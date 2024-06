Due tribunali hanno bloccato parti del piano di rimborso del prestito studentesco SAVE di Biden. Ecco cosa devi sapere

Lunedì due tribunali hanno emesso blocchi temporanei contro il piano di rimborso del prestito studentesco primario dell’amministrazione Biden, che secondo gli esperti potrebbe creare nuovi ostacoli e incertezza per milioni di mutuatari.

I giudizi sono oggettivi Risparmi su un’istruzione preziosa, o SAVE, il programma è stato creato dall’amministrazione Biden un anno fa per affrontare i problemi di vecchia data con i precedenti programmi di rimborso basati sul reddito, o IDR, del Dipartimento dell’Istruzione. SAVE si è dimostrato popolare tra i mutuatari e ora lo è ancora di più 8 milioni di abbonati.

Ma il programma SAVE è stato contestato da diversi stati a guida repubblicana, che hanno sostenuto che il programma oltrepassava l’autorità dell’amministrazione Biden. Hanno anche affermato che ciò comporterebbe un danno finanziario a causa della perdita di entrate poiché la cancellazione del prestito viene concessa in meno anni rispetto ai programmi precedenti. Lunedì i giudici del Kansas e del Missouri si sono pronunciati parzialmente a favore di tali argomentazioni, bloccando alcuni aspetti del programma SAVE e mettendo in dubbio il suo funzionamento.

“È solo un pasticcio, ed è un pasticcio impraticabile”, ha detto Persis Yu, vice direttore esecutivo e consulente esecutivo dello Student Borrower Protection Center, un gruppo di difesa degli studenti mutuatari, a proposito delle ingiunzioni del tribunale. “I mutuatari devono essere severi adesso” poiché ci sono molte domande sul futuro del programma SAVE.

Ecco cosa sapere sullo stato del programma SAVE a seguito della reazione legislativa di questa settimana.

Cosa hanno deciso i tribunali?

In una sentenza del Kansas, il giudice distrettuale statunitense Daniel D. Granchio È stato emesso un ordine restrittivo La fase successiva del programma SAVE avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° luglio. Ciò include un cambiamento importante che ridurrà della metà i pagamenti di molti mutuatari a partire dal prossimo mese.

Nel Missouri, il giudice distrettuale americano John A. A Rose Missouri, bloccato Un piano per salvarti dall’emissione di ulteriore condono del prestito. Nell’ambito dell’iniziativa di riduzione del debito, alcuni mutuatari potrebbero beneficiare del condono dopo 10 anni di rimborso, invece del consueto periodo di 20 o 25 anni.

I mutuatari possono ancora iscriversi al programma SAVE?

Il Dipartimento dell’Istruzione ha detto sì.

“Mentre valutiamo le sentenze, i mutuatari possono ancora iscriversi al programma SAVE. Presto condivideremo maggiori informazioni con i mutuatari”, ha affermato il Dipartimento dell’Istruzione. disse sul suo sito web.

Se il mio prestito studentesco è stato condonato, posso riaverlo?

Non ne sono sicuro, ma non sembra, secondo Yu del Center for Student Borrower Protection.

“Coloro che hanno ricevuto l’annullamento possono mantenerlo”, ha detto Yu. “È stato nel caso del Kansas che il giudice ha affermato che una volta annullato, l’uovo non può essere disimballato”.

Ha aggiunto: “Ciò non significa necessariamente recuperare i prestiti, ma è incredibilmente confuso per tutti gli altri”.

Qual è il rimborso del prestito studentesco il 1 luglio?

Yoo ha detto che gli iscritti non otterranno il beneficio delle tariffe più basse a partire da quella data, come promesso dal piano SAVE.

Secondo il piano, i pagamenti sui prestiti universitari per molti mutuatari sarebbero stati dimezzati a partire dal mese prossimo. Si prevedeva che i rimborsi sarebbero stati ridotti dal 10% al 5% del reddito discrezionale superiore al 225% della soglia di povertà federale.

Ad esempio, una famiglia di due persone che guadagna 60.000 dollari all’anno sarebbe protetta dal rimborso del proprio reddito (fino al 225% della soglia di povertà), ovvero circa 44.370 dollari. Ciò darebbe loro un reddito discrezionale di 15.630 dollari, con i rimborsi attualmente al 10% o 130,25 dollari al mese.

Ma a partire dal 1 luglio, tale pagamento sarà ridotto al 5% del loro reddito discrezionale, ovvero a circa 65,13 dollari. Ciò ora sembra essere stato sospeso dalla sentenza del Kansas.

Cosa accadrà ai futuri tentativi di condonare i prestiti studenteschi?

Questa è una delle questioni che devono essere risolte. Il giudice del Missouri ha scritto che la sua ingiunzione si applica a “quelle disposizioni del programma SAVE che consentono la remissione del debito”, ma ha aggiunto che se diventerà permanente dipenderà da come procede il caso.

“Quanto tempo devono mantenere questi mutuatari su questi prestiti, specialmente quelli vicini al periodo di cancellazione? Cosa significa questo per loro?” Yu ha detto. “Queste sono domande molto importanti che non hanno risposte.”

Cosa dice l’amministrazione Biden?

Lunedì la Casa Bianca disse Il Dipartimento di Giustizia “continuerà a difendere vigorosamente il programma SAVE”.

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto che l’amministrazione Biden farà appello contro entrambe le decisioni ha scritto martedì alle X.

“I funzionari eletti repubblicani e gli interessi speciali hanno fatto causa per impedire ai propri elettori di beneficiare di questo programma, nonostante il dipartimento si sia affidato all’autorità ai sensi della legge sull’istruzione superiore tre volte negli ultimi 30 anni per implementare programmi di rimborso basati sul reddito”, ha affermato il ministro dell’Istruzione Miguel Lo ha detto Cardona in un comunicato.

Cosa dicono gli stati repubblicani che hanno intentato causa?

I funzionari repubblicani hanno elogiato i risultati legislativi. Il procuratore generale del Kansas Chris Kobach, un repubblicano era invitato L’ordine del Kansas fu “una vittoria per l’intero paese”.

“Come ha giustamente affermato la corte, se condonare miliardi di dollari in prestiti studenteschi è una questione importante alla quale solo il Congresso può rispondere”, ha affermato in una nota. “I colletti blu del Kansas che non sono andati al college non devono ripagare i prestiti studenteschi dei newyorkesi con titoli di studio di genere.”