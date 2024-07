Dopo la grande vittoria in Copa America, la nazionale maschile canadese potrebbe non sembrare più quella di un tempo

Arlington, Texas- Uno dopo l’altro, i giocatori canadesi hanno lasciato lo spogliatoio, alcuni a braccetto, altri andando in giro con lattine di birra fresca aperte in mano.

Ismael Koné, autore del calcio di rigore decisivo del Canada nella drammatica vittoria dei quarti di finale contro il Venezuela, teneva un altoparlante sopra la sua testa che trasmetteva musica hip-hop mentre passava davanti a dozzine di giornalisti venezuelani stupiti.

Non puoi sbagliare con la strana, nuova sensazione che rappresenta.

Meno di due anni fa, il Canada è stato eliminato al secondo turno dei Mondiali del 2022 dalla Croazia. Dopo essere stata battuta da una squadra più esperta, la squadra croata ha preso d’assalto la zona mista – dove i giornalisti aspettano per parlare con i giocatori dopo la partita – in Qatar, e ha iniziato a riprodurre musica da un altoparlante per ricordare agli spettatori chi aveva vinto.

Mentre Cooney e i suoi compagni di squadra ballavano con orgoglio, il sentimento tanto desiderato dal Canada era palpabile: orgoglio e gioia sfrenata e meritata.

Per molti anni, questa squadra canadese è stata nota per le sue promesse. I suoi giocatori sono ricchi di talento ma mancano di esperienza. Le loro vittorie più grandi sono arrivate all’interno ma all’esterno della regione CONCACAF (e anche nelle fasi a eliminazione diretta del torneo). dentro Il Canada ha vacillato. L’hanno imparato nel modo più duro, con le canzoni popolari croate in testa.

Tuttavia, dopo la sua storica vittoria, il Canada può orgogliosamente seguire l’esempio. Questa è la squadra che ha sempre desiderato.



I giocatori della nazionale canadese festeggiano la vittoria sul Venezuela (Ron Jenkins/Getty Images)

Alla Copa America, il Canada (n. 48 del mondo) ha perso 2-0 contro l’Argentina (n. 1) in semifinale, ha battuto il Perù (n. 31) 1-0 ed è stato costretto a un pareggio. pareggio senza reti con il Cile (n. 40 in classifica) ed estromesso il Venezuela (n. 54 in classifica) ai rigori dopo un pareggio per 1-1. È stata la prima vittoria del Canada ai rigori dalla vittoria sulla Martinica una generazione fa nei quarti di finale della Gold Cup nel 2002.

La fine di tutte le incursioni del Canada in America Centrale era solitamente simile: il ritorno a casa a brandelli. Una schiacciante sconfitta per 8-1 in Honduras nel 2012, quando al Canada bastava un pareggio per avanzare alla fase finale delle qualificazioni alla Coppa del Mondo, era la norma piuttosto che l’anomalia.

Ma questa volta il Canada non è crollato sotto il peso dell’hype. Non ci sono più momenti di apprendimento. Dopo anni di delusioni, la vittoria sul Venezuela ha dimostrato che hanno sviluppato il tipo di forza emotiva necessaria per vincere i tornei.

“Non credo che la gente si renda conto di quanto siano difficili (le partite del Canada)”, ha detto il centrocampista Jonathan Osorio. “Siamo contro tutto. Ci vuole tutta quell’altra esperienza, quelle partite di Coppa del Mondo che perdiamo, per arrivare qui”.

Ciò che il Canada ha attraversato per molti anni è stato essenziale per il suo sviluppo. Per generazioni, la mancanza di interesse ha afflitto questa squadra, nata in gran parte a causa della mancanza di risultati e del predominio dell’hockey come uno degli sport nazionali del paese. La visita ai Mondiali del 1986, la prima del Canada, divenne poco più che un miraggio nella mente dei canadesi. E ora hanno una Coppa del Mondo casalinga da aspettarsi tra meno di due anni.

Qui dobbiamo separare la squadra maschile da quella femminile. La squadra femminile ha ottenuto gli stessi successi – inclusa la vittoria di una medaglia d’oro olimpica nel 2021 – delle loro controparti maschili.

Ma con la crescita della squadra femminile, la prestazione della squadra maschile è diminuita. La popolarità di questo sport aumentò durante il primo decennio del ventunesimo secolo. Ma sfortunatamente, la squadra maschile canadese non ha ottenuto risultati abbastanza buoni da renderla rilevante per un pubblico più vasto.



