Esplosione di Miss USA: dimissioni e accuse affliggono l’organizzazione

Ma la signora Rose non ha partecipato all’evento. Invece, Jacqueline Voigt ha accompagnato la figlia alla competizione a proprie spese. (La signora Rose ha detto che non era presente a causa di una questione familiare.)

Quando la signora Voigt e sua madre tornarono negli Stati Uniti, incontrarono più problemi. Come parte del suo titolo, la signora Voigt prevedeva di ricevere uno stipendio di $ 100.000, un’auto di lusso e un appartamento a Los Angeles in cui vivere per tutta la durata del suo regno. Sembrava un’aspettativa ragionevole: durante Trasmissione televisiva Da Miss USA, uno dei conduttori ha illustrato l’elenco dei premi che il vincitore avrebbe ricevuto, tra cui un appartamento e un’auto. Sebbene il contratto della signora Voigt comprenda uno stipendio, altri premi non sono garantiti, ha detto la signora Rose in una e-mail.

Tuttavia, a dicembre, la signora Rose ha detto alla signora Voigt che l’organizzazione le aveva assicurato un nuovo appartamento, secondo Jacqueline Voigt. Quando ciò non accadde mai, la signora Voigt, che aveva già lasciato il suo appartamento nello Utah, finì per imbattersi in amici e familiari. Ha confidato all’allenatore del concorso, Tom Brodeur, della sua situazione abitativa. Il signor Brodeur ha detto di averla scherzosamente definita “Miss Homeless USA”.

Alla fine, a marzo, Miss USA ha fornito alla signora Voigt un’auto e un posto dove vivere a Miami.

Non era abbastanza. Due mesi dopo, la signora Voigt si è dimessa. Nella sua lettera di dimissioni interna, ottenuta dal New York Times, ha dettagliato le accuse di non aver ricevuto il suo appartamento e la sua macchina in modo tempestivo. Ha scritto che essere Miss USA aveva messo a dura prova la sua salute, aggiungendo che soffriva di ansia e prendeva farmaci per controllare i suoi sintomi.

Ha anche descritto un episodio di molestie sessuali avvenuto quando l’autista della sua auto ha fatto un commento inappropriato durante la parata di Natale dello scorso anno a Sarasota, in Florida. Le chiese se “le piacevano gli anziani con i soldi”, Jacqueline Voigt disse che sua figlia le aveva detto. Nella sua lettera di dimissioni, la signora Voigt ha scritto che l’organizzazione non l’ha sostenuta quando ha denunciato l’incidente.

Alla fine di maggio, la signora Rose ha risposto alla signora Voigt con una lettera di 10 pagine ottenuta dal Times. In questo, la signora Rose ha negato le accuse della signora Voigt e l’ha accusata di portare avanti una “campagna diffamatoria” contro l’organizzazione. La signora Rose ha scritto di aver discusso “immediatamente” dell’incidente alla parata di Natale con la signora Voigt dopo averne saputo.