Dopo 22 anni, Kien è finalmente uscito su Game Boy Advance

Nel 2002, un gruppo di amici in Italia ha iniziato a sviluppare un gioco di piattaforme d’azione con elementi di gioco di ruolo per la console Nintendo. GameBoy Advance Poi sono passati 22 anni e ora, nel 2024, Ken Il gioco è stato finalmente rilasciato su GBA, ponendo fine a uno dei ritardi più lunghi nella storia dei videogiochi.

Nel corso dei decenni sono emersi molti giochi con cicli di sviluppo lunghi e rilasci ritardati. Uno dei più famosi Duca Nukem per sempreannunciato per la prima volta nel 1997 ma alla fine mai distribuito Fino al 2011, dopo quasi 15 anni. Ma Ken Ci è voluto più tempo per arrivare finalmente.

Come si legge nel rapporto Guardiano E Patricia Hernandez (ex CEO di Kotaku), Ken Il gioco è stato sviluppato da un piccolo gruppo di amici in Italia nel 2002. Nessuno di loro aveva esperienza nella creazione di giochi. Ma nei due anni successivi gli amici lavorarono duramente per sviluppare il gioco. Ken, facendo pochissime pause e molto stress. Dopo alcuni anni di sviluppo, il gioco era finito e pronto per la pubblicazione. Tuttavia, potrebbero comportare i costi elevati di spedizione del gioco sui carrelli del Game Boy e i rischi che ciò potrebbe comportare Ken Potrebbe non aver avuto successo e quindi nessun editore ha voluto rilasciare il gioco.

Annunci di giochi / Incube8

Alla fine, del team di sviluppo originale rimase solo un membro: il game designer Fabio Belsanti. Nonostante la sua fiducia nel gioco inedito, è andato avanti, ha fondato una nuova società di sviluppo e ha iniziato a creare giochi educativi per bambini e adolescenti. Nonostante tutto questo, Belsanti non ha mai rinunciato alla speranza che il gioco fosse un successo. KenQuando recentemente ha notato che i vecchi giochi e le vecchie console stavano diventando di nuovo popolari, ha deciso di ritornare Ken E dalle un’altra possibilità.

“Penso che siamo in una fase simile [the revival of] “Dischi in vinile o cassette per la musica”, ha detto Belsanti Guardiano“Il ritorno a forme di media precedenti e più primitive è guidato dalla nostalgia per le generazioni che hanno vissuto quelle epoche e dalla curiosità di coloro che sono venuti dopo questa tecnologia”.

Belsanti ha collaborato con Incube8, una casa editrice focalizzata sul rilascio e sul supporto di nuovi giochi per console classiche, come GBA. Incube8 era perfetto per Ken A giugno è stato finalmente rilasciato, 22 anni dopo l’inizio dello sviluppo del platform d’azione.

“A livello romantico, l’idea di rilasciare il gioco sulla sua console originale è semplicemente magica”, ha detto Belsanti. “Da vedere Ken “Averlo sulla piattaforma per cui è stato progettato è un sogno che diventa realtà”.

Ken disponibile oraPuoi ottenere una copia fisica del gioco per Game Boy Advance o acquistare una copia digitale con cui puoi giocare sull’emulatore del gioco.

