Emma Navarro batte Coco Gauff a Wimbledon e raggiunge i quarti di finale

WIMBLEDON, Inghilterra – Le cose non andavano bene per Coco Gauff contro Emma Navarro sul campo centrale, e lei cercava l’aiuto dei suoi allenatori nel box degli ospiti. Uno di loro, Brad Gilbert, era in piedi e gesticolava, e parlavano avanti e indietro, ma non è arrivata alcuna soluzione.

Gauff non è ancora riuscita ad avanzare oltre il quarto turno a Wimbledon, ed è uscita di nuovo da quella fase domenica, dopo essere stata eliminata da Navarro 6-4, 6-3 in un match tutto americano.

“Avevamo un piano di gioco prima della partita, e sentivo che non funzionava”, ha detto Gauff, campione degli US Open e seconda testa di serie agli All England Championships, “Non chiedo sempre consiglio all’arbitro, ma oggi è stato uno di quei momenti in cui sentivo di non avere soluzioni.” “Mentalmente, c’erano molte cose da fare e sentivo di volere più direzione”, ha aggiunto.

È stato l’ultimo di una serie di ritiri da parte dei migliori giocatori di Wimbledon quest’anno, con la testa di serie Iga Sviatek che ha perso sabato, la terza testa di serie Aryna Sabalenka che si è ritirata per un infortunio alla spalla prima di giocare una partita e la sesta testa di serie Marketa Vondrousova che è stata sconfitta nella prima partita. girare. .

Rimangono solo due delle prime 10 teste di serie: la campionessa del 2022 Elena Rybakina, quarta testa di serie, e la recente seconda classificata agli Open di Francia Yasmine Paolini, settima testa di serie, che incontrerà Navarro nel prossimo turno. Lunedì Rybakina giocherà la partita del quarto turno, mentre Paolini è avanzata domenica quando Madison Keys ha smesso di giocare a causa di un infortunio.

Navarro ha mostrato esattamente il tipo di tennis che può giocare al secondo turno, quando ha battuto la quattro volte campionessa del Grande Slam Naomi Osaka.

“Non ho molte parole”, ha detto Navarro, il 23enne 19esimo seme. Navarro è cresciuto nella Carolina del Sud e ha vinto un campionato NCAA per la Virginia.

“Ha giocato duro”, ha detto Navarro, che ha raggiunto i suoi primi quarti di finale del Grande Slam. “Coco è sicuramente una grande giocatrice. Ho molto rispetto per lei e quello che ha fatto ad un’età così giovane è davvero sorprendente. Lo sapevo. non mi avrebbe reso le cose facili stasera, ma l’ho fatto.” “Volevo giocare duro e mettere pressione sul suo gioco e penso di essere stato in grado di farlo.”

Oltre a vincere la New York Cup lo scorso settembre, Gauff, 20 anni, della Florida, è arrivato secondo agli Open di Francia e ha raggiunto le semifinali agli Australian Open.

Sebbene la sua prima grande occasione sia arrivata agli All England Club Championships all’età di 15 anni, quando è diventata la più giovane qualificata nella storia del torneo e ha battuto Venus Williams al primo turno mentre raggiungeva il quarto turno, Gauff non è mai stata in grado di fare di meglio. quel risultato.

È stata eliminata anche al quarto turno nella sua successiva apparizione nel 2021, poi ha perso al terzo turno nel 2022 e al primo turno l’anno scorso.

Domenica Gauff ha continuato a sbagliare, chiudendo la partita con più del doppio di errori non forzati rispetto a quelli vincenti (12), ovvero 25 falli. Il suo problema più grande era il tiro che i suoi avversari sapevano essere il punto debole di Gauff: il diritto.

Navarro continuava a colpire da quel lato e ha funzionato.

Gauff ha commesso 16 errori non forzati sul diritto e altri 16 errori forzati, portando a 32 dei 61 punti vinti da Navarro.

“Ho la capacità di aumentare il mio livello quando i giocatori giocano bene, e sento di non averlo fatto oggi”, ha detto Gauff.

Ha spiegato che in passato, quando chiedeva aiuto ai suoi allenatori nel bel mezzo di una partita, “di solito mi davano qualcosa”, ma ha aggiunto: “Oggi non credo che fossimo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”.

“Non c’è nessuno da incolpare tranne me, sono l’unico giocatore lì”, ha detto Gauff.