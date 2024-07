Esperienza pratica con il tablet Daylight DC-1: un tablet Android con un nuovo tipo di schermo

C’è un grande pezzo di carta negli uffici di San Francisco Computer diurnoL’azienda ha pubblicato un elenco scritto con inchiostro viola di tutti i tipi di dispositivi che l’azienda spera di produrre un giorno. L’elenco è lungo: Daylight vuole realizzare un telefono, un laptop e vari tipi di tablet. In breve, Daylight vuole realizzare qualsiasi cosa tu possa immaginare con uno schermo, uno schermo migliore e diverso, uno che non si riflette duramente nei tuoi occhi in una stanza buia, ma sembra carta e funziona bene all’aperto.

Dovrei menzionare qui un altro grande pezzo di carta accanto alla scheda delle idee del prodotto: un elenco altrettanto lungo di motivi per cui Daylight potrebbe fallire. Mentre il CEO Anjan Katta mi fa fare un giro dell’ufficio, il resto del team si prepara al lancio del primo dispositivo dell’azienda, un tablet chiamato DC-1, ed è chiaramente preoccupato di come il mondo risponderà alla sua grande idea di il futuro.

Daylight vuole essere più un marchio di lifestyle che un produttore di gadget. Negli ultimi mesi, Katta è stata in tournée Podcast E Canali YouTube Predicazione Vangelo di alto livello Kata e Daylight sono tra coloro che sostengono che la luce blu sta uccidendo il nostro sonno e che abbiamo bisogno di dispositivi che ci motivino a usarli sempre più intenzionalmente invece di tentarci con luci intense e notifiche. Piuttosto che emulare aziende high-tech come Apple o Samsung, Kata e Delight sembrano venerare aziende come Patagonia, che hanno fatto cose buone e hanno difeso qualcosa. Suppongo che se Patagonia è in grado di vendere giacche a progetti di capitale di rischio, Daylite è in grado di vendere tablet agli appassionati di tecnologia.

Il tablet DC-1 ha un prezzo di $ 729, un prezzo molto alto per un tablet Android e particolarmente alto per un tablet che assomiglia così tanto al primo prodotto dell’azienda. È spesso, pesante e funziona su vecchi trucioli. E adoro il retro maculato e i pulsanti che scricchiolano, ma non posso fare a meno di notare le porte leggermente disallineate o il fatto che posso far scorrere l’unghia tra lo schermo e la cover e staccare letteralmente il dispositivo. Non ho ancora riscontrato problemi hardware reali durante l’utilizzo del tablet, ma la mancanza di ritocchi di produzione mi sembra un primo tentativo.

Kata mi dice che DC-1 non è ancora finito, soprattutto il programma. Il dispositivo è progettato per eseguire un software chiamato Sol:OS, una versione personalizzata di Android che mira ad aiutarti a mantenere le cose al minimo e a mantenere la calma. In questo momento, il mio modello di prova esegue una versione leggermente personalizzata del popolare Niagara Launcher e, a un certo punto, quando ho ripristinato le impostazioni di fabbrica del dispositivo, ha perso molte delle funzionalità che il team aveva caricato per farmi testare. Tutto ciò per dire che questo dispositivo non è pronto per una revisione completa: ci arriveremo quando Sol:OS verrà effettivamente lanciato, cosa che secondo Kata dovrebbe avvenire questo autunno. READ Piegatura e gonfiaggio - Ho chiesto a Samsung informazioni sugli aumenti di prezzo per il Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

Puoi vedere i difetti hardware del DC-1 senza sudare. Foto: David Pearce/The Verge

Per ora vorrei parlare solo dello schermo. Il DC-1 ha uno schermo da 10,5 pollici, che Daylight chiama lo schermo “Live Paper”. Giusto per essere chiari: Live Paper non è E Ink. E Ink è la tecnologia che trovi nel Kindle e nella maggior parte degli altri e-reader e utilizza inchiostro reale. Ciò significa che ha un bell’aspetto alla luce del sole e utilizza energia solo quando sposta l’inchiostro. (Tecnicamente, E Ink è il marchio e “e-paper” è la tecnologia, ma tutti li usano in modo intercambiabile. E Ink è Kleenex.) Live Paper è stato in realtà progettato per risolvere alcuni dei punti deboli di E Ink, in particolare la sua frequenza di aggiornamento lenta e il l’effetto fantasma lasciava deboli impressioni di oggetti sullo schermo per troppo tempo.

In effetti, mi dice Kata, i display Live Paper sono una modifica della tecnologia LCD riflettente che esiste da molto tempo. Gli LCD transflettivi sono LCD senza retroilluminazione; Utilizza uno specchio nella parte inferiore dell’array per riflettere la luce naturale attraverso i pixel. Ciò li rende ottimi e comodi per l’uso in condizioni di luce intensa, significa che non consumano molta energia e consente loro di essere più economici, più sottili e leggeri. Queste sono tutte cose buone! Ma ci sono anche diversi svantaggi: gli RLCD, come sono conosciuti, soffrono visibilmente in caso di scarsa illuminazione. Inoltre è difficile trovarli a colori, di grandi dimensioni o in alta risoluzione.

