ESPN presenta in esclusiva le Men’s College World Series 2024, dal 14 al 24 giugno

Gara 2 della Championship Series sarà la prima partita MCWS in assoluto su ABC – domenica 23 giugno

La rete SEC e la rete ACC forniscono copertura in loco da Omaha con tutte le otto squadre che rappresentano le due conferenze

Tutte le partite vengono trasmesse su ESPN+

La prima corsa di ESPN attraverso la copertura definitiva del campionato di baseball universitario maschile di divisione I della NCAA continua con una copertura esclusiva di Campionato mondiale universitario maschile presentato da Capital One, 14-24 giugno al Charles Schwab Field Omaha. Ogni presentazione MCWS sarà trasmessa sulle piattaforme ESPN a partire da venerdì 14 giugno fino a giovedì 20 giugno tra doppie parentesi.

Le finali al meglio delle tre MCWS, con i vincitori di entrambe le categorie, inizieranno sabato 22 giugno e si concluderanno con l’incoronazione del campione nazionale. ESPN trasmetterà uno spettacolo pre-partita di 30 minuti e svelerà il vincitore del Golden Spikes Award – in onore del miglior giocatore di baseball amatoriale della nazione – fino alla prima partita della serie di campionato sabato 22 giugno (19:00 ET). Inoltre, per la prima volta in assoluto, la ABC trasmetterà una partita del MCWS con Gara 2 in onda alle 14:00 di domenica 23 giugno.

Il vincitore di Omaha avrà 33 anniRicerca e sviluppo L’ultimo campione NCAA sarà incoronato sulle piattaforme ESPN durante la stagione sportiva universitaria 2023-24.

ESPN presenta in esclusiva le Men’s College World Series dal 2003 e la storia dell’azienda con l’evento risale a quasi 45 anni fa. ESPN ha iniziato a trasmettere in televisione i giochi MCWS nel 1980, entro il primo anno dal lancio originale della rete.

Alla chiamata

Karl Ravitchla voce del Sunday Night Baseball di ESPN e un’emittente versatile Mike Monaco I giocattoli che servono come voti play-by-play verranno ruotati al MCWS. Ex LSU All-American Ben MacDonalddue volte All-American e Giocatore dell’anno SEC 2001 Chris Burkeex Big Leaguer e Sunday Night Baseball Eduardo Perez E quello dell’Omaha Kyle Peterson Serviranno come analisti esperti. Reporter Chris Bodenè alla sua quinta stagione e copre l’MCWS e Danny Wexelmannal suo terzo viaggio a Omaha, con l’equipaggio MCWS di ESPN.

Ravech, Burke, Peterson e Budden fungeranno da squadra che lancerà la serie di campionati MCWS al meglio delle tre.

Ogni campo, ogni curva

Drone: Le riprese dei droni di ESPN forniranno un’atmosfera drammatica durante ogni partita.

Le riprese dei droni di ESPN forniranno un’atmosfera drammatica durante ogni partita. Vola la mente: ESPN metterà MindFly BodyCams sul primo e sul secondo giudice per attirare gli spettatori Tiri decisivi e senza precedenti da giocate ravvicinate In tutto MCWS. La tecnologia della fotocamera indossabile utilizza una fotocamera POV stabilizzata con intelligenza artificiale con microfono integrato.

ESPN metterà MindFly BodyCams sul primo e sul secondo giudice per attirare gli spettatori Tiri decisivi e senza precedenti da giocate ravvicinate In tutto MCWS. La tecnologia della fotocamera indossabile utilizza una fotocamera POV stabilizzata con intelligenza artificiale con microfono integrato. Trackman: Il radar TrackMan verrà utilizzato per acquisire dati contemporanei sul baseball, tra cui velocità precise di lancio, rotazione, movimento, distanza HR, velocità di uscita e angolo di lancio.

Il radar TrackMan verrà utilizzato per acquisire dati contemporanei sul baseball, tra cui velocità precise di lancio, rotazione, movimento, distanza HR, velocità di uscita e angolo di lancio. Ultra Slaw- Mese : Due telecamere Fletcher Sports Nucleus Ultra Slo-Mo saranno posizionate sul campo: una per mostrare la relazione tra i corridori e la palla e l’altra per tracciare il movimento sul piatto di gioco e lungo le linee di fallo.

