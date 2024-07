Elon Musk: la navicella spaziale Starship di SpaceX tornerà nello spazio “entro 4 settimane”

Non dovremo aspettare ancora a lungo per vedere il razzo più potente mai costruito prendere nuovamente il volo, se tutto andrà secondo i piani.

Il razzo Starship da 400 piedi (122 metri) di SpaceX ha condotto finora quattro voli di prova. Il quinto razzo dovrebbe essere prossimo al lancio, secondo il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk.

“Volo n. 5 in 4 settimane”, ha detto Musk venerdì (5 luglio). tramite Xla piattaforma di social media di sua proprietà.

La navicella spaziale è composta da due componenti: un razzo booster del primo stadio noto come Super Heavy e un veicolo spaziale dello stadio superiore da 165 piedi chiamato Starship o semplicemente Ship. Entrambi sono progettati per essere riutilizzabili.

Quattro voli di prova del veicolo Starship sono stati condotti nell’aprile e nel novembre del 2023 e il 14 marzo e il 6 giugno di quest’anno. Sono stati tutti lanciati da Starbase, il sito di SpaceX nel sud del Texas, vicino a Brownsville.

Il veicolo ha ottenuto prestazioni migliori in ogni viaggio successivo. Ad esempio, il recente lancio è andato esattamente secondo i piani; Il Super Pesante e la Nave si separarono in tempo e tornarono sulla Terra secondo i piani, atterrando rispettivamente nel Golfo del Messico e nell’Oceano Indiano.

Questo successo aiuta a spiegare la svolta relativamente rapida del volo 5. Poiché Starship si è comportata come previsto il 6 giugno, SpaceX ha meno problemi da analizzare prima del prossimo lancio. E la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti L’incidente non ha richiesto indaginiQuindi la preparazione tecnica, non l’approvazione normativa, è il fattore principale del quinto programma di volo.

Il volo 5 vedrà un nuovo entusiasmante sviluppo, se tutto andrà secondo i piani: SpaceX ha dichiarato che mira a riportare il razzo gigante ad atterrare in una posizione specifica sulla rampa di lancio di Starbase, uno sforzo che sarà aiutato dai bracci “bacchette” nella torre Lancio della struttura.

Musk ha affermato che questa strategia audace aumenterà la cadenza di volo del veicolo spaziale, consentendo al razzo di essere ispezionato, ristrutturato e rilanciato più rapidamente.