Ex dipendenti di SpaceX hanno fatto causa alla società di Elon Musk per ritorsioni e molestie sessuali

Otto ex dipendenti di SpaceX hanno intentato una causa contro la società e il suo fondatore e amministratore delegato, Elon Musk, per presunte molestie sessuali e ritorsioni contro gli informatori, tra gli altri illeciti.

Nel giugno 2022, gli otto dipendenti hanno contribuito a distribuire una lettera aperta ai dirigenti di SpaceX in cui denunciavano il comportamento di Musk e il presunto impatto negativo che aveva sull’azienda e sulla cultura del posto di lavoro.

“SpaceX ha licenziato sommariamente il suo impiego per aver osato cercare cambiamenti che avrebbero semplicemente allineato la loro cultura sul posto di lavoro con gli standard legali di civiltà definiti dalle leggi statali e federali”, afferma. L’abitoIl documento è stato depositato mercoledì (12 giugno) presso il tribunale statale della California a Los Angeles. (SpaceX ha sede a Hawthorne, una città nell’area metropolitana di Los Angeles.)

“In base a informazioni e convinzioni, l’imputato Musk ha ordinato personalmente la risoluzione dei querelanti”, aggiunge il documento di 76 pagine. “Questa azione mira a ritenere SpaceX e Musk personalmente responsabili della loro grave cattiva condotta.”

Tutti e otto i querelanti sono stati “sottoposti a comportamenti indesiderati e commenti di natura sessuale da parte di Elon Musk che hanno creato un ambiente di lavoro ostile e violento”, si legge nella causa.

Gran parte di questo presunto comportamento è avvenuto tramite Twitter (ora noto come X), la piattaforma di social media che Musk ha acquistato nel 2022 per 44 miliardi di dollari. Musk è molto attivo su X e pubblica spesso dal suo account personale.

Alcuni di questi materiali non sono colorati. Nell’ottobre 2021, ad esempio, il miliardario cinguettio (All’epoca si chiamava ancora Twitter) che stava pensando di avviare una nuova università chiamata Texas Institute of Technology and Science. Ha aggiunto che la scuola “avrà prodotti epici”. Un altro tweet.

La causa cita l’idea “TITS” dell’università e una serie di altri post di Musk che si sono fatti strada sul posto di lavoro.

“Le dichiarazioni di Musk sono circolate rapidamente via e-mail, canali Teams e/o passaparola e sono state ampiamente discusse”, si legge nella causa. “Per informazioni e convinzioni, Musk sapeva che i suoi post vili e offensivi permeavano il posto di lavoro e che la direzione non ha intrapreso alcuna azione per impedire che questi post entrassero nel posto di lavoro e non ha intrapreso alcuna azione per rimuoverli”.

Secondo la causa, tali post facevano parte di una “cultura sessista diffusa in SpaceX”.

“Durante le riunioni tecniche, gli ingegneri senior si riferivano alle parti meccaniche come ‘chodes’ e ‘schlongs’ (un eufemismo per i genitali maschili)”, si legge nel documento. “Era anche comune per gli ingegneri dare ai prodotti nomi scortesi e offensivi in ​​un tentativo di umorismo, spesso a scapito delle donne e dei membri della comunità LGBT”.

La lettera aperta del 2022 ha attirato l’attenzione sulle preoccupazioni dei querelanti. Tre degli otto querelanti erano i principali autori della lettera, secondo l’accusa, mentre gli altri cinque hanno contribuito con “le loro osservazioni e pensieri”.

Secondo la causa, i creatori hanno reso la lettera aperta visualizzabile tramite l’intranet di SpaceX il 15 giugno 2022. Lo stesso giorno, Musk avrebbe chiesto a uno dei suoi rappresentanti delle risorse umane di recarsi dal Texas al quartier generale di SpaceX a Hawthorne per “trattare” con gli autori della lettera.

I tre autori principali sono stati licenziati il ​​16 giugno, afferma la causa. Il management di SpaceX ha quindi condotto un’indagine per identificare altri importanti azionisti, portando al licenziamento degli altri cinque querelanti nei due mesi successivi.

Space.com ha contattato SpaceX per un commento su questa storia ma non ha ancora ricevuto risposta.