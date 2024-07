Dow chiude sopra i 40.000, registra guadagni settimanali mentre le azioni si riprendono dal sell-off tecnologico

Un saluto affettuoso al CFO di JPMorgan (JPM) Jeremy Barnum (reporter bancario di Yahoo Finance David Hollerit per aver preso la sua domanda prima della mia).

Ecco il nostro scambio:

IO: Questa settimana abbiamo avuto alcuni risultati cauti da varie aziende di consumo come PepsiCo (PEP). C’è qualcosa nei tuoi dati di debito o credito che suggerisce un arretramento dei consumatori a causa dell’inflazione o delle preoccupazioni elettorali?

Barnum: La risposta breve è no. Quindi abbiamo sottolineato questi due punti nel tempo, ma li ribadirò qui. Quindi la nostra visione generale è che la spesa dei consumatori è piatta in termini reali. Quindi, vedo una crescita della spesa, ma sai che non vediamo alcuna debolezza significativa lì. Come con questi dati, puoi sempre prendere una lente d’ingrandimento e provare ad andare più in profondità, e una delle cose che abbiamo visto un po’ nei modelli di spesa nei segmenti a basso reddito, inizi a vedere un po’. Qualche evidenza, qualche ciclo di spesa discrezionale e involontaria, che è stato tradizionalmente interpretato, per ovvi motivi, come un segno di… debolezza.

Ma in un mondo in cui la disoccupazione è al 4,1% e la crescita del PIL sta rallentando parecchio, i dati che vediamo dal lato dei consumatori sono perfettamente coerenti con quel contesto economico. Il quadro più ampio, che si tratti di spesa, di addebiti o di tassi di insolvenza, di riserve di liquidità, è ancora coerente con un consumatore più sano. Sai, non è una preoccupazione a questo punto.

Nota: Il CEO di JP Morgan Jamie Dimon non era presente alla chiamata come al solito. Ci è stato detto che era dovuto a un conflitto di viaggio mentre tornava da un evento in Germania. Barnum ha risposto alla domanda di un giornalista sull’assenza di Dimon.