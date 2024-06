Ecco come scaricare subito iOS 18 beta sul tuo iPhone

Entro la fine dell’anno, sarai in grado di personalizzare meglio il Centro di Controllo e la schermata Home, bloccare e nascondere le tue app e utilizzare una nuova app per la gestione delle password, tutto grazie a iOS 18.

Ma se non vuoi aspettare fino all’autunno per provare tutte queste nuove funzionalità, puoi scaricare iOS 18 adesso, a patto che tu sia d’accordo con l’esecuzione della beta per sviluppatori sul tuo iPhone.

Apple questa settimana ha annunciato iOS 18 alla Worldwide Developers Conference (WWDC), il simposio annuale degli sviluppatori. L’ultimo aggiornamento iOS offre nuove funzionalità come una schermata iniziale ridisegnata, un Centro di controllo personalizzabile, app bloccate e nascoste, messaggi di testo satellitari e una massiccia riprogettazione dell’app Foto.

E ci sono tutte le nuove funzionalità AI, ovviamente.

Anche se il rilascio pubblico di iOS 18 è previsto per la fine dell’anno, Apple ha già rilasciato agli sviluppatori la prima beta di iOS 18, che puoi scaricare subito, purché tu sia iscritto all’Apple Developer Program.

L’Apple Developer Program richiede da tempo una quota di iscrizione di $ 100 all’anno, ma l’anno scorso, con il rilascio della beta per sviluppatori di iOS 17, Apple ha creato un livello gratuito dell’Apple Developer Program, che ti consente di scaricare gratuitamente qualsiasi beta per sviluppatori: purché tu… tu abbia un ID Apple.

Se vuoi provare iOS 18 oggi, ecco come.

Perché potresti voler scaricare subito la beta per sviluppatori di iOS 18?

Lasciatemi solo dire che solo perché potete scaricare gratuitamente la beta per sviluppatori di iOS 18 non significa che sia necessario o che dovreste farlo.

Le prime beta per sviluppatori, come questa, servono agli sviluppatori per testare le loro app sulle prossime versioni di iOS. È anche un modo per gli sviluppatori di identificare e segnalare bug, il che aiuta Apple a migliorare il software prima di rilasciarlo al grande pubblico. E questo è il motivo principale per cui non vuoi scaricare la beta per sviluppatori di iOS 18 sul tuo telefono: i bug.

Un bug del software o qualsiasi altro problema tecnico potrebbe rendere instabile il tuo telefono. Potresti non essere in grado di utilizzare alcune delle tue app preferite e, anche se puoi, potresti dover gestire app che si bloccano in modo imprevisto. Le prestazioni complessive del tuo telefono potrebbero risentirne: la versione beta dello sviluppatore potrebbe rallentare il telefono, far scaricare la batteria più velocemente del solito o addirittura surriscaldarsi.

Detto questo, ho scaricato le beta degli sviluppatori sul mio iPhone personale negli ultimi dieci anni e non ho avuto grossi problemi. Spesso è fastidioso quando un’app si blocca o la batteria si scarica rapidamente, ma ci sono sempre riuscito.

Se hai un backup dell’iPhone, dovresti assolutamente usarlo per la beta dello sviluppatore iOS 18, perché non ne avrai bisogno tutti i giorni e quindi non avvertirai tutti gli effetti di eventuali bug o altri problemi. Ma se non ne hai uno, eseguire la beta di iOS 18 sul tuo dispositivo principale dovrebbe andare bene. o no.

E nel caso in cui desideri ancora iOS 18 ma non vuoi avere a che fare con la beta dello sviluppatore, c’è sempre la beta pubblica più stabile per iOS 18, che dovrebbe essere rilasciata entro la fine del mese. Puoi Registrati qui Per questo.

Cosa sapere prima di scaricare la beta per sviluppatori iOS 18

Prima di iniziare a scaricare la beta per sviluppatori di iOS 18, ci sono alcune cose che dovresti sapere, elencate qui:

Hai bisogno di un telefono supportato . iOS 18 funzionerà su iPhone XS e versioni successive.

. iOS 18 funzionerà su iPhone XS e versioni successive. Aggiorna il tuo telefono . È meglio aggiornare all’ultima versione pubblica prima di passare alla versione beta per sviluppatori. L’ultima versione di iOS è attualmente la 17.5.1. Dovrai eseguire almeno iOS 16.4 se desideri scaricare la beta per sviluppatori di iOS 18 come aggiornamento via etere.

