Eddie Murphy è ancora arrabbiato per la battuta di David Spade al Saturday Night Live

Eddie Murphy Pensa ad alcuni dei “successi da quattro soldi” che sente di aver ottenuto nel corso degli anni.

Il comico candidato all’Oscar, il cui nuovo film “Poliziotto di Beverly Hills: Axel F“Uscirà su Netflix la prossima settimana”, gli è stato chiesto in un’intervista Il New York Times Se ritiene di aver ricevuto un trattamento ingiusto da parte della stampa e dei suoi colleghi nel corso degli anni.

“Ai vecchi tempi, erano davvero cattivi con me, e molte cose erano razziste”, ha detto Murphy.

Dopo aver menzionato come “era un mondo completamente diverso” quando stava emergendo negli anni ’80, Murphy ha citato l’esempio di “quando David Spade disse questo sulla mia carriera su SNL”.

IL La parte in questione, da un episodio del dicembre 1995 in cui Spade fece una recensione di un anno durante un “Hollywood Minute”, includeva una foto di Murphy a cui Spade diceva: “Guardate ragazzi, è una stella cadente. Esprimete un desiderio”. Murphy ha detto al Times che lo scherzo è arrivato dopo che il suo film, “Vampire in Brooklyn”, ha fallito al botteghino.

“Era come: ‘Sì, è dentro di me!’ Sono uno di famiglia e tu mi appartieni in questo modo? “Hai ferito i miei sentimenti in quel modo”, ha detto Murphy.

È diventato famoso su SNL come parte del cast principale tra il 1980 e il 1984, ed è spesso citato come la ragione Ad un certo punto, lo spettacolo è stato salvato dalla messa in onda.

Fred Hermansky/Banca immagini NBCU/Getty Images READ I tour musicali russi stanno iniziando a vedere cancellazioni, ma per il momento film, TV e live streaming continuano Eddie Murphy e Chevy Chase durante il segmento “Weekend Update” in un episodio dell’aprile 1981 di “Saturday Night Live”.

“I produttori hanno pensato che fosse una buona cosa da dire. Tutte le persone che erano in quello show, non hai mai sentito nessuno scherzare sulla carriera di qualcuno. La maggior parte delle persone che escono da quello show, non vanno avanti e hanno queste fantastiche Murphy più tardi aggiunse: “Era una cosa personale.” “Era come, ‘Come fai a farlo?’ pratico? veramente? Scherzo sulla mia carriera? Quindi ho pensato che fosse un colpo basso. Era un po’, ho pensato, mi sentivo come se fosse razzista.

Spade in seguito scrisse di aver ricevuto una telefonata da un Murphy sconvolto dopo lo scherzo e di essersi sentito malissimo per il suo “stupido scherzo”.

“Sono venuto a vedere il punto di vista di Eddie su questo,” Ha scritto la velocità. “Tutti nel settore dell’intrattenimento vogliono piacere alla gente. È così che ottieni fan. Ma quando ottieni repliche in uno sketch o online o comunque, è fantastico. Può aumentare rapidamente.”

Murphy si è per lo più allontanato dalla lunga serie comica della NBC nel corso degli anni, anche se ha fatto una breve apparizione nello speciale per il 40° anniversario di “SNL” nel 2015 ed è tornato come conduttore. Tanta confusione Nel 2019.

“Alla lunga, va tutto bene, e ha funzionato alla grande. Sto benissimo con David Spade, sto benissimo con Lorne Michaels. Sono tornato su SNL”, ha detto Murphy questa settimana “È tutto amore. ..ma ho fatto qualche scatto scadente.” !