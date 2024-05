Elon Musk sta facendo il possibile per Tesla, e questa sta arrivando come una palla da demolizione

Stiamo ottenendo maggiori informazioni sui licenziamenti in corso da parte di Tesla. Molti dipendenti descrivono la situazione come se Elon Musk “si mettesse in gioco” per affermarsi dopo essere stato assente per gran parte dell’ultimo anno.

Ma lui entra come una vera palla da demolizione.

Lo riferiscono fonti a conoscenza della vicenda Elettrico Musk non è stato presente a Tesla così spesso come lo era nell'ultimo anno e dopo l'acquisizione di Twitter.

La situazione è cambiata nelle ultime settimane.

Il muschio è ormai ovunque in Tesla, o almeno la sua presenza si fa sentire ovunque in Tesla.

Tutto è iniziato con la prima ondata di licenziamenti due settimane fa. Musk ha annunciato che Tesla avrebbe licenziato circa il 10% della sua forza lavoro e ha usato la sua solita scusa per aumentare l’organico troppo rapidamente, il che ha portato ad assunzioni inefficienti per lavori duplicati.

Tuttavia, quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di questi piani l’altro giorno, abbiamo sentito che i licenziamenti potrebbero avvicinarsi al 20% della forza lavoro.

A dire il vero, i licenziamenti sono ancora in corso.

Tesla ha iniziato un’altra ondata di licenziamenti questa settimana, coinvolgendo tutta la sua organizzazione di ricarica.

Ora, Elettrico Ho appreso che Musk ha anche distrutto il team di produzione di materiali catodici di Tesla in Texas.

Tutto è iniziato con Anthony Thurston, direttore senior dei materiali catodici e della produzione di Tesla, all'inizio di questo mese, ma… Elettrico Ho saputo che Musk ora ha lasciato la maggior parte della squadra.

Fonti a conoscenza della questione descrivono la difficile situazione attuale in Tesla. Incertezza, confusione e frustrazione sono le principali emozioni che ruotano attorno agli uffici.

Ciò che sento ora dentro Tesla è incertezza, confusione e frustrazione. La ristrutturazione non è mai facile, ed è forte la convinzione che Tesla, come molte aziende, debba ristrutturarsi per far fronte all’impatto imminente dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, c'è anche un argomento secondo cui questo… – Fred Lambert (@FredricLambert) 30 aprile 2024

Diverse fonti hanno confermato che ci sono voci intorno a Tesla secondo cui i suoi dipartimenti di ingegneria e progettazione dei veicoli saranno i prossimi.

Durante la conferenza sugli utili di Tesla della scorsa settimana, Musk ha commentato un po' di più i licenziamenti. Questa volta ha detto che si tratta di “riorganizzare” l'azienda:

Abbiamo apportato alcune correzioni lungo il percorso. Ma è tempo di riallineare l'azienda per la fase successiva di crescita e ha davvero bisogno di essere riallineato.

Analisti e fan di Tesla stanno cercando di comprendere la logica dietro alcune di queste mosse, e licenziare quasi l’intera organizzazione di ricarica, che comprende circa 500 persone, è stato difficile da comprendere per la maggior parte delle persone.

Musk ha affermato che Tesla prevede ancora di espandere la rete Supercharger, ma concentrandosi sulle stazioni esistenti:

Tesla prevede ancora di espandere la rete Supercharger, ma a un ritmo più lento per le nuove sedi e concentrarsi maggiormente sul tempo di attività del 100% e sull’espansione delle sedi esistenti. -Elon Musk (@elonmusk) 30 aprile 2024

Abbiamo riferito che Tesla ha già ritirato i contratti di locazione per nuove stazioni di sovralimentazione.

Le fonti dicono che Tesla avrà problemi a continuare a far crescere la rete senza l'organizzazione di Rebecca Tinucci, ex capo della ricarica di Tesla.

In passato, Tesla ha riassunto le persone licenziate dopo aver realizzato che non avrebbe potuto portare a termine il lavoro senza di loro.

Ciò solleva interrogativi sulla logica alla base di alcuni licenziamenti e sulla loro efficacia.

