Festival Disney “Inside Out 2”, “Deadpool”, “Alien: Romulus” e “Moana 2”

Sulla scia di Al rovescio 2Per il suo debutto mondiale da 295 milioni di dollari lo scorso fine settimana, Tony Chambers, presidente della distribuzione cinematografica mondiale della Disney, ha dato il via alla proiezione del CineEurope presso lo studio questa sera ringraziando gli espositori presenti per il loro ruolo nello storico debutto – ed è stato accolto con applausi entusiasti e palpabili apprezzamento. Ha anche osservato che i numeri infrasettimanali erano “straordinari” con il totale globale che ammontava a 380 milioni di dollari a partire da martedì.

Chambers ha continuato: “Tutti hanno raddoppiato i propri sforzi per rendere questo evento un enorme successo, e ogni mercato, ogni espositore e ogni partner in tutto il mondo si è esibito questo fine settimana”.

Questo prima di un’intensa sessione che includeva sguardi a titoli attesi come quelli della Marvel Wolverine di Deadpool, Capitan America: Il mondo nuovo E Fulmine*; XX secolo Alieno: Romolo; E Animazione Disney Vaiana 2.

Scava proprio dentro Wolverine di DeadpoolMancano solo 34 giorni al 34esimo capitolo della Marvel, ha osservato Lee Jorrie, responsabile marketing per l’EMEA, definendolo un “film impressionante”.

La star Ryan Reynolds è apparsa nei panni di Deadpool in un video tipicamente irriverente per introdurre la clip di 12 minuti, che ha impressionato il pubblico a Barcellona proprio come al CinemaCon di aprile.

Poi c’erano nuovi filmati sul ritorno della Marvel al genere del thriller politico. Capitan America: Brave New World, Con Anthony Mackie e Harrison Ford, l’uscita è prevista per febbraio 2025. Abbiamo anche visto il nostro primo sguardo dietro le quinte Fulmine*. La storia ruota attorno a un gruppo di cattivi disadattati del MCU che hanno la possibilità di riscattarsi. La produzione è appena terminata questa settimana.

Scena estesa da Alieno: Romolo È stato presentato dal regista Fede Alvarez. Dal palco, il regista ha ricordato di aver fissato una pagina bianca tre anni fa “di fronte al compito terrificante ed elettrizzante di dare vita a uno dei migliori franchise di fantascienza di tutti i tempi”. Ha anche notato di aver accettato alcuni consigli dal primo alieno I registi Ridley Scott e James Cameron.

Il film risultante va “in luoghi in cui questo franchise non è mai stato”. Alieno: Romolo Uscita metà agosto.

Rebecca Kerry, responsabile delle operazioni commerciali e internazionali di Searchlight, è stata la successiva a celebrare il successo della vittoria dell’Oscar di Yorgos Lanthimos. Cose povereE parliamo di nuovi progetti in arrivo nel 2025.

Tra questi Affitta famiglia, che si è recentemente concluso in Giappone. Brendan Fraser interpreta un attore che vive a Tokyo e lavora per un’agenzia di affitti familiare giapponese nei panni del simbolico “ragazzo americano”.

Fraser è apparso in un video girato sul posto dicendo a CineEurope che realizzare il film “mi ha colpito molto”. Si trova anche sul tetto del faro Fiori Dal regista Jay Roach con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch. La produzione è appena iniziata la settimana scorsa.

La Disney ha quindi offerto uno sguardo alla versione natalizia Mufasa: Il Re Leonee filmati dietro le quinte dell’azione dal vivo bianco come la neve Con Rachel Ziegler e Gal Gadot, l’uscita è prevista per marzo 2025.

Lo studio ha concluso il suo programma con una scena di Vaiana 2 Contiene la canzone di apertura della seconda parte, prima che una troupe di ballerini polinesiani salga sul palco.