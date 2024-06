Dr. Disrespect rilascia una dichiarazione scioccante, rivelando finalmente il motivo per cui è stato bandito da Twitch

LAS VEGAS, NV – 29 aprile: l’emittente di videogiochi Dr DisRespect annuncia i San Francisco 49ers. … [+] La 93a scelta assoluta durante il terzo round del Draft NFL 2022 il 29 aprile 2022 a Las Vegas, Nevada. (Foto di David Baker/Getty Images) Immagini Getty

Aggiornato il 26/06/24. Vedi l’aggiornamento qui sotto.

Dr. Disrespect, noto anche come Jay Behm, è tornato nelle notizie, quasi quattro anni dopo essere stato bandito da Twitch nel 2020, la piattaforma di streaming online dove ha guadagnato fama e notorietà diffuse. Adesso sembra che la celebre emittente possa decidere di ritirarsi a tempo indeterminato.

Il motivo del ban non è mai stato rivelato da Twitch o dal Dr. Mancanza di rispetto, anche se quest’ultimo ha fatto causa alla piattaforma di streaming per il divieto, mentre il primo ha pagato il contratto di Beahm. Sono passati anni. La storia è diventata leggenda. La leggenda è diventata leggenda.

Quindi, il 22 giugno 2024, Cody Conners, ex account manager di Twitch per le partnership strategiche, ha twittato: “[Dr. Disrespect] Bandito perché [he] Sei stato sorpreso a fare sexting su un minorenne nel prodotto Twitch Whispers allora esistente. Stava cercando di incontrarla al TwitchCon. Potenze leggibili in testo semplice.

Beam ha risposto a questa affermazione su Twitter:

“Ascolta”, ha twittato, “ovviamente sono obbligato legalmente dall’accordo con Twitch, ma devo solo dire quello che posso dire perché questo è… [bleeping] Internet.

“Non ho fatto nulla di male, tutto è stato indagato e risolto, non è stato trovato nulla di illegale, non è stato riscontrato alcun illecito e sono stato pagato.”

Ha anche risposto al personaggio dei media Jake Lackey con uno strano commento vago, twittando: “Jake sul serio… capisco, è un argomento caldo ma la questione è stata risolta, non è stato ammesso alcun illecito e hanno pagato per intero il contratto”. .”

Poi, durante uno streaming del 23 giugno, Dr.Direspect ha ricevuto un messaggio che sembrava smorzare lo spirito dello streamer. Durante la fine Anello di Elden: L’ombra di Erdtree Durante la sessione, Beam ha indicato che avrebbe potuto ritirarsi del tutto dallo streaming, spiegando: “Mi sento esausto”.

“Forse è ora di iniziare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso”, ha detto ai suoi telespettatori.

“Ma penso che prima di tutto avevo in programma un po’ di vacanze, ma potrei prolungarle a partire da oggi. È quello che è. La gente si stanca. Ad essere sincero, non so quanto dureranno le mie vacanze ultimo, ma forse lo prolungherò. Vedremo.” “

Ciò è avvenuto prima che lo studio di gioco da lui co-fondato, Midnight Sons, annunciasse che avrebbe tagliato i legami con lo streamer. Il comunicato della società afferma quanto segue:

Venerdì sera siamo venuti a conoscenza di un’accusa contro uno dei nostri cofondatori, Jay Beam, noto anche come Dr. Disrespect.

Abbiamo presunto la sua innocenza e abbiamo iniziato a parlare con le parti interessate. Per mantenere i nostri principi e standard come studio e come individui, abbiamo dovuto agire.

Per questo motivo, interromperemo immediatamente il nostro rapporto con Jay Beam.

Sebbene questi fatti siano difficili da ascoltare e persino da accettare, abbiamo il dovere di agire con dignità a nome di tutti gli individui coinvolti, in particolare dei 55 sviluppatori e famiglie che abbiamo impiegato insieme alla nostra comunità di giocatori.

Come con il divieto di Twitch quasi quattro anni fa, gran parte di questo rimane avvolto nel mistero. Twitch non ha commentato la questione e Beahm ha sicuramente annunciato che lascerà prima, sia tramite live streaming che semplicemente trasmettendo in streaming giochi specifici come Call of Duty. Sembra sempre che ritorni. Alcuni dubitavano anche Tweet di Conners Promette di rivelare perché il Dr. Mancanza di rispetto se Conners avesse esaurito tre dei suoi prossimi spettacoli l’anno scorso. Tuttavia, un altro ex dipendente di Twitch Dichiarazione sostenuta da Conners– come fonte anonima e senza nome – a The Verge.

