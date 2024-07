Derek Hugh ricorda che Richard Simmons ha rafforzato la sua fiducia nel DWTS

Derek Hugh Rende omaggio a Riccardo Simmons Condividendo filmati dietro le quinte della visita del defunto magnate del fitness Ballando con le stelle.

“Nel 2007, durante la mia prima stagione su @dancingwiththestars, ho avuto il piacere di incontrare questa selvaggia sfera di energia :)”, ha scritto Huff, 39 anni, tramite Instagram Lunedì 15 luglio.

Huff ha notato che Simmons si è fermato a Ballando con le stelle Durante la quinta stagione, mentre era in coppia Jennie Garth. Alla fine, il duo ha vinto il quarto posto nella competizione di ballo di realtà.

“Il signor Simmons era lì per aiutare @jenniegarth a rafforzare la sua fiducia, ma ha finito per rafforzare la mia con una canzone sui miei capelli ‘perfetti’ 😂”, ha scritto Huff. “Riposa in pace 🙏🏼.”

Richard Simmons era una leggenda del fitness a partire dagli anni '70. Simons è diventato famoso con i suoi allenamenti "suda finché non invecchi", che lo hanno portato a lanciare il suo studio di fitness, Simons, fino alla chiusura nel 2016. Dopo la chiusura definitiva di Solomons, il guru della perdita di peso si è dimesso dai riflettori, teorie scatenanti La cospirazione è dilagante attorno a questo argomento.

Insieme al dolce tributo, Hov ha condiviso un video di Simmons che canta una breve canzone Ballando con le stelle “Derek ha i capelli perfetti e non voglio che tu li rovini”, canta Simmons.

Hof ha anche ripubblicato un video dell’apparizione di Simmons sul set tramite la sua Instagram Story lo stesso giorno, scrivendo: “2007 La mia prima stagione su… Ballando con le stelleHo avuto fortuna con questa canzone improvvisata di Richard Simmons. Riposa in pace.”

Hof si è unito Ballando con le stelle Nel 2007, ha vinto sei Mirrorball Awards durante la sua permanenza in Ballroom prima di abbandonare la serie nel 2016. Ha servito come giudice Ballando con le stelle Dal 2020.

Alcuni giorni prima del caricamento di Huff, è arrivata la notizia che Simmons era morto nella sua casa di Los Angeles sabato 13 luglio. È stato dichiarato morto sul posto dopo che gli agenti sono arrivati ​​nella sua residenza.

Hollywood è in lutto per diverse celebrità nel 2024. La star di Speed ​​​​Racer Christian Oliver (nato Christian Klebser) è morto all'età di 51 anni in un incidente aereo mortale il 5 gennaio. Oliver stava tornando a casa da una vacanza ai Caraibi con le sue due figlie – Madita e Annick, che condivide con la moglie Jessica Klepser – il 4 gennaio.

ABC News ha confermato sabato che le autorità ritengono che la sua morte sia dovuta a cause naturali. Noi settimanali All’epoca ho contattato il rappresentante di Simmons per un commento.

la gente Rapporti successivi hanno affermato che l’ufficio del medico legale di Los Angeles ha ritardato la determinazione della causa della morte di Simmons mentre venivano condotte le indagini e ulteriori test. La polizia ha detto al giornale che “non vi è alcun sospetto criminale”.

Il giorno prima della sua morte, Simmons ha festeggiato il suo compleanno e ha inviato un messaggio di gratitudine ai suoi fan.

“Molti di voi mi hanno inviato gli auguri di compleanno sulla mia pagina Facebook e su altre piattaforme. Lo apprezzo davvero. Non so quando è il tuo compleanno ma ti auguro un felice e sano compleanno!”, ha scritto.

Hollywood pianse la perdita di cinque stelle durante un tragico fine settimana di luglio. Tutto è iniziato giovedì 11 luglio con la morte di Shelley Duvall, morta nel sonno all'età di 75 anni nella sua casa di Blanco, in Texas. A mezzogiorno di domenica 14 luglio erano morte altre quattro celebrità, rendendo il numero di celebrità morte a Hollywood più alto che mai.

Simmons ha fatto notizia all’inizio di quest’anno quando ha pubblicato sui social media che stava morendo dopo diversi post confusi. Più tardi quel giorno, ha spiegato le sue condizioni di salute.

“Mi scuso che molti di voi siano rimasti sconvolti dal mio messaggio oggi”, ha scritto Simmons su X a marzo. “Anche la stampa mi ha contattato. Non sto morendo. Era un messaggio su come affrontare ogni giorno che abbiamo. Mi dispiace per la confusione.”

Simmons ha successivamente confermato che gli era stato diagnosticato un cancro alla pelle.