Elezioni in Venezuela: i voti nelle elezioni presidenziali cruciali del paese segnano una grande affluenza alle urne per i partiti di opposizione

Caracas, Venezuela

CNN

—



Domenica i venezuelani hanno votato per le elezioni presidenziali più forti degli ultimi tempi nel paese. Nicola MaduroGli analisti dicono che sta affrontando una delle sue più grandi sfide politiche.

Lunghe file hanno iniziato a formarsi fuori dai seggi elettorali nella capitale Caracas e sono continuate per tutto il giorno prima dell’apertura alle 6 del mattino ET. I seggi si sono chiusi ufficialmente alle 18:00, ma erano aperti a coloro che erano in attesa di votare, anche se non era chiaro quando i funzionari elettorali avrebbero annunciato i risultati.

Alcuni elettori di Caracas sembravano speranzosi in un cambiamento. “[After] 25 anni dopo, vedo una reale opportunità di cambiamento. Vedo molte persone riunirsi per votare”, ha detto l’elettore Marianna Schemel.

Altri hanno parlato di venezuelani che vogliono aiutare il loro Paese, che lo ha visto emergere da una crisi economica. “Lo faccio per i miei figli e i miei nipoti”, ha detto l’elettore Amelia Perez alla CNN. Ha tre figli, uno dei quali vive a Washington, D.C. “Voglio che torni, non voglio che i miei figli se ne vadano. Tutti i miei familiari se ne sono già andati.

Maduro, che ha assunto la guida del movimento chavismo al potere dopo la morte del suo predecessore Hugo Chávez nel 2013, è alla ricerca di un terzo mandato consecutivo di sei anni. Tra gli altri nove candidati in lizza per la presidenza, la sua sfida più grande è un movimento di opposizione unificato che abbia superato le divisioni per formare una coalizione chiamata Piattaforma di Unità Democratica.

Il movimento di opposizione ha mantenuto il suo slancio nonostante la repressione del governo, compreso il candidato di prima scelta, Maria Corina Machado, è stato squalificato dalla competizione. Machado, un convinto capitalista che ha promesso di privatizzare molte industrie statali, è accorso per sostituirlo con il pacato ex diplomatico Edmundo González Urrutia.

Il voto arriva in un momento critico per il Venezuela, che ha subito una violenta repressione sotto la sorveglianza di Maduro e il peggior collasso economico del Paese in tempo di pace nella storia recente. Paese ricco di petrolio, un tempo il quinto paese più grande Negli ultimi dieci anni l’economia dell’America Latina si è ridotta all’equivalente di una città di medie dimensioni. Secondo i dati del Fondo monetario internazionale.

Le sanzioni punitive imposte al regime da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea non sono riuscite a ribaltare la posizione populista secondo cui i mali del Venezuela sono vittima di una “guerra economica”.

Circa otto milioni di venezuelani sono fuggiti dal Paese a causa della carenza di beni essenziali e dell’impennata dell’inflazione.

Andrea Hernandez Briseno/Bloomberg/Getty Images Gli elettori aspettano in fila per votare in un seggio elettorale durante le elezioni presidenziali, domenica 28 luglio 2024, a Caracas, Venezuela.

Poiché il governo di Maduro controlla tutte le istituzioni pubbliche in Venezuela, cresce la preoccupazione che l’opposizione non affronterà una concorrenza leale, ed è stata accusata di frode nelle votazioni precedenti, cosa che nega. Tuttavia, gli esperti sottolineano che le preoccupazioni circa la manomissione dei voti potrebbero essere mitigate prevedendo la presenza di rappresentanti dell’opposizione in ciascun seggio elettorale.

Domenica la coalizione di opposizione ha segnalato lievi irregolarità, ma il voto sembra essersi svolto senza intoppi nella maggior parte del paese.

Secondo l’alleanza dell’opposizione, domenica la gente è venuta a votare in gran numero. Fuori da un seggio elettorale a Caracas, i venezuelani hanno cantato “Vogliamo votare” mentre aspettavano in fila per ore per raggiungere le urne. All’estero, gli espatriati venezuelani si sono radunati a Miami, in Florida, e nella capitale peruviana, Lima.

