Embracer chiude Pieces Interactive, sviluppatore di Alone in the Dark

Lo sviluppatore di Alone in the Dark, Pieces Interactive, è stato chiuso dal famigerato Embracer Group dopo che il gioco non ha soddisfatto le aspettative.

Dichiarazione sullo sviluppatore sito web Elenca la durata di vita di Pieces Interactive dal 2007 al 2024 insieme al messaggio “Grazie per aver giocato con noi”. Offre anche una breve storia dello studio prima di un paragrafo dedicato ai commenti sulla sua acquisizione da parte di Embracer Group, che l’anno scorso ha anche chiuso gli sviluppatori Free Radical Design, Onoma e Volition Games a causa di licenziamenti che hanno interessato più di 1.000 dipendenti.

“Nel 2017, Embracer Group ha acquisito Pieces Interactive dopo aver lavorato sull’espansione Titan Quest, Titan Quest: Ragnarök, e sulla terza espansione Titan Quest, Titan Quest: Atlantis”, si legge nel post. “La nostra ultima uscita è stata una rivisitazione di Alone in the Dark.”

Da solo nelle schermate di revisione buie

Il gioco survival horror, lanciato nel marzo 2024 con recensioni nella media, ha sofferto di “prestazioni inferiori” e “ha sottoperformato le aspettative del management”, secondo una dichiarazione rilasciata in seguito da Embracer. Secondo quanto riferito, ha effettuato una serie di licenziamenti presso Pieces Interactive.

Pieces Interactive si unisce a un elenco crescente di chiusure e licenziamenti di studi di videogiochi che hanno afflitto il settore negli ultimi due anni. Embracer ha causato molti di questi problemi, licenziando migliaia di dipendenti da quando un accordo da 2 miliardi di dollari è fallito nel 2023.

Ha anche venduto aziende del calibro dello sviluppatore di Borderlands Gearbox Software e dello studio di remake di Star Wars Knights of the Old Republic Sabre Interactive prima di annunciare una divisione in tre società separate.

Ryan Dinsdale è un reporter freelance presso IGN. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.