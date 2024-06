Figlia di Angie Harmon, 18 anni, rilasciata senza cauzione dopo aver fatto irruzione in un bar e aver rubato liquori per centinaia di dollari: rapporto

Avery Sehorn, figlia dell’attrice Angie Harmon e della star della NFL Jason Sehorn, è stata rilasciata dal carcere senza cauzione dopo essere stata arrestata per aver fatto irruzione in un bar e aver rubato alcolici per centinaia di dollari, secondo un rapporto.

Seehorn, 18 anni, e due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati pochi giorni dopo il diploma di scuola superiore con l’accusa di essersi intrufolati attraverso la porta sul retro del World Nightclub a Charlotte, nella Carolina del Nord, e di aver bevuto alcolici mentre si nascondevano dietro il bar.

Dopo il suo arresto, è stata rilasciata dopo aver fatto una “promessa scritta” di comparire all’udienza del 18 giugno presso il tribunale distrettuale di Meclemburgo invece di pagare la cauzione, secondo i documenti del tribunale. Recensito dal Daily Mail.

La figlia di Angie Harmon, Avery Seehorn, è stata arrestata il 6 giugno nella Carolina del Nord. Sceriffo della contea di Meclemburgo

Seehorn è accusato di furto con scasso e furto nell’incidente del 6 giugno, che è stato catturato dal video di sorveglianza del club.

Lei e i suoi due amici hanno rubato sei bottiglie di liquore del valore di 500 dollari.

Proprietario del club Ha detto il WCCB Sono stati catturati da un membro della sua squadra di pulizia.







Seehorn, 18 anni, sarebbe entrato in una discoteca con gli amici e avrebbe rubato bottiglie di alcolici. Angie Harmon/Instagram

I ragazzi sono fuggiti ma sono stati arrestati dalla polizia poco tempo dopo.

Avery si è diplomata al liceo il 2 giugno e in autunno frequenterà l’Università dell’Alabama.

Harmon e Jason Seehorn si sono separati nel 2014. La coppia ha anche due figlie, Finley, 20 anni, ed Emery, 15.

Armonia Ha fatto notizia sui giornali nazionali A marzo, dopo che un autista di Instacart è stato accusato di aver sparato e ucciso il suo cane, Oliver, durante il fine settimana di Pasqua.

Da allora ha intentato una causa contro l’autista e Instacart per negligenza, violazione di domicilio, violazione della privacy e lesioni intenzionali, chiedendo danni per oltre $ 25.000.