Più di 21 milioni di persone sono registrate per votare in patria e all’estero. La coalizione di opposizione ha riportato un’affluenza alle urne del 54,8% domenica pomeriggio, pari ad almeno 11,7 milioni di elettori.

“Si tratta di un risultato enorme. Se continua, sarà una partecipazione storica”, ha dichiarato domenica pomeriggio il leader dell’opposizione Machado. “Quella a cui state assistendo è l’azione civica più importante della nostra storia”.

La dichiarazione di Machado affronta anche i “problemi” segnalati in alcuni seggi elettorali. “Avevamo 1.300 stazioni sotto il nostro controllo in cui i nostri visitatori hanno avuto problemi di accesso. A questo punto solo 13 tavoli hanno problemi.

Machado ha affermato che non è stato possibile istituire 18 dei 30.000 seggi elettorali in tutto il paese. Il leader dell’opposizione ha dichiarato: “C’è stato un rallentamento nel trattamento e nella scansione delle carte d’identità che non è in alcun modo giustificato. Ci auguriamo che questo venga rimosso e acceleri il processo. Tuttavia, secondo Machado, queste sono “eccezioni a un processo di crescita tranquillo”.

I funzionari elettorali affermano che per qualificarsi al voto è necessaria solo la carta d’identità e una dichiarazione di domenica del Consiglio elettorale nazionale (CNE), la commissione elettorale, afferma che i seggi elettorali non hanno un codice di abbigliamento.

Ma a Caracas, un elettore di 55 anni ha detto alla CNN di essere stato allontanato da un seggio elettorale dai soldati perché indossava pantaloncini cargo. Dopo essere rimasto in fila per ore, Henrique Mendoza ha detto che i soldati che pattugliavano il centro si sono rifiutati di lasciarlo entrare a causa dei suoi vestiti.

Mathias Delacroix/AP Gli elettori si mettono in fila prima dell’inizio delle votazioni per le elezioni presidenziali a Caracas, Venezuela, domenica 28 luglio 2024.

Quando Maduro ha votato alle 6 del mattino nella capitale, ha esortato i cittadini a rispettare i risultati elettorali. González, il suo principale sfidante, ha detto che la coalizione di opposizione “aspetterà i risultati del Consiglio Elettorale Nazionale, tuttavia abbiamo i nostri mezzi e mezzi per conoscere l’andamento del processo elettorale di oggi”.

Secondo l’organizzazione per i diritti umani Laboratorio de Paz, almeno 71 persone sono state detenute arbitrariamente durante la campagna elettorale – la maggior parte delle quali fornivano qualche tipo di servizio all’opposizione – e una dozzina di media online sono stati bloccati nel paese.

Il governo ha creato barriere significative al voto per milioni di venezuelani all’estero, compresi requisiti di passaporto e residenza ampiamente irraggiungibili. Secondo i dati diffusi dal CNE, solo 69.211 venezuelani residenti all’estero hanno diritto di voto al referendum di quest’anno.

Sarà sul campo un gruppo limitato di osservatori elettorali, tra cui una squadra del Carter Center, un’organizzazione no-profit fondata dall’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Ma molti osservatori elettorali internazionali hanno annunciato che non si recheranno in Venezuela per monitorare il voto questa settimana.

Gaby Oraa/Bloomberg/Getty Images La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado vota in un seggio elettorale durante le elezioni presidenziali, domenica 28 luglio 2024, a Caracas, Venezuela.

I leader latinoamericani, incluso il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, hanno invitato Maduro a impegnarsi a dimettersi se perde. Figure dell’opposizione venezuelana hanno anche fatto appello all’esercito del paese, che sostiene da tempo Maduro e il suo predecessore, affinché rispettino i risultati. Il leader venezuelano ha affermato che la sua vittoria garantirebbe la “pace” nel Paese.

Il modo in cui i militari reagiscono all’esito in un dato scenario potrebbe essere un fattore chiave, ma gli analisti dicono che è impossibile valutare a che punto si trovano.

“L’esercito è assolutamente importante. Ma devo dire che l’esercito è molto ermetico. [and] È molto difficile accedere alle informazioni su ciò che pensa”, ha detto alla CNN Laura Cristina Tipp, direttrice del Programma Venezuela presso l’Ufficio di Washington per l’America Latina (WOLA).

Con la segnalazione di Abel Alvarado, David Shortell e Michael Rios della CNN.