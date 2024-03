Dan Hurley della UConn, arrabbiato con un fan, subisce un fallo

NEW YORK – L’allenatore dell’UConn Dan Hurley era di nuovo arrabbiato per un fan venerdì sera.

Qualche istante dopo che la controparte del St. John Rick Pitino ha ricevuto un fallo tecnico per aver urlato contro gli arbitri nella semifinale del Big East, Hurley è stato fischiato per uno durante la stessa interruzione del gioco.

Con suo padre, l'allenatore della Hall of Fame Bob Hurley Sr., seduto in prima fila direttamente dietro di lui, Dan Hurley chiamò la sicurezza per rimuovere un fan dal vicino posto di selezione in un Madison Square Garden tutto esaurito.

Scelti dall'editore

“Ovviamente il posto stava impazzendo quando l'allenatore l'ha ricevuto”, ha detto Hurley. “E poi c'era un ragazzo – c'era un ragazzo basso con una giacca rossa che era in campo e urlava contro gli arbitri, e poi ha iniziato a urlare contro di me e a muoversi nella mia direzione. Quindi stavo solo sottolineando: [referee James Breeding] Che si comportava peggio di Coach Pitino.

“Cercavo solo di aiutare gli arbitri. Forse non se ne rendevano conto. Poi mi è arrivata una relazione tecnica per segnalare tifosi sempre più aggressivi. In campo non bisogna finire in campo”.

Hurley ha detto che il tifoso stava imprecando molto, ma l'allenatore dell'UConn ha detto che in seguito ha detto agli uscieri che non voleva che il ragazzo fosse licenziato.

“L'ho tenuto. Lo avrebbero buttato fuori dal gioco. Sono andato lì per dire ai mentori che volevo che restasse, non perché pensassi che fosse un bravo ragazzo. Pensavo che potesse portare sfortuna”. disse Hurley con una risata. “Karma.”

Il New York Post ha riferito che il fan di St. John, Tom O'Grady, ha detto di non aver detto nulla a Hurley e che tutto ciò che ha fatto è stato dire all'ufficiale che Hurley era fuori dal box di allenamento.

“Sì, questo ragazzo tira dritto”, disse Hurley, grondante di sarcasmo.

L'allenatore dell'UConn Dan Hurley ha detto di aver subito un fallo tecnico dopo aver segnalato un tifoso indisciplinato agli arbitri durante la vittoria per 95-90 degli Huskies sul St. John's nelle semifinali del Big East Tournament di venerdì. Brad Penner/USA Today Sport

Lo scambio è avvenuto sei giorni dopo che Hurley aveva trascorso gran parte dell'ultimo minuto della vittoria per 74-60 della sua squadra sul Providence parlando con un tifoso dei Friars in seconda fila. L'allenatore campione della NCAA ha anche agitato le braccia per tifare per un folto gruppo di tifosi che tifavano per la squadra di strada, poi ha lasciato il campo con gli indici alzati in aria.

“Gli ho semplicemente detto: 'Ho vinto l'anello del campionato nazionale, abbiamo vinto la stagione regolare del Big East e siamo i campioni'”, ha detto Hurley dopo quella partita. “E dovresti stare tranquillo, non dovresti parlare troppo in quella fase della partita. Sai, esci di qui e basta. Lo sapevate? “Vai e basta.”

Hurley è sempre stato un urlatore espansivo, a differenza di molti allenatori di basket universitari, ed è stato entusiasta a bordo campo durante la vittoria per 95-90 del numero 2 dell'UConn sul St. John's. Ma le guardie stellari Tristen Newton e Cam Spencer pensavano che non ci fosse niente di straordinario.

“Onestamente, pensavo che oggi fosse un po' più tranquillo”, ha detto Newton.

Hurley ha detto che si è resettato durante l'intervallo facendo una meditazione di 3 minuti sulla sua app Calm.

“Ora potrei essere il ragazzo che gridava al lupo a causa dell'ultima partita. Ma ti prometto che se affronteremo Marquette domani sera, non ci sarà alcun incidente perché queste persone sono tifosi incredibilmente di classe e abbiamo un incredibile rispetto per loro,” disse Hurley. .

Marquette ha sconfitto il Providence 79-68 nella seconda semifinale del Big East guadagnandosi un posto nella partita per il titolo contro l'UConn.

Quanto a Pitino, 71 anni, ha minimizzato l'esame tecnico ricevuto al 8:16 del primo tempo a causa della sua contestazione su un fallo contro il centrocampista del St. John Joel Soriano.

“Non facevo una verifica tecnica da molto tempo. Non vedevo l'ora che arrivasse quel momento”, ha detto Pitino, aggiungendo che la sua offerta era artificiosa perché pensava che le cose non stessero andando come voleva la Red Storm.