: Due telecamere Fletcher Sports Nucleus Ultra Slo-Mo saranno posizionate sul campo: una per mostrare la relazione tra i corridori e la palla e l’altra per tracciare il movimento sul piatto di gioco e lungo le linee di fallo. Ompcam: ESPN fornirà una trasmissione televisiva alternativa di UmpCam su ESPN+ durante il MCWS e su ESPNU per le finali al meglio delle tre, evidenziando l’azione da una prospettiva dietro il piatto.

ESPN fornirà una trasmissione televisiva alternativa di UmpCam su ESPN+ durante il MCWS e su ESPNU per le finali al meglio delle tre, evidenziando l’azione da una prospettiva dietro il piatto. Nota vocale: Per catturare l’intero impatto dei suoni dello stadio, ESPN utilizza circa 75 microfoni, inclusi microfoni a radiofrequenza nelle basi, microfoni interrati nella base di casa base e sulla collinetta del lanciatore, microfoni di avvertimento che si estendono su tutta la parete del campo e persino microfoni di collisione sulla pali sporchi. Con microfoni aggiuntivi per i commentatori in cabina, sul campo e per gli arbitri, ci saranno oltre 100 microfoni disponibili per catturare l’azione di Omaha.

Indirizzi di Omaha

Otto squadre, due conference : Per la prima volta nell’era delle otto squadre del MCWS, l’intero campo sarà composto da squadre provenienti da sole due conference. La SEC e l’ACC hanno ciascuna quattro squadre in campo, eguagliando il record per la maggior parte delle squadre nel MCWS da una singola conferenza.

: Per la prima volta nell’era delle otto squadre del MCWS, l’intero campo sarà composto da squadre provenienti da sole due conference. La SEC e l’ACC hanno ciascuna quattro squadre in campo, eguagliando il record per la maggior parte delle squadre nel MCWS da una singola conferenza. Il meglio del meglio : Le otto squadre in campo MCWS includono le prime quattro e sette delle prime 12 squadre in assoluto. L’unica squadra non classificata, la Florida, si è classificata n. 2 nella preseason ed è la seconda classificata nazionale nel 2023.

: Le otto squadre in campo MCWS includono le prime quattro e sette delle prime 12 squadre in assoluto. L’unica squadra non classificata, la Florida, si è classificata n. 2 nella preseason ed è la seconda classificata nazionale nel 2023. Prospettive in abbondanza: Molti dei migliori talenti saranno a Omaha, inclusa la Florida Jack Calianone5° Draft MLB, per ESPN Baseball Insider Kelly McDaniel. Stato della Florida James Tibbs IIIGiocatore dell’anno ACC, potenziale cliente n. 13 della classifica ESPN e Difensore dell’anno ACC, UNC Vance Honeycuttè il candidato n. 26. Caglione è secondo nel paese con 33 fuoricampo, Tibbs ha fatto un home run con un triplo fuoricampo nelle Super Regionali, e Honeycutt ha concluso Gara 1 delle Super Regionali con un fuoricampo e ha iniziato Gara 2 con fuoricampo.

Fai crescere il gioco

I Super Regionali del 2024 hanno registrato una media di 501.000 spettatori, in crescita del 22% anno su anno e Il tour regionale premium più visto dal 2009. Le prime due partite registrate pre-College World Series (tra finestre nazionali) sono andate in onda durante il round super regionale del 2024, con Georgia vs. NC State Gara 3 e Clemson vs. Florida Game 2 1,2 milioni di spettatori.

È stato un tour regionale Il tour regionale più visto di semprecon una media di 308.000 spettatori su ESPN, ESPN2 ed ESPNU, in crescita del 16% su base annua e del 59% rispetto agli ultimi due anni.

La stagione regolare del baseball NCAA 2024 è terminata come La stagione più vista Sulle piattaforme ESPN dal 2013.

La serie del campionato MCWS 2023 è stata Il più visto di sempreUna media di 2,86 milioni di spettatori nei tre giochi.

Copertura della rete universitaria

Rete SEC:

La rete SEC fornirà copertura in loco da Omaha mentre quattro scuole SEC competono per il loro quinto titolo consecutivo alla conferenza MCWS e il sesto negli ultimi nove tornei NCAA. La copertura dagli studi di Charlotte di SEC Network inizia giovedì con l’ospite Dari Nokha Anteprima dell’evento e riepilogo della conferenza stampa pre-torneo. La programmazione in studio inizierà venerdì con SEC Now in diretta dal campo sinistro del Charles Schwab Field Omaha. Pietro Burns I primi tre giorni di spettacoli in studio saranno ospitati a Omaha, con Alyssa Lang Assumerà le funzioni di hosting a partire da lunedì 17 giugno. Analisti Davide Delucchi E Todd Walker Sarà al tavolo durante i turni di apertura insieme a entrambi i padroni di casa. La rete SEC avrà una copertura in campo in diretta alla fine di ogni giornata mentre le squadre SEC avanzano. Se la squadra della SEC dovesse raggiungere la finale del torneo, Nokah guiderà la copertura in studio per SEC Network e Dellucci e Walker si uniranno a lui.

