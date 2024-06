CVX in rialzo del 90%: il trend rialzista continuerà o si profila una correzione?

La pressione all’acquisto, indicata dal volume spot sugli scambi, ha spinto il prezzo a 4,50 dollari.

I segnali RSI e tasso di finanziamento indicano che CVX potrebbe scendere sotto i 4 dollari poiché è stato ipercomprato.

Finanziamento convesso [CVX], il token nativo dell’ottimizzatore di rendimento per vari protocolli, ha sorpreso il mercato con un rialzo del 90,85% nelle ultime 24 ore. Il 16 giugno, la criptovaluta CVX veniva scambiata a circa 2,14 dollari.

Ma nelle prime ore del 17, il valore ha raggiunto i 4,50 dollari. Successivamente è sceso a 4,17, il suo prezzo al momento della pubblicazione. Per chi non lo conoscesse, Convex è iniziato come un potenziatore di rendimento su Curve Finance [CRV] Prima di estenderlo ad altri protocolli.

Questa volta sembra che Curve sia stata una delle ragioni per la pompa CVX. Pochi giorni fa, Michael Egorov, fondatore di Curve Finance, ha messo a rischio il progetto e i titolari del CRV.

Il volume di CVX supera il risultato precedente

Questo perché Egorov ha liquidato fino a 27 milioni di dollari sulle sue posizioni di prestito. Come risultato dell’evento, CRV è sceso al minimo storico di $ 0,21.

Tuttavia, il fondatore ha successivamente rivelato di aver saldato un debito di 10 milioni di dollari. La copertura della garanzia collaterale di CRV ha aperto la strada all’incredibile rialzo di CVX.

La prova si è riflessa anche negli afflussi verso veCRV, di cui Convex Finance faceva parte. Questo aumento dei flussi indica che molti utenti hanno chiuso i propri asset su Convex aspettandosi un buon rendimento.

Per quanto riguarda lo sviluppo, Jason Hitchcock, analista, ha spiegato che il processo Convex potrebbe non essere implementato. Spiegando la sua tesi, Hitchcock maschio Quale,

“Convex ha rilevato Curve, Frax, f(x)n, Prisma e altri arriveranno. Prenderanno una grossa riduzione di tutte le loro commissioni e creeranno grandi mercati di incentivi per loro. Le stablecoin e le risorse correlate hanno trovato un posto su Curve. e quei mercati stanno decollando come previsto.”

Nel frattempo, il prezzo della criptovaluta CVX non è stato l’unico aumento notevole. Secondo Santiment, il volume dei token è aumentato di uno sbalorditivo 2,677% nelle ultime 24 ore.

Al momento della stesura di questo articolo, il volume totale degli scambi nelle 24 ore ha raggiunto i 161,61 milioni di dollari. Inoltre, AMBCrypto ha riscontrato prove di un crescente interesse per la criptovaluta CVX.

Ad esempio, spot CVX/USD quantità Su Binance, il valore della moneta ha raggiunto quasi 32 milioni di dollari, segnando un nuovo massimo giornaliero per il token. Tuttavia, i trader nel mercato dei derivati ​​non sono esclusi.

Come il volume spot, i derivati ​​sono in linea

Secondo i dati Coinglass, l’open interest (OI) salto Del 759,50%. Un aumento dell’OI indica l’ingresso di nuova moneta nel mercato. Tuttavia, quando l’indicatore OI diminuisce, significa che i trader stanno chiudendo le loro posizioni sul mercato.

Al momento della stesura di questo articolo, l’OI della criptovaluta CVX era di 6,28 milioni di dollari. Se il valore continua ad aumentare, potrebbe essere un punto di forza per il prezzo.

Se ciò accadesse, il token CVX nativo potrebbe tentare di raggiungere i 5$ nel breve termine.

Tuttavia, è importante valutare altri indicatori. Per valutare la prossima direzione di CVX, AMBCrypto ha analizzato il tasso di finanziamento.

Previsione dei prezzi CVX: è in arrivo un calo?

Il tasso di finanziamento misura se il sentiment del mercato è rialzista o ribassista. Quando lo fai, il contatore traccia le commissioni di acquisto e vendita.

Se il finanziamento è positivo, significa che i detentori di posizioni lunghe stanno pagando un importo per mantenere aperte le loro posizioni. In questo caso, il sentimento più ampio dei trader è rialzista.

Al contrario, il finanziamento passivo significa che le operazioni short pagano commissioni e il sentiment è rialzista. Al momento della stesura di questo articolo, il tasso di finanziamento CVX era positivo, indicando che il prezzo perp era scontato rispetto al prezzo spot.

Tuttavia, sembra che il prezzo abbia iniziato a scendere. Quando ciò accade insieme a finanziamenti positivi, significa che gli acquirenti sono increduli. Ciò significa anche che i trader nel mercato spot stanno iniziando a prendere profitti in modo aggressivo.

Se continua così, il prezzo del CVX potrebbe scendere dai massimi. Inoltre, AMBCrypto esaminare Indice di forza relativa (RSI) sul grafico a 4 ore. Il Relative Strength Index misura lo slancio.

Quando la lettura è inferiore a 30, significa che la criptovaluta è nella zona ipervenduta. D’altra parte, una lettura superiore a 70 indica posizioni ipercomprate. Al momento della stesura di questo articolo, l’indicatore era a 87,96, indicando che CVX era ipercomprato.

Il tuo portafoglio è verde? Dai un’occhiata al nostro calcolatore del profitto finanziario convesso

Date le condizioni di entrambi gli indicatori sopra, il simbolo potrebbe avere difficoltà a continuare la sua salita. Per come stanno le cose, se la pressione di vendita si intensifica, CVX potrebbe scendere fino a 3,70 dollari nei prossimi giorni.

Questa previsione può anche essere invalidata se i partecipanti al mercato continuano a piazzare ordini di acquisto.