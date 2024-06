Cruciverba del New York Times del 27 giugno 2024 Risposte

Mi sono liberato da quel concetto quando sono arrivato al rilevatore vero e proprio, a 26A, che legge [Pepperoni, mushroom or green pepper … or what each cluster of black squares represents in this puzzle]. La risposta è PIZZA TOPPING, ma ho riscontrato un problema: la risposta, come molte delle voci di questo puzzle, non combaciava.

Sappiamo tutti cosa significa. Ciò significa che ho passato troppo tempo a risolvere il puzzle e a non inserire le risposte, che è lo spunto che utilizzo per rendermi conto che la griglia è piena di quadrati rebus. Questi quadrati, posti lungo il perimetro della griglia, sono ombreggiati per una maggiore visibilità.

Ci è stata servita una grande pizza con dei condimenti deliziosi, ma questo non spiega perché ci siano degli inserti di rebus lungo il perimetro della griglia. Ciò è accennato nel secondo rilevatore, a 41A, che legge [Feature of a deluxe pie … and of this puzzle?]. Questa caratteristica di lusso è un’impiallacciatura imbottita, indicata dalle molteplici lettere che riempiono i quadrati ombreggiati.

Spero che tu finisca la pizza – scusa, intendo il puzzle – perché quando ho inserito l’ultimo messaggio, la griglia ha preso vita in un modo che mi ha lasciato fame di più.