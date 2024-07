È morta all’età di 79 anni la star africana Kim Johnson

La concorrente di “Survivor: Africa” Kim Johnson è morta all’età di 79 anni, ha rivelato la sua co-protagonista e amica del vincitore dell’attuale stagione Ethan Zohn.

Zona, 50, Ha annunciato la notizia su Instagram Lunedì 29 luglio.

“Riposa in pace Kim Johnson. È stato un piacere chiamarti amico mio ed è stato un piacere vivere l’ultimo Tribal Council con te”, ha sottotitolato Zaun un video che evidenzia la sua relazione con Johnson durante la loro stagione di “Survivor”.

“Conserverò sempre quel pugno in tuo onore!” ha aggiunto, riferendosi a un momento amato dai fan del reality.

Gli omaggi a Johnson si sono riversati rapidamente sul sito web di Zone.

“Kim J, riposa in pace 🙏”, ha scritto Yam Yam Arocho, vincitore della stagione 44 di “Survivor”.

Un fan ha descritto Johnson come una “persona sottovalutata”, e un altro ha ringraziato Zone per lo “straordinario tributo”.

La causa della morte di Johnson non è ancora nota.

La tribù Boran in “Survivor: Africa” ​​​​nel Parco Nazionale Shaba, 2001. Fila posteriore (da sinistra): Ethan Zohn, Clarence Black, Tom Buchanan, Kelly Goldsmith. Prima fila (da sinistra): Jesse Camacho, Lex van den Berg, Kim Johnson, Diane Ogden. Corbis tramite Getty Images

Johnson era un’insegnante in pensione di 56 anni quando iniziò il suo viaggio in “Survivor: Africa” ​​nel 2001. Era una delle preferite dai fan durante la stagione e, solo la terza nella lunga storia dello show, era anche la più anziana. donna per competere nella stagione.

Johnson è stata una feroce concorrente, vincendo un totale di sette sfide e due collane dell’immunità, una delle quali ha guadagnato nella sfida finale dell’immunità dello show.

Kim Johnson, protagonista di “Survivor: Africa”. CBS

Per guadagnarsi il posto all’ultimo Consiglio Tribale, ha battuto Zohn e il suo compagno concorrente Lex Van den Berg in una competizione che richiedeva loro di restare in equilibrio su un tronco d’albero mantenendo una mano sull’ambita statua dell’immunità.

Mentre il trio lottava per andare avanti, Johnson ha detto che immaginava di tenere in mano un cocktail Blantyre Punch invece che una statua dell’immunità.

Ethan Zohn e Kim Johnson, vincitori del primo e del secondo posto, alla finale di “Survivor: Africa” ​​e al suo after-party a Los Angeles il 10 gennaio 2002. Immagini Getty

Johnson è riuscito a resistere per più di tre ore, entrando nella storia come la persona più anziana a vincere la sfida.

Con questa vittoria, Johnson stabilì un altro record, diventando la donna più anziana a raggiungere il voto finale al Tribal Council, nonostante Zone avesse vinto il titolo. Per quanto riguarda Johnson, è tornata al secondo posto dopo che la giuria ha votato contro di lei con una maggioranza di 5-2.

Kim Johnson ed Ethan Zohn nella finale di “Survivor: Africa”. CBS

Il voto finale le è valso anche un record meno attraente, rendendola la prima finalista “Survivor” a ricevere meno di tre voti dai giudici.

Nel suo discorso finale davanti al Tribal Council, Johnson ha detto ai concorrenti: “Mi avete fatto sentire tutti importanti, senza eccezioni”.

“Ognuno di voi mi ha aiutato a dare il meglio di me, quindi lascio qui come un grande vincitore”, ha aggiunto.

La Johnson non è tornata per nessuna delle stagioni future di “Survivor”, anche se molti fan avrebbero desiderato che lo facesse.

Ad oggi, rimane la donna più anziana a competere nello spettacolo della competizione.

Dopo aver partecipato a “Survivor”, originario di Oyster Bay, New York, è diventato coordinatore di un club di tennis indoor e si è offerto volontario per aiutare i ciechi e i sordi.