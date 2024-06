Dai un’occhiata alla casa di Baltimora di Kevin Spacey che perderebbe

Kevin Spacey Sta piangendo per la perdita della sua casa e deve milioni in spese legali… e TMZ ha dato la prima occhiata all’interno del mazzo di Baltimora che dice sia all’asta.

Non c’è da stupirsi che Kevin sia sconvolto… vive in una villa della East Coast proprio sull’acqua nell’Inner Harbor di Baltimora, una tenuta con 6 camere da letto con oltre 9.000 piedi quadrati di puro lusso.

L’attore si è trasferito qui nel 2017 mentre stava girando la serie Netflix “House of Cards”. L’ha acquistato per 5,65 milioni di dollari in una vendita che comprendeva… Charlie Cappellaio Dal monumento Sotheby’s International Realty.

Ma Kevin sta per perdere tutto… il raccontare Pier Morgan In Intervista in lacrime Questa settimana la sua casa andrà all’asta, tutto perché dice che non può più permettersela… e senza alcuna risposta chiara su dove andrà da qui.