Il Canada non è riuscito a fornire una prestazione convincente ai Mondiali del 2022 (Paul Ellis/AFP tramite Getty Images)

Le cose sono sembrate diverse sotto John Herdman dal 2018. C’era una nuova stella sotto forma di Alphonso Davies e una cultura lungimirante che ha fatto notare i canadesi. La qualificazione per la Coppa del Mondo 2022 è stata l’inizio, ma tre sconfitte deludenti in Qatar hanno portato a sussurri del “solito vecchio Canada” nei bar e negli scantinati di tutto il paese.

Soprattutto in un torneo di calcio, qual è il vantaggio di un processo senza risultati?

Vincere una sparatoria in quella che era essenzialmente una partita in trasferta – di fronte a un pubblico pro-Venezuela in Texas – potrebbe essere il più grande salto del Canada nella più ampia conversazione in tutto il paese.

“Stiamo raggiungendo un pubblico più vasto di quello degli appassionati di calcio in Canada”, ha detto il difensore Alistair Johnston. “Questo è quello che vogliamo fare. Stiamo ispirando molte persone e molte persone ci seguono davvero e hanno la sensazione che sia così. , ‘Oh mio Dio, questa squadra non è all’altezza.'” “Non solo è un tipo di torneo, ma sta anche gareggiando ed è qualcosa di cui i giocatori possono essere orgogliosi.”

Una vittoria potrebbe e dovrebbe cambiare la narrativa attorno a questa squadra.

Al Canada manca Tajon Buchanan, il suo miglior giocatore ai Mondiali del 2022, dopo aver subito una strana frattura alla gamba durante l’allenamento, gettando un’ombra sulle possibilità di questa squadra. Invece di lasciare che questa pausa li sconfiggesse, ha rafforzato la loro determinazione. E quando Jacob Schavelborg ha tirato fuori la maglia di Buchanan per celebrare il suo gol, la determinazione del Canada ha raggiunto nuovi livelli.



(Charlie Tribalio/AFP tramite Getty Images)

Non c’è dubbio che il talento ci sia. In Canada questo sport è praticato da più bambini rispetto all’hockey, la sua partecipazione è relativamente economica e una popolazione diversificata può fondere le radici dei paesi amanti del calcio con i campi da calcio canadesi ancora in crescita.

Ma la Premier League canadese è nata solo nel 2019. Le tre grandi squadre di calcio canadesi e i loro sistemi accademici stanno ancora emergendo dal loro stato embrionale.

Il talento continuerà a filtrare attraverso le fessure.

Ciò è quasi successo con Cooney, che è cresciuto giocando nei parchi circostanti Montreal piuttosto che in accademie organizzate. O Schauffelborg, che aveva più ragioni che non voler diventare un attore internazionale in Canada, in assenza di adeguate risorse per lo sviluppo nella sua provincia natale, la Nuova Scozia.



Kony assicura al Canada un posto in semifinale (Juan Mabromata/AFP tramite Getty Images)

Ma la drammatica vittoria sul Venezuela ci ha ricordato ciò che coloro che sono coinvolti nel calcio canadese dicono da anni: che il calcio in Canada non riguarda solo Alphonso Davies, e questa squadra non riguarda solo le sue stelle.

Perché questa squadra si sente diversa. Laddove in passato non si guadagnavano il rispetto, ora devono guadagnarselo.

“Forse no”, ha detto il nuovo allenatore canadese, Jesse Marsh, quando gli è stato chiesto se il Canada fosse abbastanza rispettato. “Ma ci vorrà tempo. Il rispetto arriva in modi diversi, ma il modo migliore per guadagnarselo è vincere le partite”.

“Quando si hanno quei momenti, la chiave è rimanere concentrati e sfruttare l’energia che circonda la squadra. Lo abbiamo fatto. All’interno del gruppo c’era concentrazione e attenzione per continuare ad andare avanti”.

Anche con l’Argentina (di nuovo) diretta alle semifinali, il Canada ora può sentirsi parte di quella partita come non avrebbe mai potuto fare prima. Ciò significa che la nazionale canadese potrebbe non avere più l’aspetto di una volta.

“Penso che le persone debbano rendersi conto che (il successo del Canada) non avviene all’improvviso. Bisogna imparare e fare passi avanti. E noi lo abbiamo fatto. Ecco perché siamo dove siamo oggi”, ha detto Osorio.

(Immagine in alto: Charlie Tribalio/AFP tramite Getty Images)