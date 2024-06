Dimentica Nvidia: ecco un altro sorprendente titolo di semiconduttori che puoi acquistare proprio adesso, secondo Wall Street

Nvidia non è più l’unica azienda in città quando si tratta di hardware di intelligenza artificiale (AI).

Sono sarcastico quando ti dico di dimenticare Nvidia (NVDA -0,36%)Dopotutto, come si può ignorare un titolo che è cresciuto di quasi dieci volte in soli 18 mesi e ora ha una capitalizzazione di mercato di 3,1 trilioni di dollari, che rappresenta il 6,7% della capitalizzazione di mercato totale della società? Standard & Poor’s 500 Per non parlare del fatto che i chip dell’azienda sono la forza trainante dell’intelligenza artificiale.

Ma l’impressionante performance delle azioni Nvidia le ha rese piuttosto costose, anche rispetto ai guadagni attesi tra due anni. Nvidia non è l’unico produttore di chip a raccogliere i frutti dell’intelligenza artificiale, quindi gli investitori potrebbero trovare un valore migliore in altri titoli in questo ambito.

Tecnologia micrometrica (M e -0,53%) È qualcosa di cui bisogna tenere conto. La stragrande maggioranza degli analisti che segui giornale di Wall Street Gli do la valutazione di acquisto più alta possibile e nessuno consiglia di vendere. Ecco perché.

Micron sfrutta il vento dell’intelligenza artificiale

Le GPU Nvidia sono fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, i chip di memoria sono un componente importante di questi moduli. Fornisce modelli di intelligenza artificiale con memoria a breve termine, archiviando i dati in uno stato pronto in cui possono essere immediatamente richiamati per scopi di formazione o quando un utente richiede informazioni sul chatbot.

Micron produce HBM3E (HBM sta per High Bandwidth Memory) leader a livello mondiale per i data center. L’architettura HBM3E fornisce una larghezza di banda maggiore rispetto alle generazioni precedenti di memoria (come DDR), occupando al contempo un ingombro fisico ridotto e consumando anche meno energia. Ciò significa che montagne di dati possono essere trasferite più rapidamente riducendo i costi dell’elettricità. Entrambi i fattori sono prioritari per gli operatori dei data center.

L’HBM3E di Micron è così efficiente che Nvidia lo sta utilizzando nelle sue ultime GPU, inclusa la nuova H200, che può dedurre modelli di intelligenza artificiale (acquisire dati in tempo reale e fare previsioni) due volte più velocemente dell’ammiraglia H100.

Durante il terzo trimestre dell’anno fiscale 2024 (che termina il 30 maggio), Micron ha affermato che le sue soluzioni per data center HBM hanno contribuito con 100 milioni di dollari di entrate. L’azienda prevede che i ricavi totali della HBM raggiungeranno centinaia di milioni di dollari alla fine dell’anno fiscale 2024 (che terminerà il 31 agosto) e diversi miliardi di dollari nell’anno fiscale 2025. In effetti, tutte le forniture di Micron sono state completamente esaurite l’anno prossimo. Già un anno.

Ma le opportunità dell’intelligenza artificiale di Micron non si fermano al data center, perché i PC basati sull’intelligenza artificiale richiedono l’80% di DRAM in più rispetto ai PC tradizionali. Micron dice MicrosoftIl nuovo PC Copilot+ AI viene fornito con un contenuto DRAM minimo di 16 GB, mentre la generazione precedente veniva fornita con un’opzione da 8 GB. Allo stesso modo, gli smartphone abilitati all’intelligenza artificiale richiedono fino al doppio della capacità di memoria dei loro predecessori.

Queste tendenze porteranno più soldi a Micron.

I ricavi di Micron crescono grazie all’intelligenza artificiale

Micron ha generato un fatturato di 6,8 miliardi di dollari durante il terzo trimestre, pari ad una crescita dell’81% su base annua. Ciò rappresenta un’accelerazione rispetto al trimestre precedente, quando i ricavi erano cresciuti del 57%, indicando la rapidità con cui sta crescendo la domanda di intelligenza artificiale.

Sotto la superficie del numero del titolo, i risultati erano ancora più impressionanti. Il settore informatico e di rete (data center) di Micron, il più grande dei suoi quattro segmenti, ha registrato una crescita dei ricavi pari all’85% lo scorso anno. Il settore della telefonia mobile si è espanso più rapidamente, con ricavi in ​​aumento del 94% mentre i principali produttori di smartphone a livello mondiale si affrettano a integrare l’intelligenza artificiale nei loro dispositivi di punta.

Micron ha ottenuto ottimi risultati anche in termini di utile netto. Ha generato utili di 0,30 dollari per azione durante il terzo trimestre, il che ha rappresentato una svolta significativa rispetto ai suoi utili di 1,73 dollari per azione. Perdita per azione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Era anche superiore alla previsione massima del management di 0,24 dollari.

Come ho accennato in precedenza, prodotti come HBM3E sono ora esauriti fino alla fine del 2025 e questi vincoli di fornitura danno a Micron la possibilità di applicare prezzi più alti. Ciò si è tradotto in un miglioramento della redditività nel terzo trimestre e questi fattori favorevoli dovrebbero continuare almeno per il prossimo anno.

Wall Street è molto rialzista sulle azioni Micron

Le azioni Micron sono aumentate del 72% quest’anno e sono scambiate vicino al massimo storico, ma ciò non ha scoraggiato Wall Street. giornale di Wall Street Tiene traccia di 38 analisti che coprono il titolo e 27 di loro gli danno il rating di acquisto più alto possibile. Altri sette sono in sovrappeso (campo rialzista) e due consigliano di mantenere. Sebbene due analisti abbiano assegnato a Micron un rating sottopeso (ribassista), nessuno di loro consiglia una vendita definitiva.

L’anno fiscale 2024 di Micron termina ad agosto. I suoi profitti risentiranno della debolezza all’inizio dell’anno, causata dall’abbondanza di scorte nei segmenti diretti al consumatore. Ma gli analisti hanno già rivolto la loro attenzione all’anno fiscale 2025, quando si aspettano che Micron generi 9,06 dollari di utili per azione, sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di 142,36 dollari il 26 giugno, collocandolo a un rapporto prezzo/utili (P/E) anticipato. rapporto di appena 15,7.

Per prospettiva, ETF iShares Semiconductor Oggi viene scambiato con un rapporto prezzo/utili di 35,9, il che significa che le azioni Micron dovrebbero raddoppiare ulteriormente nel corso del prossimo anno solo per essere scambiate in linea con i suoi concorrenti produttori di chip (supponendo che le previsioni sugli utili di Wall Street siano accurate). Inoltre, Nvidia viene scambiata con un rapporto P/E a termine di 46,6, facendo sembrare le azioni Micron un valore migliore.

Poiché la memoria Micron HBM3E è un componente chiave in molte delle ultime GPU di Nvidia, qualsiasi investitore che pensa che Nvidia farà bene dovrebbe anche prendere in considerazione l’aggiunta di Micron al proprio portafoglio, soprattutto al prezzo attuale.