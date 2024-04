David Taylor cade contro Aaron Brooks

STATE COLLEGE, Pennsylvania – Una delle più grandi star del wrestling americano non è riuscita a qualificarsi per le Olimpiadi estive.

Con uno sviluppo scioccante, il due volte campione del mondo in carica e medaglia d’oro olimpica David Taylor salterà i Giochi di Parigi del 2024 dopo aver perso contro il compagno di squadra della Penn State Aaron Brooks sabato sera alle Prove Olimpiche.

Taylor, 33 anni, si è guadagnato un addio automatico alla finale di qualificazione olimpica grazie alle sue prestazioni passate, e gli è bastato vincere due partite su tre contro Brooks per assicurarsi un posto nel Team USA. Ma sabato mattina è uscito piatto nel primo incontro, pesando 86 chilogrammi, e ha perso 4-1. Ciò è stato seguito da una sconfitta per 3-1 contro Brooks sabato sera, sbalordendo il pubblico al Bryce Jordan Center nel campus dove entrambi avevano precedentemente recitato.

“È una delle prime persone che hanno reso questo programma quello che è oggi”, ha detto Brooks. “È stata una benedizione stargli vicino e osservare quello che ha fatto.”

Taylor non ha attraversato la zona mista e ha risposto alle domande dei giornalisti.

È stato un risultato quasi insondabile per il wrestler noto ai fan come “The Magic Man”, probabilmente il wrestler più dominante negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni. Prima delle prove olimpiche di questo fine settimana, Taylor aveva vinto 26 partite su 27 dall'inizio del 2019 e aveva superato gli avversari con un punteggio combinato di 226-19. La sua unica sconfitta è arrivata nella finale del Campionato del Mondo 2021 contro il suo concorrente iraniano, Hassan Yazdani. I due uomini erano fortemente favoriti per affrontarsi di nuovo a Parigi, probabilmente con una medaglia d'oro in palio.

Invece, Taylor è diventata l'ultima stella americana ad essere ostacolata dal sistema di prove del paese, dove anche gli atleti più esperti sono costretti a guadagnarsi il loro posto.

Può partecipare ai Giochi Olimpici un solo atleta per paese e per classe di peso.

Alla fine, Brooks, 23 anni, ha frustrato il candidato alla medaglia d'oro del Team USA che aveva appena terminato la sua carriera universitaria con un quarto titolo NCAA consecutivo.

Mentre Taylor si è guadagnato un bye automatico per la finale dei Trials Olimpici, Brooks ha dovuto farsi strada attraverso il torneo Challenger – ed è quasi riuscito a sfuggire a Taylor in primo luogo. Nella sua seconda partita di venerdì, Brooks ha sconfitto Zahid Valencia 7–6 in circostanze controverse. Era in svantaggio finché l'arbitro non gli ha assegnato un punto di penalità negli ultimi secondi, dopo aver stabilito che il Valencia aveva strappato la maglia di Brooks.

Brooks ha detto che il Challenger Championship probabilmente lo ha aiutato, perché aveva già due partite da vincere prima di combattere contro Taylor. Ma non ne è sicuro, dato che Taylor ha avuto il vantaggio di riposarsi tutto il giorno venerdì.

“Sapevo che nella seconda partita sarebbe stato più difficile”, ha detto Brooks. “Ci sono pro e contro per entrambi. Non ne sceglierei uno. Semplicemente, ovunque tu sia, usa quello che hai.”

Contatta Tom Schad all'indirizzo tschad@usatoday.com o sui social media @Tom_Schad.