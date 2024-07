Ecco cosa hai da dire su uno dei primi eventi Made by Google

Google verrà lanciato in anticipo, il che significa che i nuovi dispositivi Pixel arriveranno circa due mesi prima del previsto. Ti abbiamo chiesto cosa ne pensavi ed ecco cosa avevi da dire.

Per chiunque fosse fuori dal giro, Google ha annunciato che il prossimo evento di lancio dell’hardware Pixel avrà luogo il 13 agosto. Per la prima volta dopo diversi anni, l’evento si terrà presso la sede di Mountain View del colosso tecnologico.

Questo primo evento di Google potrebbe essere un tentativo di sfidare Apple lanciando la serie iPhone 16 e altre funzionalità di Apple Intelligence? A questo punto non è ancora chiaro, ma hai una buona idea di cosa pensi che significhi.

Il 76% di voi pensa che annunciare anticipatamente una data di lancio per i nuovi dispositivi Google nel 2024 sia una buona decisione per anticipare Apple e mettere questi nuovi dispositivi nelle mani di fan e acquirenti. Tendo ad essere d’accordo con questa opinione. Negli anni passati, Google è stata spesso all’ombra degli impressionanti lanci di iPhone di Apple a settembre. Il lettore Bernie ha chiesto attivamente informazioni sul nostro sondaggio -È molto giusto! – ma è stato sottolineato che “la versione di agosto è meglio compatibile con Android”. Bernie prosegue sottolineando che avremmo dovuto chiederci se Google avrebbe dovuto “mantenere questa versione come nuova normalità”.

Personalmente sono d’accordo con questa opinione. È logico che l’ammiraglia Pixel venga lanciata ogni anno prima del previsto e che si tenga un primo evento Made by Google. Abbiamo visto Google offrire forti sconti sui dispositivi subito dopo il lancio, il che incide negativamente sulle vendite iniziali. Signor Snow Speriamo di non ricevere un annuncio e quindi un ritardo nel lancio dell’hardware fisico. È un eufemismo dire che “lo slancio e l’entusiasmo” andrebbero probabilmente persi se Google aspettasse qualche mese prima di mettere in vendita la serie Pixel 9 dopo la sua presentazione sul palco.

Solo il 13% di voi pensa che ottobre sia la “casa” dei lanci dei prodotti Made by Google. Questo è stato l’ultimo grande lancio di smartphone dell’anno. Con ogni produttore di smartphone che ha presentato i propri prodotti, questa probabilmente non è stata una buona cosa con l’avvicinarsi del frenetico periodo post-lancio di Natale e delle vacanze.

Il 3,5% degli intervistati ha affermato di ritenere che la prima iniziativa “Made by Google” di Google sia troppo vicina all’evento estivo Unpacked di Samsung. Con il dispositivo pieghevole atteso da Google, almeno avremo un’idea di come si comportano Z Fold e Pixel Fold senza aspettare molto. Ciò ha lasciato il 7% di loro con molto da dire nella sezione commenti. È stata una discussione interessante, ma la maggior parte concorda sul fatto che Google abbia preso la decisione giusta per portare avanti le cose.