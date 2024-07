Ecco perché sbloccare un token Worldcoin non ha alcun impatto sul prezzo di WLD

Il prezzo del WLD ha registrato un aumento a due cifre durante l’ultima sessione di negoziazione

Tuttavia, i trader di futures non sono convinti dell’ultima azione dei prezzi

All’inizio di questa settimana, WorldCoin ha lanciato un altro sblocco di token, un incidente che spesso suscita reazioni significative nel mercato. Tuttavia, la risposta ai prezzi delle altcoin è stata tiepida. In effetti, anche se il token è stato aperto, il suo movimento di prezzo non è stato abbastanza significativo da cambiare in positivo il sentiment generale dei trader.

Questo sentimento cauto o negativo è stato particolarmente evidente nel mercato dei futures.

Worldcoin ha iniziato a sbloccarsi

Tools for Humanity (TFH), il team di sviluppo dietro il progetto Worldcoin, ha recentemente annunciato un’importante modifica al programma di sblocco per il suo token nativo, Worldcoin (WLD).

Dettagliato in Post sul blog Il 16 luglio il piano originale prevedeva un periodo di apertura di tre anni. Tuttavia, questa linea temporale è stata estesa, con la disponibilità dell’80% dei token WLD detenuti dai membri del team e dagli investitori nell’arco di cinque anni, a partire dal 24 luglio 2024.

Secondo il nuovo accordo, questi token saranno lanciati gradualmente nell’arco di quattro anni, fino alla fine di luglio 2028. Questa tempistica ampliata è probabilmente finalizzata a gestire l’offerta di mercato e a stabilizzare il prezzo dei token evitando un afflusso improvviso di grandi quantità di token nel mercato.

Come ha reagito Worldcoin?

Worldcoin ha registrato una serie di fluttuazioni nella performance del mercato nell’ultima settimana.

Inizialmente, il simbolo era in una tendenza al ribasso per più di sette giorni. Tuttavia, il 24 luglio, in concomitanza con l’inizio dell’evento di sblocco dei token, Worldcoin ha registrato un modesto aumento dell’1,32%, spingendo il suo prezzo da circa 2,1 a 2,2 dollari. Il giorno successivo, la moneta ha subito una battuta d’arresto con un calo di oltre il 4%, riportandola a 2,1 dollari.

Nonostante queste fluttuazioni, il 26 luglio si è verificato un significativo cambiamento positivo. Secondo l’analisi di AMBCrypto, il prezzo di WLD è aumentato dell’11,74%, raggiungendo il livello di 2,3 dollari. Questa tendenza al rialzo è continuata leggermente, portando il prezzo a circa 2,4 dollari, con un ulteriore aumento di oltre l’1%.

Ma nonostante questi guadagni, la tendenza non è ancora tornata al rialzo.

L’analisi tecnica ha inoltre evidenziato che la sua media mobile a breve termine (linea gialla) rimane una resistenza immediata intorno al livello di 2,7-3 dollari. Il superamento di questi livelli sarà cruciale affinché il simbolo stabilisca un trend rialzista più forte.

Inoltre, il Relative Strength Index (RSI), che si aggira intorno alla linea neutrale, indicava che l’asset stava per entrare in territorio rialzista, a seconda della sostenibilità delle recenti tendenze positive.

I trader WLD mostrano un sentiment negativo

Analisi dei parametri di trading di Worldcoin (WLD). Bicchiere per monete Ha rivelato un sentimento ribassista tra i trader, come indicato dalla tendenza prevalente nel rapporto lungo/corto e nei tassi di finanziamento.

Nello specifico, il rapporto long/sell indica che ci sono più posizioni short che posizioni long su Worldcoin. In poche parole, i trader scommettono che il prezzo del simbolo scenderà, non aumenterà.

Infine, il tasso di finanziamento di WLD tende al di sotto dello zero, con un tasso al momento della stesura di circa -0,058%.

Un tasso di finanziamento negativo in genere significa che i venditori allo scoperto pagano i venditori allo scoperto per mantenere aperte le loro posizioni, cosa comune nei mercati in cui vi è consenso sul fatto che i prezzi scenderanno. Questa condizione sembra indicare che i venditori stanno dominando il mercato, esercitando una pressione al ribasso sul prezzo del token.