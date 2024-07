Elezioni in Ruanda: Paul Kagame si candida per il quarto mandato presidenziale

Temuto e ammirato in egual misura, il presidente ruandese Paul Kagame sta cercando di estendere i suoi 24 anni di governo in un’elezione che secondo gli analisti vincerà con una valanga di voti.

Il presidente Kagame è alla guida della politica in Ruanda da quando le sue forze ribelli presero il potere alla fine del genocidio del 1994, che uccise circa 800.000 tutsi e hutu moderati.

Da allora, è stato elogiato per aver supervisionato la drammatica rinascita e unificazione del paese.

“Il Ruanda è stato cancellato dalla lista 30 anni fa, ma grazie alla leadership di Kagame e del suo partito al governo, il Ruanda è stato in grado di costruire una certa stabilità”, ha detto alla BBC il dottor Felix Ndahinda, un ricercatore sulla regione dei Grandi Laghi.

Ma i suoi critici hanno accusato Kagame di non consentire alcun dissenso, al punto da organizzare omicidi transfrontalieri di oppositori.

Il signor Kagame ha sempre difeso con forza la situazione dei diritti umani in Ruanda, affermando che il suo paese rispetta le libertà politiche.

La Chiesa d’Inghilterra mira a raccogliere più di 1 miliardo di dollari per affrontare i suoi passati legami con la schiavitù

READ La Chiesa d’Inghilterra mira a raccogliere più di 1 miliardo di dollari per affrontare i suoi passati legami con la schiavitù

Secondo il Collegio elettorale, il numero delle persone registrate per votare è di circa nove milioni, di cui almeno due milioni di persone che votano per la prima volta.

“Sono molto emozionata di votare per la prima volta, non vedo l’ora”, ha detto alla BBC Silvia Motoni.

Per la maggior parte dei giovani ruandesi, Kagame è l’unico leader che abbiano mai conosciuto.

“Penso che la democrazia sia un processo”, ha detto Habiniza al podcast Focus on Africa della BBC.

“Le persone hanno ancora paura di esprimere le proprie opinioni. Mi batto per la libertà di espressione e la libertà dei media”, ha detto.

Alcuni ruandesi lo ascoltano. Un elettore ha detto alla BBC che non voterà per l’attuale presidente.

Una donna neozelandese ha fatto causa al suo fidanzato perché non l'ha accompagnata all'aeroporto

READ Una donna neozelandese ha fatto causa al suo fidanzato perché non l'ha accompagnata all'aeroporto

“Il Ruanda è descritto come un paese con un’economia in crescita”, ha detto alla BBC “Ma sul campo, le persone non hanno le basi della vita: cibo, acqua, riparo”.