. È meglio aggiornare all’ultima versione pubblica prima di passare alla versione beta per sviluppatori. L’ultima versione di iOS è attualmente la 17.5.1. Dovrai eseguire almeno iOS 16.4 se desideri scaricare la beta per sviluppatori di iOS 18 come aggiornamento via etere. Effettua anche un backup del tuo telefono. Hai bisogno di un backup se vuoi tornare a iOS 17. Per eseguire il backup del telefono, vai a Impostazioni > il tuo nome > iCloud > Backup iCloud > Crea subito una copia di backup. Puoi anche farne una copia di backup sul tuo computer.

Se il tuo iPhone non esegue il backup automaticamente, puoi farlo manualmente tramite le impostazioni. Nelson Aguilar/CNET

Ora sei pronto per iscriverti all’Apple Developer Program.

Come registrarsi gratuitamente all’Apple Developer Program

Come ho già detto, ora esiste un livello gratuito dell’Apple Developer Program, che ti consente di scaricare qualsiasi beta per sviluppatori senza pagare. Con l’ID Apple collegato al dispositivo che desideri aggiornare a iOS 18, procedi come segue:

1. Vai a Sito web degli sviluppatori Appletocca il menu a tre trattini in alto a sinistra, quindi tocca account Nell’elenco visualizzato.

2. Accedi con il tuo ID Apple.

3. Infine, leggi l’accordo per gli sviluppatori Apple, seleziona tutte le caselle e premi Presenta.

Non avrai accesso completo agli strumenti di sviluppo forniti dall’iscrizione a pagamento all’Apple Developer Program, ma avrai accesso alla versione beta di iOS 18 per gli sviluppatori. Se sei uno sviluppatore, dovresti prendere in considerazione l’iscrizione alla versione a pagamento.

Puoi quindi scorrere fino a Download software per verificare tutto ciò che puoi installare, inclusa la beta per sviluppatori iOS 18. Nelson Aguilar/CNET

Installa la versione beta per sviluppatori di iOS 18 via etere sul tuo iPhone

Puoi scaricare manualmente la versione beta di iOS 18, ma il modo più semplice per farlo è eseguire l’aggiornamento via etere, proprio come scaricheresti e installeresti un normale aggiornamento iOS. Dopo esserti iscritto all’Apple Developer Program, dovresti vedere l’opzione per scaricare la versione beta di iOS 18 per sviluppatori nelle tue impostazioni.

Per scaricare la versione beta per sviluppatori di iOS 18 via etere, ecco cosa devi fare:

1. Sul tuo iPhone, vai su Impostazioni > generale > aggiornamento del sistema.

2. Successivamente, vai su Aggiornamenti beta e tocca iOS 18 beta per sviluppatori opzione.

3. Infine, torna indietro e fai clic Scarica e installa Sotto la nuova opzione “iOS 18 Developer Beta” visualizzata.

NB: Se non vedi l’opzione beta di iOS 18, dovrai attendere.

Schermata: Nelson Aguilar/CNET

Inserisci il tuo passcode, accetta i termini e le condizioni, quindi attendi l’installazione dell’aggiornamento sul tuo iPhone. A seconda della connessione Internet, l’intero processo dovrebbe richiedere circa 10 o 15 minuti.

Una volta riavviato il telefono, dovresti eseguire la beta per sviluppatori iOS 18.

Puoi anche scaricare la versione beta di iOS 18 per sviluppatori sul tuo Mac

Il problema con l’aggiornamento via etere è che richiede una certa quantità di spazio di archiviazione, quindi se lo spazio di archiviazione è quasi pieno, non potrai utilizzare l’opzione nella sezione precedente. Fortunatamente, puoi utilizzare il tuo computer per eseguire l’aggiornamento a iOS 18 beta.

1. Sul tuo Mac, vai al programma Apple Developer Pagina di downloadcerca “iOS 18 beta”, quindi fai clic su Scarica il recupero delle foto E scarica l’immagine di ripristino del software iOS di prova per il tuo modello di iPhone.

2. Collega il telefono al computer e inserisci il codice del dispositivo oppure tocca Fidati di questo computer.

3. Apri una finestra del Finder e fai clic sul tuo dispositivo nella barra laterale sottostante Posizioni.

4. Infine, tieni premuto il tasto Opzione e fai clic Controlla gli aggiornamenti E scegli l’immagine di ripristino beta di iOS 18 che hai appena scaricato dal sito Web degli sviluppatori Apple.

Se non hai spazio di archiviazione sul tuo iPhone, ecco come ottenere iOS 18. Nelson Aguilar/CNET

Il software iOS 18 beta inizierà l’installazione sul tuo iPhone. Attendi qualche minuto e, al riavvio del telefono, dovresti essere in grado di accedere a iOS 18.

