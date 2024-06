È morto all’età di 88 anni Edward Stone, pilota della navicella spaziale Voyager della NASA verso pianeti lontani.

Edward C. è morto a giugno. Stone, che ha aperto una finestra sui confini più remoti del sistema solare mentre prestava servizio come capo scienziato per la missione Voyager della NASA, supervisionando una coppia di lunghi veicoli spaziali alimentati al plutonio che continuano a operare a miliardi di miglia dalla Terra. 9 nella sua casa di Pasadena, in California, quando aveva 88 anni.

Ed è stata la sua morte Annunciato prima California Institute of Technology, dove fu professore emerito di fisica, E da Il Jet Propulsion Laboratory della NASA, che ha diretto per 10 anni a partire dal 1991. Sua figlia, Susan Stone, ha detto che era in cattive condizioni di salute ma la causa della morte non era ancora nota.

Il dottor Stone ha iniziato la sua carriera nel campo della fisica agli albori dell’era spaziale, rivolgendo la sua attenzione all’universo dopo che l’Unione Sovietica lanciò lo Sputnik – una palla di metallo lucente che divenne il primo satellite del mondo – mentre era studente laureato presso l’Università di Chicago nel 1957.

Nel corso dei successivi sessant’anni progettò alcuni dei primi strumenti scientifici per i satelliti americani; Ha supervisionato la costruzione dell’Osservatorio W.M. Keck, che ospitò i due più grandi telescopi ottici del mondo quando fu completato alle Hawaii a metà degli anni ’90; Ha guidato la creazione di LIGO, un esperimento di fisica da un miliardo di dollari che nel 2015 ha fornito le prime osservazioni dirette delle onde gravitazionali, increspature nello spazio-tempo che per anni erano sfuggite agli scienziati.

Rimase noto per il suo lavoro come scienziato di progetto – e, meno formalmente, portavoce principale – per Voyager 1 e 2. Lanciate a due settimane di distanza nel 1977, cinque anni dopo che il dottor Stone era stato assegnato alla missione, le due straordinarie sonde restituirono immagini di pianeti extrasolari giganti e le loro lune, nonché una grande quantità di dati sul sistema solare.

“Eravamo in missione di scoperta”, ha detto al New York Times. Nel 2002, ripercorrendo le origini del progetto. “Ma non abbiamo stimato la portata della scoperta che sarebbe avvenuta.”

Entrambi i veicoli spaziali hanno visitato Giove e Saturno, con la Voyager 2 che ha continuato a raggiungere Urano e Nettuno, aiutata da un raro allineamento di esopianeti che si verifica una volta ogni 176 anni. Le sonde da una tonnellata stanno ora viaggiando nello spazio interstellare più lontano di qualsiasi altro oggetto creato dall’uomo nell’universo. Oltre alle macchine fotografiche e agli strumenti scientifici, ognuno di essi porta in una bottiglia un messaggio celeste: A Disco placcato oroProgettato con l’aiuto dell’astronomo Carl Sagan, trasporta suoni e immagini che introdurrebbero gli aspiranti alieni alla diversità della vita sulla Terra. READ Prove dell'esistenza del Mostro della Cumbria? Gli scienziati hanno trovato il DNA di grandi felini sulle pecore selvatiche nel Lake District

“È stata una grande idea”, ha detto il dottor Stone al Los Angeles Times nel 2011, contemplando l’inclusione nel registro mentre la Voyager 1 si stava preparando a entrare nello spazio interstellare. “All’epoca, ciò su cui mi concentravo era semplicemente arrivare a Saturno.”

A partire dal 1979, le sonde scattarono le prime immagini ravvicinate di Europa, una delle lune di Giove, rivelando la superficie spaccata e spezzata di un mondo ghiacciato che “somigliava a un blocco di ghiaccio”, come disse il dottor Stone. Hanno studiato il vasto sistema di anelli di Saturno. Prova di una densa atmosfera ricca di composti organici trovata su Titano, luna di Saturno; Traccia i venti a 1.600 miglia orarie che soffiano sulla superficie di Nettuno; Ha scoperto sorgenti termali lunghe cinque miglia che eruttavano dalla superficie ghiacciata della luna più grande di Nettuno, Tritone.

Tra i primi risultati più sorprendenti della missione c’è stato il rilevamento dell’attività vulcanica sulla luna di Giove, Io. Era la prima volta che venivano scoperti vulcani attivi che eruttavano cenere dalla Terra, e sorprese gli scienziati che avevano ipotizzato che la Luna sarebbe stata molto simile alla Terra: inerte, craterizzata, fredda e morta.

“Di volta in volta, abbiamo scoperto che la natura era più innovativa dei nostri modelli”, ha affermato il dottor Stone in un’intervista al Caltech.

Quando la Voyager superò i pianeti esterni, il dottor Stone apparve al telegiornale della sera e rilasciò frequenti interviste. Mentre supervisionava 11 gruppi investigativi e circa 200 ricercatori, gli è stato attribuito il merito di aver accelerato il ritmo con cui gli scienziati del gruppo riportavano le loro scoperte, conducendo riunioni quotidiane in cui cercava di identificare i risultati più sorprendenti del gruppo, e poi lavorando con i ricercatori per aiutarli a raggiungere una conclusione. I materiali sono accessibili al grande pubblico.

