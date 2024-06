È morto all’età di 88 anni Donald Sutherland, l’attore veterano e padre di Kiefer Sutherland

L’attore Donald Sutherland, che ha recitato in film come “Klute”, “M*A*SH*” e “Ordinary People”, e più recentemente ha interpretato il malvagio presidente Snow nella serie “The Hunger Games”, è morto all’età di dell’88.

Il figlio di Sutherland, l’attore Kiefer Sutherland, Ho pubblicato la notizia Ai social media.

George Pimentel/WireImage/Getty Images

“È con il cuore pesante che vi dico che mio padre, Donald Sutherland, è morto”, ha scritto Sutherland. “Personalmente ritengo che sia uno degli attori più importanti della storia del cinema. Nessun ruolo, buono, cattivo o brutto che fosse, lo ha mai intimidito. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e nessuno poteva chiederglielo. più di quello.” Vita ben vissuta.”

Nato Donald Sutherland il 17 luglio 1935 a Saint John, New Brunswick, Canada, ha iniziato a recitare come studente e ha continuato ad avere una carriera prolifica che comprendeva quasi 150 film e più di 40 ruoli televisivi.

I suoi primi ruoli da attore furono nelle prime serie televisive Man of the World e Suspense. Ha avuto piccoli ruoli televisivi nei film nel corso degli anni ’60 prima di ottenere il ruolo di Vernon L. Binkley nel classico della Seconda Guerra Mondiale del 1967, “Sporca Dozzina”.

Donald Sutherland ha poi interpretato il ruolo del chirurgo militare Hawkeye Pierce nella versione cinematografica di Robert Altman del 1970 di “M*A*S*H”, che ha ispirato la classica serie TV. Il ruolo ha lanciato una serie di ruoli e progetti cinematografici per l’attore nel corso degli anni ’70, incluso il film drammatico del 1971 Klute, in cui recitava accanto a Jane Fonda, che vinse l’Oscar come migliore attrice per il suo ruolo.

Art Zelin/Getty Images

Nel 1980, Donald Sutherland ha recitato al fianco di Mary Tyler Moore nel film drammatico diretto da Robert Redford Ordinary People, interpretato anche da Judd Hirsch e dal ventenne Timothy Hutton, che è diventato il più giovane attore non protagonista a vincere un Academy Award per il suo film. ruolo nel film, uno dei cinque Academy Awards che ha vinto.

L’attore è tornato a Broadway nel 1981 dopo aver debuttato in “Buck White” del 1969 e ha interpretato il ruolo principale nell’adattamento di Edward Albee del romanzo di Vladimir Nabokov “Lolita”.

Dopo Broadway, Sutherland ha continuato a recitare in diversi film importanti negli anni ’80 e ’90, tra cui “A Dry White Season” del 1989 al fianco di Marlon Brando, e nel controverso film del 1991 dello sceneggiatore e regista Oliver Stone “JFK”, con Kevin Costner e Kevin Bacon . E Tommy Lee Jones.

Negli anni 2000, la carriera cinematografica di Donald Sutherland ha continuato a prosperare con ruoli nella commedia d’azione del 2000 Space Cowboys, nel film drammatico sulla guerra civile del 2003 Cold Mountain, in cui recitava con Nicole Kidman, e nel film sulla rapina “The Italian Job” nel 2003 con Charlize. Theron.

Sutherland ha anche interpretato Mr. Bennet nell’adattamento cinematografico del 2005 di “Orgoglio e pregiudizio” con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike e altri.

Sutherland ha raggiunto una nuova generazione di fan quando ha recitato in quattro film della serie drammatica d’azione “The Hunger Games”, interpretando Coriolanus Snow, il tirannico presidente della fittizia Panem. Il cast stellato comprendeva Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Stanley Tucci e altri.

Mentre parli conBuon giorno AmericaIn “The Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1” del 2015, Donald Sutherland ha detto del ruolo del presidente Snow: “Non è frainteso, governa uno stato totalitario – è un oligarca”, aggiungendo: “Volevo solo farne parte”. di esso.” “Volevo porre fine alla mia vita facendo parte di qualcosa che pensavo potesse motivare e rivoluzionare i giovani”.

Tom Blythe, che interpretava il giovane Coriolanus Snow in The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, ha reso omaggio a Donald Sutherland su Instagram, scrivendo: “Donald Sutherland è arrivato più vicino a padroneggiare l’arte della recitazione come chiunque altro”.

Ha continuato: “Ecco come possono essere le performance geniali”. “Non ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente, ma è stato un onore per tutta la vita seguire le sue orme. Grazie signore per aver dato alla luce una delle più grandi personalità del cinema di tutti i tempi.”

Arnold Jerocki/Getty Images

L’ultimo ruolo sullo schermo di Donald Sutherland è stato quello del concreto giudice Isaac Parker nella serie TV western del 2023 “Lawmen: Bass Reeves”, al fianco della star David Oyelowo.

Nel 2017, Sutherland ha ricevuto un Oscar onorario per il suo lavoro ed è stato presentato e elogiato sul palco dal suo co-protagonista di “The Hunger Games” e collega premio Oscar Lawrence.

“Questo è molto importante per me e la mia famiglia”, ha detto Sutherland Egli ha detto puntuale. “È come se la porta si fosse aperta ed fosse entrata un’aria fresca, fresca e meravigliosa. Vorrei poter dire grazie a tutti i personaggi che ho interpretato. Ringraziali per aver usato le loro vite per arricchire la mia.” Ha aggiunto.

“E ovviamente grazie a Francine Racette, dalla quale tutto è venuto – questa è la mia famiglia -, da cui tutto è venuto e alla quale tutto ritorna”, ha continuato riferendosi alla moglie. “Sono il suo partner da oltre 45 anni. E in tutto questo mi ha supportato con la sua intelligenza, la sua intuizione, i suoi insegnamenti, la sua capacità di farmi ridere nelle situazioni più buie che abbiamo avuto e mantenuto .

Il libro di memorie di Sutherland, “Made Up, But Still True”, sarà pubblicato dalla Penguin Random House il prossimo novembre.

Donald Sutherland lascia i suoi cinque figli: i gemelli Kiefer e Rachel Sutherland, che condivide con la defunta attrice Shirley Jane Douglas, così come Rusev, Rouge e Angus Redford Sutherland, che condivide con Racette.