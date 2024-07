Ecco quanto dicono gli americani di dover guadagnare per sentirsi finanziariamente sicuri

Secondo un nuovo rapporto, gli americani hanno in mente un reddito annuo specifico per quello che sarebbe necessario per sentirsi finanziariamente sicuri ricognizione Dal sito di Bankrate. Numero magico? $ 186.000 all’anno.

Solo il 6% degli adulti statunitensi attualmente guadagna quella cifra o più, ha detto Bankrate. Secondo le statistiche federali più recenti, il reddito familiare medio varia da 51.500 a 86.000 dollari. Dati. Il sito web di finanza personale afferma che raggiungere la sicurezza finanziaria significa essere in grado di pagare le bollette pur avendo abbastanza soldi per fare alcuni acquisti discrezionali e risparmiare denaro per il futuro.

Molti consumatori alimentati dall’inflazione sono ancora finanziariamente stressati, con una nuova Federal Reserve Bank a Filadelfia ricognizione È emerso che il 35% degli americani è preoccupato di arrivare a fine mese, rispetto al 29% dell’anno precedente.

Il divario tra ciò che guadagna l’americano medio e ciò a cui aspira significa che “gli americani sono fissati su questo reddito più alto e pensano di dover guadagnare di più anche se sanno di dover guadagnare di più”, dice Sarah Foster, analista. a Bankrate, ha detto a CBS Money Watch “Non è realistico che non raggiungeranno mai questo importo”.

Guadagnare più soldi rimane una priorità assoluta per molti americani, poiché i prezzi di alloggio, cibo e assistenza medica rimangono ostinatamente alti dopo due anni di alta inflazione. Per adattarsi, i consumatori stanno tagliando la spesa per i pasti fuori casa, l’intrattenimento e i viaggi, che Trans Union rappresenta Stare è stato trovato.

Un sondaggio condotto da Bankrate su 2.400 americani a metà maggio ha rilevato che le generazioni più giovani sono più ottimiste riguardo alla possibilità di guadagnare abbastanza soldi per vivere comodamente.

Cosa serve per diventare ricchi?

Gli americani si sentono ricchi in misura maggiore. Dall’indagine è emerso che credevano che avrebbero dovuto guadagnare 520.000 dollari all’anno per diventare ricchi, rispetto alla loro risposta di 483.000 dollari durante lo stesso sondaggio dell’anno scorso.

Foster ha affermato che la ragione principale di questo aumento è l’aumento del costo dei beni di consumo. Ha aggiunto: “L’inflazione è al centro di questa narrazione. Gli americani sanno dove si trova l’ostacolo per vivere comodamente, ma ogni volta che lo raggiungono, il costo della vita aumenta e l’ostacolo si allontana sempre di più”.

Un altro recente rapporto ha rilevato che gli adulti nelle principali città degli Stati Uniti ne hanno bisogno Guadagna $ 96.500 Ogni anno, al netto delle tasse, fornisce beni di prima necessità e risparmi, mentre una famiglia composta da due genitori con due figli ha bisogno di un importo totale di $ 235.000 per una vita confortevole.

È interessante notare che Ricerca 2023 Uno studio del defunto economista premio Nobel Daniel Kahneman e dei suoi colleghi suggerisce che la felicità aumenta con il reddito, fino a circa 500.000 dollari – un reddito che gli americani hanno detto a Bankrate li avrebbe fatti sentire più ricchi.

