Guild of America Awards di Los Angeles, dove ha anche vinto il premio più alto. A quella cerimonia di premiazione, Variety ha attirato l’attenzione quando ha sentito dell’umiliazione di Campion Questo è ciò che ha detto l’attore Sam Elliott Sul suo film, tra cui “Note sull’omosessualità” nel film.

“Non è un cowboy, è un attore”, ha detto a Campion Variety.

Cambian ha anche vinto il premio per il miglior premio ai Directors Guild of America Awards sabato. debito… Jesse Grant / Getty Images

I BAFTA si sono distinti per la loro gamma di vincitori quest’anno, senza che nessun film abbia conquistato il tabellone, anche se “The Power of the Dog” ha vinto due premi importanti. Will Smith ha vinto il premio come miglior attore per il ruolo di Richard Williams, il padre delle star del tennis Venus e Serena Williams.Re Riccardo“Miglior attrice ricevuta dall’attrice britannica Jonah Scanlan per il suo ruolo.Dopo l’amore”Un film a basso budget su una convertita musulmana bianca che rivela il passato segreto di suo marito.

Il film non è stato ampiamente visto nel Regno Unito, per non parlare altrove, ma Scanlan ha conquistato star tra cui Lady Gaga (“La casa di Gucci”) e Alana Heim (“Pizza alla liquirizia”), erano entrambe tra il pubblico. “Venire!” Scanlan ha accettato il suo regalo e ha detto: “Alcune storie hanno finali sorprendenti”.

Presentati da Rebel Wilson, i BAFTA di quest’anno – equivalenti agli Academy Awards britannici – hanno segnato il ritorno di una persona affascinante alla cerimonia alla Royal Albert Hall di Londra. L’anno scorso soprattutto dopo l’evento virtuale.

“Quanto è bello tornare di persona con le premiazioni?” Wilson ha detto in un monologo di apertura: “Attori, potete smettere di fare quei podcast salutari”.

L’epopea di fantascienza di Denis Villeneuve “collina”Ha ricevuto ben 11 nomination a febbraio, ma ha finito con solo cinque premi, principalmente nelle categorie tecniche, inclusi effetti speciali visivi, cinematografia e suono.

Haryana Deboss ha vinto la migliore attrice non protagonista per il ruolo di Anita in “West Side Story” ai BAFTA. debito… Peter Nichols / Reuters

Tra gli altri vincitori c’era Haryana Debose, che ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione di Anita.Storia occidentale, “Supera Aunjanue Ellis (“King Richard”), Jessie Buckley (“The Lost Daughter”), Ruth Negga (“Passing”), Ann Dowd (“Mass”) e Caitriona Balfe (“Belfast”). Premio come miglior attore non protagonista per Troy Kotsur per il suo ruolo”Koda”Un film accattivante su una numerosa famiglia di non udenti nel Massachusetts.

Kotsour, che nel cast del cast includeva Jesse Flemens e Cody Schmidt-McPee (“Il potere del cane”), ha usato il linguaggio dei segni per accettare il suo premio e ha chiesto ai produttori del proprietario di James Bond: “Hai considerato? Il sordo James Bond?”

“Guida la mia auto, “Il dramma giapponese, in cui un drammaturgo lotta per far fronte alla morte di sua moglie, è nominato il miglior film non in lingua inglese. Il regista del film, Ryusuke Hamaguchi, è stato sopraffatto durante il suo discorso di accettazione. “Beh, ha rimosso il mio jet lag”, ha detto tramite un traduttore.

Il suo successo è un segno che i film sono trascendenti e trascendenti.

I BAFTA sono solitamente visti come la campana degli Oscar, alternando i sistemi di voto dei due eventi. Gli Oscar si terranno il 27 marzo.

Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con l’apparizione della vincitrice meno nota nella categoria Miglior attrice all’evento di quest’anno Grandi cambiamenti Premi introdotti dal BAFTA negli ultimi due anni per migliorare la diversità dei candidati per il processo di voto. Ciò include il fatto che gli elettori devono guardare una varietà di film prima di votare.

Alcuni elettori del BAFTA temono che questi cambiamenti possano mettere a repentaglio il futuro della premiazione. Scott Feinberg, Scrive sull’Hollywood Reporter A febbraio, ha definito le modifiche “correzioni elevate, anche se con buone intenzioni” e ha affermato che “segnava al mondo che l’organizzazione non si fida dei propri membri per prendere decisioni sensate e ragionevoli”.