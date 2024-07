DaVita e Fresenius sotto indagine antitrust da parte della FTC (NYSE:DVA)

La Federal Trade Commission (FTC) ha avviato un’indagine per verificare se DaVita, il più grande fornitore di dialisi della nazione (Borsa di New York: DVA) e Fresenius Medical Care (Borsa di New York: FMS) Affermano di danneggiare i loro concorrenti più piccoli, Il politico La notizia è stata data sabato.

Citando persone informate della vicenda, pubblica il quotidiano Ha detto che parte dell’indagine si concentra su come i due abbiano reso difficile per i medici a contratto partire per i concorrenti e avviare i propri studi.

Secondo i residenti le indagini vertono su: Business aziendale La prototipazione è ancora nelle fasi iniziali, essendo iniziata all’inizio di quest’anno.

Si dice che i contratti che le aziende offrono ai medici che prestano servizio come direttori medici nelle loro cliniche includano clausole di non concorrenza che impediscono loro di unire le forze con i loro concorrenti nello stesso mercato geografico.

Queste disposizioni potrebbero rappresentare una sfida per le aziende emergenti nel mercato della dialisi, dove DaVita (DVA) e Fresenius (FMS) operano insieme ad aziende MedTech come Outset Medical (OM) e Baxter International (BAX).

“Collaboriamo con il personale del comitato per rispondere alle loro domande e dimostrare i vantaggi della nostra struttura nel servire la comunità della cura dei reni”. Il politico I rappresentanti del concorrente tedesco Fresenius (FMS) e della Federal Trade Commission hanno rifiutato di commentare, ha detto la portavoce di DaVita Karen Modlin.