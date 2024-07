Secondo Shams Charania di The Athletic, il debuttante dei Sacramento Kings Devin Carter avrà bisogno di un intervento chirurgico alla spalla infortunata. Secondo Shams, non si conosce un calendario per il suo recupero, ma si prevede che starà bene a lungo termine.

Secondo le fonti, la guardia numero 13 dei Sacramento Kings, Devin Carter, dovrebbe subire un intervento chirurgico alla spalla sinistra la prossima settimana. Le condizioni di Carter all'inizio della prossima stagione sembrano essere in discussione, ma si prevede che si riprenderà completamente senza problemi a lungo termine.

Questo è ovviamente frustrante, ma i Kings erano a conoscenza di questo infortunio prima di selezionarlo, sulla base dei commenti di Monte McNair dopo la sua selezione. Questo potrebbe essere il motivo per cui Carter è caduto ed è stato a disposizione dei Kings con la 13a scelta, nonostante fosse più in alto in molte liste di selezione. Sarà interessante quando i Kings rilasceranno un comunicato stampa ufficiale al riguardo e potremo avere un’idea migliore di cosa sia effettivamente questo infortunio misterioso, nonché il periodo di tempo previsto.

Speriamo che Carter non perda gran parte della sua stagione da senior. Questo potrebbe spiegare perché i Kings hanno aggiunto un altro playmaker quando hanno ingaggiato Jordan McLaughlin, ma personalmente penso che assumere McLaughlin avesse comunque senso. Anche con Carter in salute, i Kings hanno ancora bisogno di un altro playmaker di riserva che possa davvero svolgere il ruolo di playmaker.

Auguriamo a Devin Carter una pronta guarigione.

aggiornare:

Subito dopo la pubblicazione ho visto questo tweet di Damian Barling che ascolta una sequenza temporale di 6-8 mesi:

Abbiamo già sentito che ci vorranno dai 6 agli 8 mesi. Le cose potrebbero cambiare una volta arrivati ​​i medici, ma Carter quasi sicuramente salterà l'inizio della stagione.

E un piccolo approfondimento da parte dell’ex allenatore dei Kings Pete Youngman: