Dopo il violento attacco a Yasuke di Assassin’s Creed Shadow, il CEO di Ubisoft denuncia “azioni odiose” nei confronti degli sviluppatori

Sulla scia degli attacchi al vetriolo contro Assassin’s Creed Shadows nelle ultime settimane, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha condannato gli “attacchi online dannosi e personali” diretti agli sviluppatori dell’editore.

Torniamo un po’ indietro per vedere cosa è successo prima. I fan di Assassin’s Creed hanno chiesto a gran voce un gioco di tattiche segrete ambientato interamente nel Giappone feudale fin dagli albori della serie, e ora Assassin’s Creed Shadows di quest’anno soddisfa quella richiesta. Ma l’uscita che doveva essere innegabilmente emozionante per i fan della serie Assassin’s Creed si è trasformata in qualcosa di triste a causa delle violente reazioni nei confronti di uno dei due eroi del gioco, il primo samurai nero della storia, Yasuke.

Alcune persone hanno espresso rabbia per quella che vedevano come un’inesattezza storica in una serie di videogiochi con creature mitiche e alieni. Altri avevano opinioni poco lusinghiere sul co-leader del gioco, con Elon Musk che aveva addirittura twittato “DEI sta uccidendo l’arte” – DEI sta per Diversità, Equità e Inclusione. Il produttore esecutivo di Ubisoft Marc-Alexis Côté ha risposto dicendo che tali commenti “alimentano l’odio”. Ora è stato coinvolto anche il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot.

“L’unica cosa che mi preoccupa ora sono gli attacchi online dannosi e personali diretti ad alcuni membri del nostro team e partner”, ha detto Guillemot in un’intervista sul sito web dell’azienda. Blog. “Voglio chiarire che noi di Ubisoft condanniamo questi atti di odio nei termini più forti possibili e incoraggio anche il resto del settore e i giocatori a condannarli. Sono orgoglioso di sostenere l’ottimo lavoro svolto dai nostri team e i nostri partner stanno facendo, e mi fiderò sempre delle loro scelte creative, e dovremmo tutti celebrare il duro lavoro e il talento che “entrano nell’industria dei videogiochi”.

Guillemot si è fermato prima di citare direttamente il nome di Assassin’s Creed Shadows, forse riferendosi in generale alla crescente tossicità online che vortica su Internet, ma l’implicazione è certamente lì.

Che tu preferisca i modi furtivi di Naoe o le enormi armi di Yasuke, Assassin’s Creed Shadows ci permetterà di giocare la maggior parte del gioco come un singolo personaggio perché non “respinge nessuno con la forza”.