Fonti che hanno familiarità con la questione ritengono che alcuni dei licenziamenti non abbiano nulla a che fare con assunzioni o ristrutturazioni inefficienti, ma piuttosto con Musk che fa il suo peso attorno a Tesla.

Lo dicono due fonti Elettrico Tinucci stava resistendo alle pressioni di Musk per licenziare una percentuale maggiore del suo team e l’amministratore delegato ha deciso di licenziare l’intero team come esempio.

Domenica Musk ha scritto in una e-mail ai dirigenti:

“Speriamo che queste misure chiariscano che dobbiamo essere piuttosto aggressivi riguardo al taglio dell’organico e dei costi. Mentre alcuni dirigenti stanno prendendo la questione sul serio, la maggior parte non lo fa ancora.

Il messaggio è chiaro: licenzia tutte le persone di cui ho bisogno, altrimenti tu e tutta la tua squadra scomparirete.

Prendi l'elettrico

Chiaramente non si tratta semplicemente di assumere persone incompetenti e di ristrutturarle. Il muschio pulisce la casa. È possibile che abbia serie preoccupazioni per l'economia e per la mancanza di un'inversione di tendenza nelle vendite di Tesla nel breve termine, ma non ha affrontato questo aspetto nella conferenza sugli utili della scorsa settimana.

Potrebbe essere più di questo. Non so se sono completamente d'accordo con la teoria secondo cui Musk si sta assicurando la sua posizione di leadership in Tesla, ma è una teoria praticabile.

Come ho mostrato in precedenza, un voto sul suo pacchetto retributivo si trasforma in un voto di fiducia nei confronti dell’amministratore delegato.

Questi licenziamenti gli fanno bene su questo fronte. Gran parte della guida è scomparsa. Con ogni leader che se ne va, aumenta la necessità di Musk in Tesla. Inoltre, non fa male che tutti questi leader stiano svuotando le loro azioni, che non verranno bocciate.

Tuttavia, sorge la domanda: questo è davvero un bene per Tesla?

Il team Supercharger ha fatto qualcosa di straordinario: ha costruito l'unica rete di ricarica rapida apprezzata e di successo del Nord America, che è fondamentale per l'adozione dei veicoli elettrici.

Licenziare l'intera squadra perché il capo stava riducendo il numero di licenziamenti è ridicolo, soprattutto se il piano è ancora quello di far crescere la rete. Tesla ha bisogno di espandere la rete perché sta attualmente lavorando per coinvolgere altre case automobilistiche. Anche se Tesla vedesse rallentare le sue vendite, la rete Supercharger dovrà aumentare la capacità.

Tutti quelli con cui ho parlato in Tesla dicono che è un gran casino. Gli appaltatori responsabili della maggior parte dei progetti Supercharger in corso hanno perso il loro punto di contatto con Tesla. Ancora una volta, molti sospettano che Tesla cercherà di riassumere alcuni dei lavoratori licenziati.

Tesla presenta inefficienze nelle assunzioni che portano a licenziamenti, e le inefficienze nei licenziamenti portano a nuove assunzioni.

Non è una bella vista.

L’unico modo in cui posso supportare Musk su questo è se i dati finanziari di Tesla sono già nella spazzatura. La situazione non sembra poi così negativa sulla base dei dati finanziari, ma non è impossibile che Tesla abbia numeri interni, come gli ordini in entrata, che sembrano terribili.

Alcuni di questi mi ricordano Tesla nel 2019. Le cose sembravano piuttosto buone, ma Tesla ha lanciato un enorme sforzo di riduzione dei costi. Successivamente abbiamo appreso che Tesla era sull’orlo della bancarotta perché non aveva previsto quanto sarebbe stato costoso lanciare il Modello 3 in grandi quantità in Europa.

I lunghi tempi di trasporto hanno messo molta pressione finanziaria su Tesla, e gli sforzi di riduzione dei costi avevano lo scopo di compensare questo – e Musk non ha contattato gli azionisti se non più tardi.

Forse c'è qualcosa di simile di cui non siamo a conoscenza, ma allo stesso tempo Tesla è in una posizione completamente diversa in questo momento, con 27 miliardi di dollari in contanti.