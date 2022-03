Cubs ingaggia Jonathan Villar

12:31: L’accordo di Villar con Cubs vale 6 milioni di dollari, Tweet John Heyman della rete MLB. L’accordo di un anno include anche un’opzione reciproca per la stagione 2023 e incentivi alle prestazioni che potrebbero aumentare la base di $ 6 milioni, Tweet Mark Vinsand, MLB.com.

11:29: I Cubs hanno raggiunto un accordo con un giocatore libero Jonathan VillarE il Rapporti Robert Murray di Fanside. Contratto con il cliente ACES in attesa del completamento del contratto fisico.

Villar, 30 anni, ha trascorso la stagione 2021 con i Mets, mettendo insieme un solido . Sezione di base. Ha segnato la seconda stagione consecutiva di solida produzione nel piatto per Villar, che ha anche segnato .274/.339/.453 con 24 lanci lunghi e 40 polo di base come membro degli Oriole.

Sfortunatamente per Villar, questa coppia di stagioni sopra la media sul tabellone ha portato a un’apparizione disastrosa nel 2020 che ha mostrato che ha ostacolato in qualche modo la sua capacità di guadagnare in free agency. Dopo aver diviso la campagna 2020 tra Miami e Toronto, Villar ha registrato una serie combinata di 0,232/.301/.292 con 207 viaggi al tabellone. Piccolo campione o meno, quello ha segnato l’anno meno produttivo per quella che ora è una carriera di nove anni come top player – ed è arrivato al culmine della prima avventura di Villar nelle acque dei free agent.

L’immagine dello stadio Cubs è praticamente sospesa nell’aria in questo momento, quindi non è ancora chiaro dove si sposterà Villar. Riesce a giocare seconda base, terza base e stop point, anche se è più adatto alle prime due che alla seconda. I Cubs sperano di conquistare il quarto posto in classifica generale Nick Madrigalottenuto dai White Sox per Craig Kimbrel Alla scadenza commerciale dello scorso anno, sarebbe stato in grado di intensificare quotidianamente il ruolo di capitano della seconda squadra. Tuttavia, Madrigal si sta riprendendo da un intervento chirurgico per riparare un intero tendine del ginocchio strappato l’anno scorso, quindi non è detto che cadrà rapidamente a terra.

Nella terza regola, sembra che i cuccioli attualmente si affideranno principalmente al lavoratore a giornata Saggezza patrick. Sebbene Wisdom sia uscito dal nulla per distruggere 28 partite casalinghe la scorsa stagione e diffondere la serie di battute .231/.305/.518 (115 wRC+) da rookie, lo ha fatto uscendo con un sorprendente 40,8% delle sue apparizioni. Non si può contare su di lui per ripetere la dimostrazione di forza a sorpresa dell’anno scorso se ha intenzione di continuare a colpire a un ritmo intorno al 41%, e Villar darà a Chicago una copertura nell’angolo caldo se Wisdom scende.

Guardando Shortstop, i Cubs consegneranno le cose al veterano Andrelton Simmons. I Braves e gli Angels difensivi di lunga data hanno lottato per un anno terribile al piatto nella loro unica stagione con i Twins l’anno scorso (.223/.283./274), ma è ancora uno dei migliori guanti di questo sport. Probabilmente farà la parte del leone nei turni in breve tempo mentre cerca un rimbalzo ai livelli offensivi precedenti.

Villar può supportare una qualsiasi delle tre posizioni e i Cubs hanno ancora una precedente scelta al primo turno Nico Horner Come opzione anche per riempire il campo di gioco. Hoerner, proprio come il Madrigal, non ha quasi forza, ma ha eccellenti abilità Bat-palla e un occhio acuto sulla scacchiera (14,7% di hit rate, 10% di walk rate nel 2021). Madrigal, Simmons, Wisdom e Hoerner colpiscono tutti con la mano destra, quindi la mazza di Villar dà al manager David Ross Più flessibilità e opzioni di abbinamento aggiuntive.