Dopo una disputa sul design dei pulsanti, Epic Games deferisce Apple alla Commissione Europea

Aggiornamento sabato 6 luglio: Epic Games ha aggiornato la sua dichiarazione per confermare che Apple ha ora accettato la sua presentazione.

In una breve aggiunta, Epic ha dichiarato: “Aggiornamento: Apple ci ha informato che la nostra richiesta di autenticazione all’Epic Games Store precedentemente rifiutata è stata ora accettata”.

Aggiornamento: Apple ci ha informato che la richiesta di autenticazione all’Epic Games Store che avevamo precedentemente rifiutato è stata ora accettata. https://t.co/tl5LY1aQD6 — Sala stampa di Epic Games (@EpicNewsroom) 5 luglio 2024

Epic non ha rivelato se avesse ritirato la sua richiesta alla Commissione Europea di indagare sulle sue “preoccupazioni”.

Segue la storia originale.

Epic Games ha deferito Apple alla Commissione Europea per aver respinto la sua richiesta di autenticazione, sostenendo che il rifiuto di Apple era “arbitrario, restrittivo e in violazione del Digital Markets Act (DMA).

In una dichiarazione a X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter, Epic ha affermato che Apple ha contestato i suoi pulsanti di invito all’azione, affermando che i pulsanti “Ottieni” e “Acquisti in-app” erano troppo simili nel design. Per i pulsanti di Apple.

Epic afferma di utilizzare i termini “installazione” e “acquisti in-app” perché segue le convenzioni di denominazione con cui gli utenti dell’app hanno già familiarità.

Apple ha ora rifiutato due volte le richieste di autenticazione dell’Epic Games Store, sostenendo che il design e la posizione del pulsante “Installa” di Epic sono simili al pulsante “Ottieni” di Apple e che la nostra etichetta “Acquisti in-app” è troppo simile a quella “In” dell’App Store. -Etichetta per gli acquisti di app”, ha affermato Epic Games.

“Utilizziamo le stesse convenzioni di denominazione ‘Installa’ e ‘Acquisti in-app’ utilizzate negli app store più diffusi su più piattaforme e seguiamo le convenzioni standard per i pulsanti nelle app iOS. Gli utenti mobili possono comprendere facilmente e rivelare gli acquisti in-app è un’operazione la migliore pratica seguita da tutti i negozi in questi giorni.

3/3 Il rifiuto di Apple è arbitrario, capriccioso e in violazione della DMA e abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni con la Commissione Europea. Salvo ulteriori ostacoli da parte di Apple, siamo pronti a lanciare Epic Games Store e Fortnite su iOS nell’UE entro i prossimi due anni. — Sala stampa di Epic Games (@EpicNewsroom) 5 luglio 2024

“Il rifiuto di Apple è arbitrario, capriccioso e in violazione della DMA, e abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni con la Commissione Europea”, ha concluso Epic. “Salvo ulteriori ostacoli da parte di Apple, siamo pronti a lanciare Epic Games Store e Fortnite su iOS nell’UE nei prossimi due mesi.”

ICYMI, le autorità di regolamentazione dell’UE hanno recentemente avviato una nuova indagine a seguito della presunta non conformità di Apple con le norme dell’UE.

La Commissione Europea, che a marzo ha avviato un’indagine su Apple per non conformità, ha accusato Apple di aver violato la legge sui mercati digitali, il che potrebbe significare multe fino al 10% delle entrate annuali globali di Apple. Potrebbe non sembrare molto, ma se si considera che Apple guadagna 301 miliardi di sterline (383 miliardi di dollari) all’anno di entrate, è una penalità enorme.

Come Tom ci ha spiegato all’epoca, l’accordo precedentemente annunciato da Apple per soddisfare le regole DMA ha attirato l’attenzione per le sue tariffe e limiti che rendono costosa la pubblicazione di giochi o app al di fuori dell’App Store, un rivale legale di lunga data del capo di Epic Games, Tim. Sweeney è conosciuto come “spazzatura calda”.