Come nulla di tutto ciò sia stato rivelato quasi quattro anni fa è un’altra grande domanda, e più che scioccante nell’era delle fughe di notizie e dei pettegolezzi online.

aggiornare:

Immediatamente dopo aver pubblicato l’articolo di cui sopra, il Dr. Disrespect Ha rilasciato una lunga dichiarazioneha ammesso di aver inviato messaggi inappropriati con un minore, anche se nega che si tratti di qualcosa di illegale e respinge le accuse di essere un predatore.

“Ci sono stati messaggi sussurrati con un minore nel 2017?” Pym scrive. “La risposta è sì. Se dietro questi messaggi ci fossero intenzioni reali allora la risposta è sicuramente no. Si trattava di conversazioni informali, di botta e risposta, che a volte tendevano molto all’inappropriato, ma niente di più. Niente di illegale è successo e non è successo niente.” Non sono state condivise foto, non è stato commesso alcun crimine e non ho mai incontrato questa persona. Ho seguito un lungo processo arbitrale riguardante una controversia civile con Twitch e questo caso è stato risolto con un accordo. Nessuna accusa penale contro di me affatto.

“Ora, moralmente parlando, mi prenderei sicuramente la responsabilità”, aggiunge Pym, “non avrei mai dovuto intrattenere queste conversazioni in primo luogo.”

Inoltre nega fermamente di essere un predatore o un pedofilo, scrivendo: “Ora, detto tutto ciò, non fraintendetemi, ho visto tutti i commenti e le etichette lanciati in giro in modo molto approssimativo. I social media sono una zona di distruzione”. . Non sono un predatore o un pedofilo.”

L’emittente ha aggiunto che è cambiato dal 2020 e che non “andrà da nessuna parte” e ha scritto: “Non sono lo stesso uomo che ha commesso questo errore molti anni fa. Sto facendo una lunga vacanza con la mia famiglia, come abbiamo menzionato in la diretta e tornerò con un grosso peso sulle spalle.”

La dichiarazione intrisa di volgarità può essere vista per intero nel tweet qui sotto:

Ora, finalmente, sappiamo senza dubbio perché Twitch ha bandito Dr. Disrespect nel 2020. Questo potrebbe non essere il capitolo finale di questa saga, ma è già qualcosa. Senza accesso a messaggi o ulteriori informazioni sull’argomento, a questo punto possiamo ancora solo fare ipotesi. Abbiamo solo la parola di Bim sull’argomento. Fino a quando le lettere non verranno rilasciate – con il nome e l’identità della controparte oscurati, ovviamente – non sappiamo quanto sia grave la situazione. Twitch deve ancora rilasciare una dichiarazione in merito e non è chiaro se la società lo farà.

Aggiornamento 2 – 26/06/2024

La reazione online – anche sul subreddit Dr Disrespect – è stata universalmente di disgusto, disperazione e rassegnazione.

Gli sponsor hanno già abbandonato lo streamer e i grandi nomi della comunità di streaming hanno preso le distanze da Beahm.

Il gioco Disrespect a cui stava lavorando con Midnight Society, uno studio da lui co-fondato, lo chiamava sparatutto goccia morta, Il gioco dovrà affrontare una dura battaglia, con molti giocatori che lo definiranno morto a causa della morte. Il gioco, che presentava controversi token NFT, ha visto il prezzo di tali token scendere drasticamente in seguito alla confessione di Doc.

Nel frattempo, ci sono decine di migliaia di follower Lo streamer live non è stato più seguito Su Twitter e YouTube.

L’amico di Doc e popolare podcaster Tim “TimTheTatMan” Betar ha definito le azioni di Beahm “imperdonabili” in un video su Twitter in cui Betar appariva visibilmente turbato.

Gli unici fan che sembrano non essere d’accordo sono quelli che dicono che i messaggi inviati a un minore senza nome potrebbero essere solo battute oscene o commenti inappropriati e non di natura sessuale o civettuola. Me lo sono chiesto anch’io, ma l’affermazione del Dottore sulle “intenzioni” mi sembra un enorme campanello d’allarme. Indipendentemente dal contenuto dei messaggi, qualsiasi messaggio inappropriato rivolto a un minore è indifendibile e sbagliato. Nella migliore delle ipotesi, a questo punto è una questione di grado, il che non significa molto.

Penso che la cosa migliore per Beam a questo punto sia partire verso il tramonto e lasciarsi alle spalle la carriera di streaming. È provocatorio nella dichiarazione di cui sopra, ma quella sfida non porterà da nessuna parte se non a ulteriori polemiche e ad una comunità di gioco che è quasi interamente unita contro di lui (o almeno non disposta a supportarlo) al di fuori di un piccolo ma vocale segmento dei suoi fan. La maggior parte dei fan su Reddit sono molto delusi e si sentono incredibilmente traditi e delusi da qualcuno che guardavano da molto tempo.

È ora di rendere lo spirito, dottore. Vai e prenditi cura della tua famiglia. Crea un nuovo percorso. Goditi la tua ricchezza e crea qualcosa di nuovo.