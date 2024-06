Eric Dane spiega perché è stato “licenziato” da “Grey’s Anatomy”

Eric Dane nel ruolo del Dr. Mark Sloan, noto anche come McStimmy, nella terza stagione di Grey’s Anatomy.

Eric Dane si sta aprendo sul fatto di essere cancellato anatomia di Gray Dopo sei stagioni ha interpretato il Dr. Mark Sloan, noto come McStimmy, nella serie di successo della ABC. (Spoiler qui sotto!)

L’attore è stato presentato alla fine della seconda stagione come guest star. È diventato un personaggio regolare nella terza stagione dopo aver ricevuto feedback positivi per la sua apparizione iniziale. Nelle stagioni successive, Sloane è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan, ma dopo un incidente aereo alla fine dell’ottava stagione, è stato rivelato che sarebbe morto a causa delle ferite, morendo all’inizio della nona stagione.

Dane è tornato brevemente nello show nella stagione 17 quando Meredith (Ellen Pompeo) era in coma indotto dal coronavirus e ha ricevuto la visita di Sloane, sua sorella Lexie Gray (Chyler Leigh), suo marito Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O.J. Mali (TR Knight) e Andrea DeLuca (Giacomo Gianniotti).

IL trance L’attore si fermò Dax Shepard Podcast della presidenza All’inizio di questa settimana, ha rivelato di non aver scelto esattamente di andarsene anatomia di Gray Quando è stato cancellato.

“Penso che mi abbiano lasciato andare”, ha detto al conduttore, spiegando che in quel momento stava lottando con la dipendenza. “Non mi hanno rilasciato per questo motivo, anche se questo certamente non ha aiutato. Stavo iniziando a diventare, come la maggior parte di questi attori che sono in uno show da troppo tempo, troppo costosi per la rete. E la rete conosce il fatto lo show farà quello che farà, non importa con chi resteranno finché “Hanno Gray, stanno bene”.

Ha continuato: “Non ero la stessa persona che avevano assunto. Così ho capito quando sono stato lasciato andare. E Shonda [Rhimes] Era davvero fantastico. Ci ha protetto ferocemente. Ci ha protetto apertamente. Ci ha particolarmente protetto. …Ma avrei potuto essere licenziato. Non era una cosa cerimoniale del tipo “Sei licenziato”, era come “Non tornerai”.

Al culmine della sua fama durante la sua esistenza cenere“Dan è entrato in riabilitazione per la sua dipendenza dagli antidolorifici e ha anche lottato contro la depressione nel corso degli anni. Ha condiviso che quando si è unito allo show, era sobrio da tre o quattro anni, quindi era in grado di distinguere tra ciò che era reale e ciò che era falso, ma nel complesso, non pensa di aver gestito molto bene la fama che ne è derivata.

“Se prendi tutti gli otto anni anatomia di Gray, Faccio sesso da più tempo di quando ero sobrio. È stato allora che le cose hanno iniziato ad andare male per me, ha rivelato, aggiungendo che l’improvvisa popolarità potrebbe aver avuto un ruolo nel motivo della sua ricaduta. “È stato travolgente, e immagino che volessi solo far finta che non fosse così e che mi sentissi a mio agio. Comportati come se fossi lì, ma non eri.”

Danny attualmente interpreta Cal Jacobs tranceil padre di Nate Jacobs (Jacob Elordi) e uno dei pochi personaggi adulti nello show.