“Era una macchina del genere”, ha detto al New York Times il suo ex capo Norman Haynes, che ha servito per tre anni come direttore generale del progetto Voyager. Nel 1990. “Lo finirai e lo renderai più grande. Ha corso in giro tutto il giorno per portare a termine le cose.

L’astronomo Bradford A. ha detto: Smith, che ha guidato la squadra che ha interpretato le immagini della Voyager, ha detto al giornale Nel 2002 Il diluvio di immagini e dati inviati dalle sonde ha reso la Voyager “la missione di maggior successo della NASA” – un elogio a cui hanno fatto eco molti scienziati nel corso degli anni. READ Misteriose sfere di vetro avvistate dal rover cinese sulla superficie lunare

“Ciò che sappiamo sugli esopianeti è il risultato diretto del contributo di Ed Stone”, ha affermato A. Thomas Young, ex direttore del Goddard Space Flight Center della NASA, Ha detto una volta. “Era una delle due o tre persone che hanno fatto funzionare la Voyager.”

Il successo della Voyager ha contribuito a lanciare il Dr. Stone ad una maggiore importanza, portandolo alla sua nomina a capo del Jet Propulsion Laboratory, o JPL, il famoso centro scientifico planetario gestito dal California Institute of Technology per la NASA. Il laboratorio dovette affrontare tagli al budget sulla scia della Guerra Fredda, sebbene il dottor Stone fosse ancora in grado di lavorare su missioni di alto profilo che includevano Mars Pathfinder, che fece atterrare il rover Sojourner su Marte nel 1997; la navicella spaziale Galileo, che orbitò attorno a Giove per otto anni; E Cassini, che ha orbitato attorno a Saturno per 13 anni.

Un omaggio del laboratorio ha sottolineato che il Dr. Stone è stato il raro scienziato coinvolto nella missione che ha viaggiato più lontano dal Sole – Voyager – così come nella missione che si è avvicinata più al Sole: la Parker Solar Probe, che ha volato attraverso la corona e atmosfera superiore del Sole nel 2021.

“Continuo a chiedermi perché c’è così tanto interesse pubblico per lo spazio”, ha detto il dottor Stone al New York Times prima di accettare l’incarico al JPL. “In fondo è solo scienza di base. La risposta è che ci fornisce un senso del futuro. Quando smettiamo di scoprire cose nuove, il concetto di futuro ci ricorda che qualcosa ha bisogno da fare e che la vita continuerà ad evolversi. Ci dà la direzione, una freccia al momento giusto.

Il maggiore di due figli, Edward Carroll Stone Jr. è nato a Knoxville, Iowa, il 23 gennaio 1936. È cresciuto a Burlington, Iowa, dove suo padre gestiva una piccola impresa di costruzioni che sua madre aiutava a gestire. I suoi genitori hanno sostenuto la sua iniziale passione per la scienza, compresi i suoi sforzi per smontare la sua radio a transistor e rimetterla insieme.

“Sono sempre stato interessato a sapere perché qualcosa era così e non così”, ricorda il dottor Stone. “Volevo capire, misurare e osservare.” READ I fisici rivelano il "vortice 3D" della ferroelettricità a dimensione zero

Dopo essersi laureato al Burlington Junior College (ora Southeastern Community College) nel 1956, si iscrisse all’Università di Chicago, conseguendo un master nel 1959 e un dottorato in fisica nel 1964. A quel punto aveva sposato Alice Wickliffe, una compagna di studi al Università di Chicago. Lei È morto a dicembre. I sopravvissuti includono le loro figlie, Susan e Janet Stone, e due nipoti.

Con il suo dottorato di ricerca, il dottor Stone ha unito le forze con uno dei suoi ex colleghi dell’Università di Chicago, Ruchus “Robbie” Vogt, per aiutare a lanciare il programma di fisica spaziale al Caltech. Fu nominato professore nel 1976 e presiedette il Dipartimento di Fisica, Matematica e Astronomia dell’università a metà degli anni ’80, più o meno nello stesso periodo iniziò a lavorare su Keck, un complesso di telescopi gemelli da 10 metri vicino alla vetta del Mauna Kea nel 1976. .Hawaii.

Il suo lavoro sul progetto lo ha portato a sostenere la proposta del Thirty Meter Telescope, un osservatorio più grande che gli scienziati sperano di costruire nelle vicinanze. La costruzione è stata interrotta a causa delle proteste dei nativi hawaiani e di altri critici che si oppongono allo sviluppo del sito.

Il dottor Stone è stato descritto dai suoi colleghi come timido e risoluto, con pochi interessi al di fuori della fisica. “Il mio lavoro è rilassarmi”, amava dire. Ha continuato a lavorare su Voyager per decenni, destreggiandosi tra compiti di insegnamento e ricerca e guadagnando onori che includevano Medaglia Nazionale della Scienza nel 1991 E il Premio Shaw per l’astronomia Nel 2019, prima di ritirarsi dalla missione nel 2022.

A quel punto, le sonde avevano viaggiato ben oltre le orbite di Nettuno e Plutone. Voyager 1, il più lontano dei due, si trova ora a più di 15 miliardi di miglia dalla Terra e rimane operativo anche se gli ingegneri hanno dovuto escogitare soluzioni alternative per chip di computer difettosi e altri problemi di comunicazione. La navicella spaziale e la sua gemella finiranno per esaurirsi, anche se il dottor Stone ha notato con orgoglio che le due sonde “continueranno a muoversi per sempre”, andando alla deriva attraverso il cosmo con il loro carico utile dorato e strumenti silenziosi.