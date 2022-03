EA annulla il suo grande evento di annuncio estivo, EA Play Live

foto : EA

Electronic Arts, lanciato per la prima volta nel 2016, sta iniziando a utilizzare la settimana dell’E3 all’inizio di giugno per tenere il suo evento EA Play Live, durante il quale l’editore annuncerà molti dei suoi più grandi annunci dell’anno. Questo sta per scadere nel 2022.

EA ha deciso di annullare l’evento di quest’anno, a favore di quelle che sembrano ospitare mostre minori Concentrati su ogni gioco nuovo e in arrivo separatamente. In un comunicato inviato a IGNEditore dice:

Adoriamo EA Play Live perché è il nostro modo di entrare in contatto con i nostri giocatori e condividere le novità con tutti voi. Tuttavia, le cose di quest’anno non ti mostrano tutto in una data. Abbiamo cose eccitanti che accadono nei nostri studi di livello mondiale e quest’anno riveleremo di più su questi progetti quando sarà il momento giusto per ciascuno di essi. Non vediamo l’ora di trascorrere del tempo con te tutto l’anno!

Questa mossa non è una sorpresa. L’EA Play Live dell’anno scorso ha saltato completamente l’E3 ed è caduto poche settimane dopo, a luglio, e con l’E3 stesso che sembrava non fosse l’inizio di quest’anno, c’era poco impulso per EA di attenersi a quel tradizionale programma pubblicitario.

Questo… dovrebbe andare bene per la maggior parte di voi, credo? Non riesco a ricordare in che anno la gente l’ha preso allegro Per gli annunci EA all’E3, o anche EA Play Live, molti annunci di grandi editori sono già stati pubblicati nei loro programmi.

È una notizia piuttosto deprimente per chiunque sia ancora attaccato all’amore della vecchia stagione pubblicitaria E3/Estate. EA Play Live è stato inventato solo perché l’E3 stava finendo, quindi per EA Play Live stesso, sbarazzarsene dice molto su quanti anni ha questo vecchio “ecco tutte le nostre nuove cose in un unico posto!” La tendenza sembra essere nel 2022.