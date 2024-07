Due persone muoiono in un’epidemia di listeria multistato legata alla carne affettata, dice il CDC

CNN

—



Venerdì i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno emesso un avviso su un’epidemia mortale di listeria multistato legata alla carne di salumeria.

Due persone sono morte, ha reso noto la società in un comunicato Avviso di inchiesta, e almeno 28 hanno richiesto il ricovero in ospedale. Tuttavia, il CDC afferma che il numero effettivo di persone malate potrebbe essere superiore a quello riportato perché alcune persone potrebbero aver avuto una forma più lieve della malattia e non sono state sottoposte al test per la listeria. C’è un intervallo tra il momento in cui si manifesta una malattia e il momento in cui gli scienziati possono collegarla a un’indagine in corso.

Delle 18 persone che i funzionari della sanità pubblica statale e locale hanno potuto intervistare, 16 hanno riferito di aver mangiato carne tagliata nel mese prima di ammalarsi. Non ci sono segnalazioni di persone che si sono ammalate dopo aver mangiato salumi confezionati.

Non è chiaro quale sia la carne responsabile della listeria in questa epidemia, afferma il CDC. CDC e il servizio di ispezione e sicurezza alimentare del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti IndagineMa non è stato emesso alcun richiamo.

La maggior parte delle persone che si sono ammalate hanno riferito di aver mangiato tacchino o salsiccia di fegato e alcuni hanno mangiato prosciutto. La carne proveniva da vari negozi di alimentari. I test effettuati utilizzando l’impronta digitale del DNA hanno dimostrato che i batteri di persone malate erano geneticamente simili, suggerendo che potrebbero aver contratto i batteri dallo stesso cibo.

La cronologia di questa eruzione abbraccia diversi mesi, Lo ha detto il CDC. La prima persona si è ammalata alla fine di maggio e l’ultimo caso è stato segnalato il 5 luglio.

Listeriosi dei batteri Listeria, il Il terzo motivo principale Morti per malattie di origine alimentare negli Stati Uniti. I sintomi di solito includono febbre, dolori muscolari e affaticamento. L’infezione può anche causare mal di testa, torcicollo, confusione o convulsioni. Le donne incinte possono sperimentare un aborto spontaneo o un parto prematuro.

Ricevi la newsletter settimanale di CNN Health



La Listeria si diffonde facilmente sui piatti, afferma il CDC, trasferendosi dalle attrezzature alle superfici, alle mani e al cibo. La refrigerazione non uccide i batteri, ma il calore sì.

Si consiglia alle persone incinte, di età pari o superiore a 65 anni e a quelle con un sistema immunitario indebolito di evitare di mangiare salumi a meno che non siano cotti o riscaldati a una temperatura interna di 165 F.

Se conservi in ​​casa il salume affettato, pulisci il frigorifero ed eventuali contenitori o superfici che vengono a contatto con esso.

Chiunque sviluppi sintomi di listeriosi dovrebbe consultare immediatamente un medico.

Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie È anche incoraggiante Le persone affette da listeria possono contattare i funzionari sanitari pubblici locali per scoprire cosa hanno mangiato nell’ultimo mese e chiedere ricevute o cibo avanzato per identificare la fonte dell’epidemia.