Rete ACC:

La principale visualizzazione di notizie e informazioni della rete ACC, Tutto acc, Sarà sul posto a Omaha per seguire le quattro squadre da record che giocano alle Men’s College World Series. Ospiti Justin Walters A lei si uniranno gli analisti Danny Graves E Mike Rooney Per un riepilogo completo e dettagli ogni sera dopo l’evento. Chris Cotter Agirà come ospite Tutto acc Il 19-20 giugno. inoltre, PM ACCspettacolo pomeridiano nei giorni feriali dell’ACCN dalle 16:00 alle 18:00 Marco Packer E Taylor Tanneboomfornirà reazioni e interviste con allenatori vincitori e studenti-atleti provenienti da tutta la corsa dell’ACC al MCWS.

ESPN.com

I migliori scrittori di ESPN Ryan McGee, Elizabeth Merrill E Clinton Yates Riporterà da Omaha per ESPN.com tramite MCWS. Rimani aggiornato con le ultime storie su ESPN.com/college-sports

Campionato di baseball divisione I della NCAA 2024 – Men’s College World Series presentato da Capital One

Tutte le partite vengono trasmesse in streaming su ESPN+

data Ora (ora orientale) incontro piattaforma Venerdì 14 giugno 14:00 Carolina del Nord contro Virginia

Karl Ravitch, Eduardo Perez, Ben McDonald, Danny Wexelman esp 19:00 Tennessee contro lo stato della Florida

Mike Monaco, Kyle Peterson, Chris Burke, Chris Boden esp Sabato 15 giugno 14:00 Kentucky contro Stato NC

Karl Ravitch, Eduardo Perez, Ben McDonald, Danny Wexelman esp 19:00 Texas A&M contro Florida

Mike Monaco, Kyle Peterson, Chris Burke, Chris Boden esp Domenica 16 giugno 14:00 Gara 5 – Girone ad eliminazione

Perdente G1 contro Perdente G2

Mike Monaco, Ben McDonald, Danny Wexelman esp 19:00 Gara 6 – Girone dei vincitori

Vincitore G1 contro Vincitore G2

Mike Monaco, Kyle Peterson, Chris Burke, Chris Boden ESPN2 Lunedì 17 giugno 14:00 Gara 7 – Girone ad eliminazione

Perdente G3 contro Perdente G4

Mike Monaco, Ben McDonald, Chris Burke, Danny Wexelman esp 19:00 Gara 8 – Girone dei vincitori

Vincitore G3 contro Vincitore G4

Karl Ravitch, Kyle Peterson, Eduardo Perez, Chris Boden esp Martedì 18 giugno 14:00 Gioco 9 Mike Monaco, Ben McDonald, Chris Burke, Danny Wexelman esp 19:00 Gioco 10 Karl Ravitch, Kyle Peterson, Eduardo Perez, Chris Boden esp Mercoledì 19 giugno 14:00 Gioco 11

Mike Monaco, Ben McDonald, Chris Burke, Danny Wexelman esp 19:00 Gioco 12

Karl Ravitch, Kyle Peterson, Eduardo Perez, Chris Boden esp Giovedì 20 giugno 14:00 Partita 13 – Se necessario

Mike Monaco, Ben McDonald, Eduardo Perez, Danny Wexelman esp 19:00 Partita 14 – Se necessario

Karl Ravitch, Kyle Peterson, Chris Burke, Chris Boden esp Sabato 22 giugno 19:00 Anteprima delle finali MCWS e del Golden Spikes Award

Kevin Connors, Ben McDonald esp 19:30 Partita finale 1

Karl Ravitch, Kyle Peterson, Chris Burke, Chris Boden esp Domenica 23 giugno 15:00 Partita finale 2

Karl Ravitch, Kyle Peterson, Chris Burke, Chris Boden ABC Lunedì 24 giugno 19:00 Finale Gara 3 – Se necessario

Karl Ravitch, Kyle Peterson, Chris Burke, Chris Boden esp

Piattaforme e orari sono soggetti a modifiche

Tutti gli aggiornamenti sulla programmazione durante le Men’s College World Series possono essere trovati qui.