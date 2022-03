Elden Ring Modding Magic significa che i boss ora possono combattersi tra loro

Giardino dei modder di Al-Ayoun che lavorano in giochi come trasportato dal sangue È stato mostrato qui primaOra, inizia a scavare Anello dell’Elden file e giocare con le cose.

Risultati? Boss che combattono altri boss, senza alcuna figura umana e la conseguente frustrazione in vista. È qualcosa con cui Garden of Eyes ha molta esperienza; Il loro Patreon è specificamente impostato per creare questo tipo di contenutoE in precedenza hanno caricato video come questo che ha un capo da lui Anime oscure 3 boss da trasportato dal sangue:

di anello anticoNonostante questo, hanno scelto i due boss che probabilmente molti di voi vorrebbero vedere in questo scenario: Malenia, la star del promo del gioco, e Starscourge Radahn, Chi è ufficialmente Anello dell’Elden miglior personaggio. Per rendere adatto questo combattimento, ci sono tre round e puoi vedere chi ne uscirà vittorioso di seguito:

Non è il più snello ed elegante dei combattimenti, al di fuori di graziosi preludi, ma non è questo il punto; È molto emozionante vedere l’IA di ogni personaggio lavorare contro qualcosa che non sei.

Anche se abbiamo già mostrato il funzionamento delle mod di Garden of Eyes, Sono anche uno dei moderatori responsabili della ricerca del codice del gioco e della condivisione delle posizioni delle “Tre porte del Colosseo sbloccabili”che molti ora ipotizzano costituirebbe la base di una specie L’aggiornamento è in arrivo a volte Nel futuro: