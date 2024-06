“È uno spreco di energie”

In seguito all’annuncio da parte della Federazione cinese di nuoto del suo elenco di 31 uomini per i Giochi Olimpici del 2024, l’allenatore australiano Rohan Taylor Ha parlato alla stampa dell’incombente scandalo doping che circonda il Paese asiatico.

Come riportato, 11 membri del nuovo roster cinese di Parigi erano tra i 23 atleti risultati positivi alla sostanza vietata trimetazidina (TMZ) all’inizio dell’anno solare nel 2021, circa sette mesi prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

I nuotatori non sono stati sanzionati dall’agenzia antidoping cinese CHINADA, poiché tracce di TMZ sarebbero state trovate presenti nell’hotel in cui alloggiavano i nuotatori. L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha sostenuto la decisione della Cina.

Taylor ha detto alla National Radio che, anche se la situazione potrebbe essere nella mente degli atleti e degli allenatori con l’inizio delle gare di nuoto il mese prossimo a Parigi, ABC, “Penso che per noi, internamente, possiamo controllare solo ciò che possiamo controllare.

“La narrazione è cristallina, ed è tutto ciò che possiamo fare. Dobbiamo avere fiducia che la WADA e World Aquatics continueranno a indagare e che noi difendiamo lo sport pulito.

“Questo è il punto in cui ci troviamo al momento e continueremo a monitorarlo, ma per quanto ci distragga dalla competizione, penso che non sia qualcosa che possiamo controllare per noi.

“Se fosse una distrazione, penso che probabilmente sarebbe uno spreco di energia.”

“Lo vedo come se stessimo entrando e gareggiando”, ha continuato Taylor.

“Se qualcuno non sta facendo la cosa giusta, speriamo che il sistema lo catturi ed è fondamentalmente così che lavoriamo, perché anche i nostri ragazzi vengono messi alla prova continuamente, quindi siamo sulla stessa barca.”

Le partite chiave dell’Australia includono quella contro i cinesi Emma McKeown coglie Zhang Yufei Nei 100 metri volanti Zach Staplety Cook Duello con Chen Haiyang Nei 200 metri rana maschili.