Elezioni generali 2024: i piani del sistema sanitario nazionale non sono convincenti – esperti sanitari

Nessuno dei principali partiti politici ha ancora elaborato piani convincenti su come migliorare il servizio sanitario nazionale, afferma un importante think tank sulla salute.

La Health Foundation ha affermato che, sulla base delle attuali previsioni di spesa, sembra esserci un deficit di 38 miliardi di sterline all’anno in Inghilterra, che sarà necessario entro la fine del prossimo Parlamento.

Ciò includerebbe piani come affrontare gli arretrati del servizio sanitario nazionale, migliorare l’assistenza medica e riqualificare gli ospedali, ha affermato il think tank.

Questi sono stati gli unici tre partiti esaminati dal think tank per la sua analisi.

Anita Charlesworth, economista sanitaria della Health Foundation e direttrice della spesa pubblica presso il Tesoro, ha dichiarato: “Il servizio sanitario è in crisi e tutti i principali partiti politici hanno affermato di voler sistemare la situazione, ma i finanziamenti promessi finora è molto al di sotto della media.” Necessario apportare miglioramenti.

“Il nostro scenario non è eccessivamente ambizioso: è sostanzialmente in linea con gli impegni assunti dai principali partiti politici e dalle aspettative del pubblico, e presuppone che il servizio sanitario nazionale sia in grado di ottenere difficili miglioramenti nella produttività”.