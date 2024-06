È morto Edward Stone, 88 anni, il fisico che supervisionò le missioni della Voyager

Edward C. Stone, il fisico visionario che inviò la navicella spaziale Voyager della NASA in orbita attorno ai pianeti esterni del nostro sistema solare e, per la prima volta, si avventurò più lontano per scoprire segreti interstellari, è morto domenica nella sua casa di Pasadena, in California. 88.

Sua figlia, Susan C. Stone, ha confermato la sua morte.

Ispirato dal lancio del satellite sovietico Sputnik nel 1957, quando era studente universitario, il dottor Stone ha continuato a supervisionare le missioni Voyager 20 anni dopo per il Jet Propulsion Laboratory, che il California Institute of Technology gestisce per la NASA.

C’erano due aerei gemelli, Voyager 1 e Voyager 2 Lanciato separatamente Nell’estate del 1977 da Cape Canaveral, in Florida. Quasi cinquant’anni dopo, continuano i loro viaggi nello spazio profondo e raccolgono dati.