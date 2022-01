Daniel Medvedev Stefanos Chitsibas – Risultati in tempo reale, risultati, ultimi aggiornamenti qui

Aggiornamenti sulle semifinali degli Australian Open 2022

Rafael Nadal di Spagna torna ad Adrian Mannarino di Francia durante il quarto round dei campionati di tennis Australian Open domenica 23 gennaio 2022 a Melbourne, in Australia. (Foto AP / Hamish Blair)

Semifinali di singolare maschile dell’Australian Open: un colpo nella storia

Anche prima di colpire la sua prima palla agli Australian Open di quest’anno, Rafael Nadal sapeva di avere una porta aperta per creare il record per la maggior parte dei titoli del Grande Slam in singolo.

Finora non l’ha chiuso.

Nadal interpreterà Matteo Berettini in semifinale al Melbourne Park venerdì, sapendo che avrebbe vinto due partite del 21esimo grande titolo. Ha eguagliato il 20esimo record con Roger Federer che si stava riprendendo da un intervento chirurgico al ginocchio destro e Novak Djokovic, che è stato espulso dall’Australia prima della partita dopo una saga di visti di 11 giorni per non essere vaccinato contro la malattia del governo. -19.

In un’altra semifinale, Daniel Medvedev affronterà Stefanos Tsitsipas nella rivincita delle semifinali degli Australian Open 2021. Medvedev ha vinto le semifinali l’anno scorso e poi ha perso in finale contro Djokovic.

Dopo che Nadal ha ottenuto una dura vittoria in cinque set su Denis Shapovalov martedì, ha alleviato un po’ la pressione dal 21° Major.