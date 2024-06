Draft NBA 2024: i 75 migliori prospetti di John Hollinger, con Bronny James e altri

Ron Olanda? Sì, Ron Holland. Cominciamo prima con gli aspetti negativi:

Holland ha misurato solo 6-6 1/2 all’NBA Draft Combine, ha tirato uno scioccante 24% da 3 nella G League, e il suo straordinario inizio di stagione della G League – inclusa una partita da 11 palle perse – ha fatto rabbrividire gli scout.

Ora, la buona notizia: è entrato nell’anno come il giocatore con il punteggio più alto nella maggior parte dei board, ha ottenuto numeri migliori con la G League Ignite di qualsiasi altro giocatore abbia mai draftato… e in qualche modo è caduto comunque nei board di draft, anche in un anno di draft. dove nessuno si è mai fatto avanti, ha rivendicato per sé il primo posto.

Non lo capisco davvero. La più grande lamentela con Holland è la sua mancanza di efficienza, ma questo è stato ignorato nella seconda build di Ignite di questo roster. Quasi tutti gli adolescenti che si trovano in una situazione in cui devono sopportare un tasso di utilizzo del 30% avranno difficoltà; Lo abbiamo visto con LaMelo Ball in Australia e Scoot Henderson a Portland. L’Olanda non è stato diverso, soprattutto perché non è principalmente un portiere naturale. Giocando in una squadra senza un vero creatore, ha dovuto spesso chiamare il proprio numero contro difese cariche.

Ha avuto una visione a tunnel una volta messo a terra? decisamente. Sarebbe stato tragico essere escluso in cambio di altre opzioni tutt’altro che schiaccianti? Non credo, soprattutto a stagione finita.

I numeri di Holland reggono bene contro i numeri di Jalen Green con Ignite e superano tutti gli altri giocatori perimetrali di Ignite che sono arrivati. Ciò è accaduto nonostante l’Olanda abbia saltato gli ultimi due mesi della stagione, quando la sua maggiore esperienza gli avrebbe dato un vantaggio, e quando il resto della G League era più vulnerabile a causa delle convocazioni e del minor numero di giocatori.

Nella sua stagione Ignite, Green ha registrato un 15,4 PER su un tiro vero del 61,3%; I Paesi Bassi hanno avuto un PER del 15,8 con il 56,5%. I numeri di tiro erano scarsi, ma Green giocava in una squadra più compatta e quindi gli è stato anche chiesto di mantenere solo un tasso di utilizzo del 23% a questo livello, non il tasso di utilizzo del 28% dell’Olanda. Tieni inoltre presente che la percentuale di tiri liberi di Holland è stata davvero fenomenale per un giocatore perimetrale; Quattro tentativi di tiro libero a partita potrebbero non sembrare tanti finché non ti ricordi che una squadra della G League tira solo un tiro che conta come due punti. Solo 10 giocatori in tutta la G League corrispondono alla sua media. Anche con i problemi difficili dell’Olanda all’inizio, i suoi tassi di assist e turnover erano essenzialmente gli stessi della stagione di 18 anni di Green.

Il verde sarebbe la scelta numero 1 in questo draft; Penso che anche i Paesi Bassi dovrebbero essere così.

L’altro motivo per cui ti piace Holland è la sua difesa. Spicca il suo tasso di furto del 3,5%; Alcune scommesse discutibili hanno portato a un totale più alto, ma c’è vero talento (e fuoco) in questo senso. Nel complesso, i suoi rimbalzi, palle rubate e stoppate sono paragonabili favorevolmente, ad esempio, a quelli dell’ex vincitore della lotteria Ignite Dyson Daniels, che ora è un grande difensore a livello NBA. Penso che i Paesi Bassi abbiano percorsi simili per diventare un’élite in questo senso.

Inoltre, c’è un buon esame della vista. Ho visto Holland tirare molto, prima e durante le partite, e l’ho visto dal vivo diverse volte nell’ultimo anno. Ha un rasoterra che necessita di un po’ di lavoro, ma non è nemmeno un tiratore da tre punti al 24%. Il suo punteggio del 72,8% dalla lunetta è un’indicazione più precisa della sua posizione come tiratore: non è Stephen Curry, ma il suo tiro non è nemmeno rotto. Il solo fatto di arrivare al punto in cui realizza uno su tre lo renderà una solida ala a doppio senso, e questo è realizzabile.

Infine, consideriamo l’età dell’Olanda. Con una data di nascita nel luglio 2005, è quasi un anno più giovane di molti altri giocatori che competono con lui per un posto nella lotteria più importante: è sei mesi più giovane di Rob Dillingham, nove mesi più giovane di Stephon Castle o Matas Pozlis e più di un anno più giovane. Donovan Clingan e Reed Sheppard. Le squadre inciampano durante l’anno accademico, ma l’anno di nascita è quello più importante.

Non è una schiacciata schiacciante e puoi fornire un argomento credibile per molti giocatori, ma l’Olanda è stato il miglior giocatore sulla mia tavola dall’Hoop Summit del 2023. Ha ancora il miglior curriculum complessivo.