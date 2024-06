Domenica un’anteprima della NASCAR Cup Series 2024 nel New Hampshire

LOUDON, NH (WWLP) – È un fine settimana di corse nel New Hampshire e i piloti si stanno preparando per l’unica gara NASCAR nel New England.

È una giornata emozionante domenica a Loudoun. La stagione della NASCAR Cup Series raggiunge il giro di boa con le gare qui al New Hampshire Motor Speedway domenica.

Il tempo è stato un grosso problema questo fine settimana e continuerà anche domenica. Sabato i piloti hanno potuto svolgere solo alcune sessioni di prove libere prima che iniziasse a piovere. È stato addirittura costretto ad annullare le qualificazioni alla coppa.

Quindi, domenica, il leader della classifica Chase Elliott partirà dalla pole. Ryan Blaney condividerà la prima fila nel secondo posto di partenza. Il compagno di squadra del Team Penske, Joey Logano, ha spiegato quanto sia importante la posizione di partenza qui su una pista così piatta.

“Stiamo parlando di quanto sono vicine le macchine. Se sei solo un decimo più veloce della macchina davanti a te, probabilmente non sarai in grado di aggirarla. Se riesci a partire davanti a quelle macchine, ti cambia l’intera giornata”, ha detto Longano. “Aiuta la tua strategia, aiuta a scegliere di procrastinare”.

Logano chiama questa pista la sua città natale perché è un ragazzo del New England, e domenica i piloti dovranno affrontare quel clima del New England. Si prevede che piogge e temporali continuino.

La NASCAR ha deciso di posticipare la gara di mezz’ora per provare a correrla prima dei temporali. La bandiera verde sventolerà alle 2:06 qui a Loudoun.

WWLP-22News, un'affiliata della NBC, iniziò a trasmettere nel marzo 1953 per fornire notizie e programmi di rete, sindacati e locali per il Massachusetts occidentale.