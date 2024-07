Elon Musk vuole che Tesla investa 5 miliardi di dollari nella sua nuova startup, xAI, se gli azionisti approvano

Ha preso parte il CEO miliardario, che gestisce contemporaneamente Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink e X Corp. E ora xAI, intervistato poco dopo la conclusione della conferenza sugli utili del secondo trimestre di Tesla, martedì sera.

Tesla ha annunciato utili del secondo trimestre che sono stati inferiori alle aspettative degli analisti per il quarto trimestre consecutivo e i ricavi sono diminuiti nel settore automobilistico principale. Tuttavia, la società ha registrato un picco nelle vendite di sistemi di stoccaggio dell’energia, concentrando l’attenzione degli investitori su un futuro pieno di robotaxi e robot umanoidi attualmente in fase di sviluppo.

Le azioni Tesla sono scese di oltre il 7% poche ore dopo l’aggiornamento del secondo trimestre della società.

Le aziende di Musk spesso collaborano e si pagano a vicenda, ma non per miliardi di dollari. Ad esempio, come riportato in precedenza dalla CNBC, SpaceX ha acquistato campagne pubblicitarie per promuovere i servizi Internet satellitari Starlink su X (ex Twitter). La Boring Company sta costruendo… Tunnel Nello stabilimento Tesla in Texas.

Durante la riunione degli utili di martedì, gli azionisti hanno chiesto a Musk se Tesla potesse investire in xAI e integrare il software xAI, chiamato Grok, nei suoi veicoli.

Musk ha risposto: “Tesla sta imparando molto da xAI. È già stato utile nello sviluppo della guida completamente autonoma e nella costruzione del nuovo data center di Tesla. In termini di investimento in xAI, penso che dobbiamo ottenere l’approvazione degli azionisti per un simile investimento Ma sarei decisamente favorevole se lo fossero anche gli azionisti.

La cifra dei 5 miliardi di dollari non è apparsa finché Musk non ha pubblicato il sondaggio dopo la chiamata.

Non ha spiegato il modo in cui GROC sta lavorando per “sviluppare” la tecnologia di guida dell’azienda.