Esistono alcuni dispositivi RLCD davvero popolari. ( Hans Nota 2 È uno dei favoriti nel subreddit r/RLCD e HiSenseQ5 Katta afferma di aver trascorso gli ultimi cinque anni circa cercando di risolvere i problemi dell’RLCD e di migliorare l’intero sistema. Non è riuscito a risolvere tutti questi problemi (il DC-1 non è a colori, cosa che Katta mi ha detto essere tecnicamente possibile ma causa una serie di altri compromessi) ma il team di Daylight è riuscito a realizzare uno schermo LCD transflettivo da 10,5 pollici che è gradevole alla vista quasi quanto l’E Ink ed è reattivo quasi quanto lo schermo di un tipico tablet. READ Per la prima volta, Midjourney fornisce personalità coerenti per le immagini pubbliche dell'intelligenza artificiale

Dico “quasi” perché in ogni caso non è proprio così. Sul lato E Ink dello spettro, il Live Paper è un po’ più abbagliante, assorbe molta più potenza e ha angoli di visione molto peggiori rispetto al mio Kindle. Gli angoli di visualizzazione sono probabilmente il vantaggio più evidente di E Ink: avrai sempre dei riflessi su uno schermo LCD e, sebbene Live Paper sia un miglioramento, non è ancora chiaro e nitido come uno schermo E Ink alla luce del sole. L’E Ink sembra carta; Live Paper sembra uno schermo.

Nel frattempo, rispetto a un iPad o uno smartphone, quando si scorre velocemente un’app, il DC-1 rallenta un po’ (anche se non tanto quanto qualsiasi display E Ink che ho provato), e diventa un po’ ondulato” gelatina di scorrimento” che… Dava fastidio a molti dispositivi. Vedo anche qualche ombra se sposto le cose velocemente; Daylight dice che il display del Live Paper si aggiorna a 60 fotogrammi al secondo, ma a volte noto sicuramente che balbetta.

C’è un caso in cui possiamo dire che Live Paper è in realtà un polivalente nel modo giusto

Fondamentalmente, lo schermo del DC-1 non è buono come uno schermo Kindle in condizioni ideali per Kindle o buono come uno schermo per iPad in condizioni ideali per iPad. Ma c’è da sostenere che Live Paper è in realtà un uomo che fa più cose contemporaneamente nel modo giusto. È reattivo e abbastanza veloce da poter scrivere facilmente sul DC-1 o persino guardare un video (anche se in bianco e nero). L’e-ink spesso va bene in situazioni di emergenza, ma puoi fare di più senza problemi sul DC-1 che su un Kindle o un tablet Boox.

Il DC-1 è anche molto più facile da guardare a letto o in qualsiasi tipo di luce intensa rispetto a un dispositivo come l’iPad. Personalmente, vorrei che questo dispositivo fosse un po’ più piccolo – mi piace il Boox Palma come dispositivo Android tascabile, e penso che mi piacerebbe ancora di più con il display Live Paper – ma se sei il tipo di persona chi usa l’iPad per leggere, navigare sul web, magari scrivere un diario e fare cruciverba, il DC-1 fa tutto davvero bene. Non è un buon dispositivo per guardare Netflix, vero? READ WWDC 2024: come guardare l'evento Apple dal vivo

Ci vuole un minuto per abituarsi alla luce arancione, ma è delicata sulla vista. Foto: David Pearce/The Verge

Per quanto riguarda la retroilluminazione, l’idea intelligente di Daylight è stata quella di consentire di controllare non solo la luminosità ma anche la temperatura della luce. (A proposito, puoi farlo anche su molti e-reader: alcuni modelli Kindle più recenti Avere una modalità “luce calda”. Preferisco di gran lunga la luce predefinita.) Può passare dalla luce blu naturale a una luce ambrata profonda e calda, che è apparentemente migliore per leggere di notte senza interrompere il ritmo circadiano e il sonno. La teoria generale è valida, ma è imprevedibile se lo schermo del telefono contenga abbastanza luce da causare danni significativi. È difficile da direMa anche dal punto di vista della comodità mi piace molto; Adesso leggo a letto con la luce bassa e molto calda, e non so se dormo meglio, ma sicuramente è più facile guardare al buio.

La cosa fantastica è che puoi disattivare completamente la retroilluminazione. All’impostazione più bassa, il DC-1 non emette alcuna luce. Si basa interamente sulla luce ambientale per mostrare cosa c’è sullo schermo. (Un RLCD retroilluminato è talvolta chiamato “LCD riflettente”, qualunque cosa significhi.) Ma quando la luce non è accesa, lo schermo del DC-1 appare molto opaco e con poco contrasto anche in pieno sole. Raramente spengo completamente la luce.