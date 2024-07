Emiliano Martinez salva l’Argentina dopo che Lionel Messi sbaglia un calcio di rigore nei calci di rigore della Copa America

Lionel Messi ha sbagliato il suo calcio di rigore, ma il portiere Emiliano “Depo” Martinez ha parato due calci di rigore portando l’Argentina alle semifinali della Copa America ed eliminando l’Ecuador. (Foto di: Logan Reilly/Getty Images)

Per gran parte della partita di giovedì, l’Argentina era in buona forma. Per più di 360 minuti della Copa America 2024, i campioni in carica non hanno subito un solo gol.

Ma subito dopo le 22 a Houston, l’Argentina era sull’orlo dell’eliminazione, stordita dall’Ecuador e perdendo ai rigori dopo che Lionel Messi aveva mancato l’occasione di calciare, finché il portiere Emiliano Martinez non li ha salvati.

L’Argentina è stata in vantaggio per 1-0 per gran parte della partita tesa, ma non è stata in grado di imporre il controllo della partita. Nei minuti di recupero del secondo tempo, Kevin Rodriguez dell’Ecuador ha pareggiato, lasciando scioccati circa 70.000 tifosi all’NRG Stadium e portando ai calci di rigore.

Ai calci di rigore, dopo una lunga camminata da solo dal centrocampo al dischetto, Messi ha tirato il calcio di rigore direttamente al centro della porta, ed è rimbalzato sulla traversa e sul tetto della rete.

Ma Martinez, finalista della Coppa del Mondo 2022 e forse il miglior rigorista al mondo, ha risposto con una parata decisiva al primo tentativo dell’Ecuador.

Dopo essere saltato via, Ha indicato Messi A centrocampo Messi ha colpito la palla con la mano del compagno di squadra Cristian Romero, in direzione di Martinez, come se volesse dire “grazie”.

“Ero in debito con Leo Messi, ero in debito con lui – ha detto Martinez dopo la partita – Ci ha salvato al Mondiale, lo ha vinto, è stato il migliore di sempre al Mondiale, e quando le cose non andavano. a modo suo, ha avuto un brutto infortunio agli adduttori”. “Ho sentito che dovevo aiutarlo quando ha sbagliato il calcio di rigore”.

Dopo che Julian Alvarez ha segnato il gol vincente per l’Argentina ai rigori, Martinez ha fatto un’altra grande parata, tuffandosi alla sua destra e bloccando la palla con la sua potente mano sinistra.

Martinez, che è allo stesso tempo amato e disprezzato per la sua abilità nello spettacolo, le sue abilità di gioco e le sue avventure, saltò giù dal tappeto erboso, si rivolse ai tifosi dietro la porta e iniziò a ballare.

In quel momento sembrava che l’Ecuador non avesse più alcuna possibilità. ArgentinaAll’improvviso la magia della squadra tornò. Dove Alexis McAllister ha segnato il gol che ha portato la squadra in vantaggio per 2-0.

In effetti, la loro fiducia non è mai venuta meno. Anche subito dopo Messi ha perso l’occasione, il suo amico e compagno di squadra Rodrigo De Paul Sembrava avvicinarsi a lui e rassicurarlo“Lo vinceremo. Lo vinceremo.”

L’Ecuador ha segnato i due rigori successivi, ma Gonzalo Montiel, autore del calcio decisivo in Qatar 19 mesi fa, ha mantenuto la calma portando l’Argentina in vantaggio per 3-1. Nicolas Otamendi ha segnato il rigore che regala all’Argentina un posto in semifinale, dove venerdì affronterà la vincente della partita Canada-Venezuela.

Per alcuni minuti della partita di giovedì sembrava che la squadra fosse avviata verso le semifinali. Ma la squadra non ha giocato affatto bene. Martinez è riuscito a mantenere una serie di partite senza reti all’inizio del primo tempo con una brillante parata.

Alla fine, l’Argentina è riuscita a segnare il suo primo gol in porta. McAllister ha incontrato il calcio d’angolo di Messi sul primo palo e ha passato la palla sul secondo palo, dove Lisandro Martinez aspettava astutamente di metterla in rete.

Ma l’attacco argentino è stato insolitamente calmo per gran parte della partita. Messi, reduce dall’infortunio riportato nove giorni fa nella partita contro il Cile, non era al meglio.

Al quindici minuto del secondo tempo, all’Ecuador è stato assegnato un rigore, ma l’Ener Valencia ha colpito il palo dopo aver passato a Emi Martinez nella direzione sbagliata.

Tuttavia, la squadra più debole è riuscita a superare i campioni in carica, ottenendo finalmente un meritato pareggio nei tempi di recupero.

Due minuti più tardi, hanno quasi schiacciato l’Argentina con un secondo gol, quando Jordi Caicedo ha girato di testa a lato della porta.

Quindi, i tempi supplementari sono stati saltati nei quarti di finale e sono andati ai calci di rigore, come accade in tutte le partite della fase a eliminazione diretta della Copa America prima della finale se la partita finisce in pareggio.

Ma ai calci di rigore, l’Argentina aveva un enorme, incrollabile vantaggio a 6 piedi e 5 pollici: l’uomo che chiamano “Depo”, il portiere tardivo che ha permesso a Messi di conquistare il mondo il 18 dicembre 2022, e che ha ripetuto i suoi atti eroici a giovedì sera.

La sua abilità nel dribbling potrebbe non aver funzionato, ma la sua stazza e il suo istinto hanno distrutto l’Ecuador e salvato l’Argentina dal baratro.

Dopo che Otamendi ha ottenuto la vittoria, Messi agita nuovamente il pugno destroDopo poco gli argentini ricominciarono a cantare e ballare.